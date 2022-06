Primavera Sound celebró su 20° aniversario en Barcelona

Primavera Sound celebró sus 20 años de historia con una edición mega extendida de once días en Barcelona. De esta manera, el prestigioso festival europeo no sólo presentó el mayor cartel de su historia con más de 400 artistas y 500 shows sino que invitó al público argentino a conocer lo que será la primera edición de Primavera Sound Buenos Aires, a realizarse el próximo 14 de octubre en el Parque Olímpico y del 7 al 13 de noviembre en el Parque de los Niños y en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Con artistas como The Strokes, Tyler The Creator, la reunión exclusiva de Pavement, Tame Impala, Massive Attack, Gorillaz, Beck, Nick Cave & The Bad Seeds, Jorja Smith, Megan Thee Stallion, el megaevento español regresó luego de dos años de pandemia para marcar la agenda de los españoles y de los más de 135 países que congrega Primavera a través de los artistas, los trabajadores y los fans que llegan hasta Barcelona para disfrutar de la reconocido producción.

“Somos un grupos de amigos fanáticos de la música”, así se refirió Gabi Ruiz, director de Primavera Sound, en la conferencia de prensa que dieron a los medios el último fin de semana en el Parc del Fòrum, para dar cuenta de los cimientos con los que construyeron el festival, uno de los más emblemáticos y respetados del mundo.

Asimismo, esta edición de Primavera Sound constituyó una antesala de la esperada llegada del festival a nuestro país. Artistas como Charli XCX, Lorde, Interpol, Beach House, Viagra Boys, Beak, Helado Negro, VTSS Harsher, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Soto Asa, Las Ligas Menores, Caroline Polachek, Jessie Ware, Bad Gyal, Shygirl, Amaia, Anz, Carolina Durante, Shellac, Tayhana, Isabella , Sangre Nueva, 107 Faunos, John Talabot, Santiago Motorizado, Dillom & Saramalacara, recorrieron los diferentes escenarios del festival como muestra de lo que serán sus shows en Buenos Aires en octubre, con “Road To Primavera”, el evento apertura del festival en Buenos Aires y noviembre, con la Semana Primavera.

Charli XCX, que será una de las encargadas de protagonizar la primera edición de Primavera Sound Buenos Aires, brilló con un show hipnótico en Barcelona. Foto: Toto Pons.

Por su parte, Argentina también se hizo presente en esta entrega tan especial: Duki, Cazzu, Niki Nicole, El Mató a un Policía Motorizado, Dillóm & Saramalacara, Bándalos Chinos, 107 fauno y Bestia Bebé fueron algunos de los exponentes que representaron a nuestro país en Primavera Sound.

Con la curaduría como principal headliner, este megafestival urbano trascenderá fronteras y llegará en 2022 a Buenos Aires, Santiago de Chile, San Pablo y Los Ángeles.

¿De qué se trata el Primavera Sound?

Primavera Sound es uno de los festivales de música más importantes y prestigiosos del mundo, una experiencia única que trasciende lo meramente musical, transformándose en un evento cultural de primer orden.

Se creó en la ciudad de Barcelona, habiéndo realizado su primera edición hace ya 20 años. Se trata de un festival que siempre se ha destacado por la extrema calidad de su line up -reconocido mundialmente por músicos, referentes de la industria y medios especializados-, por los altos estándares de desarrollo sustentable y de compromiso con el medio ambiente y por su enorme involucramiento con la comunidad local de cada ciudad donde sucede. A raíz de estos valores, y del compromiso con la igualdad de género en sus carteles desde 2019, Primavera Sound se convirtió desde ese año en el primer festival de gran formato en colaborar con la Campaña de Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Crédito: Gentileza Prensa DF Entertainment

Artistas como Radiohead, Rosalía, Bjork, Arctic Monkeys, Arcade Fire, J Balvin, Tame Impala, Blur, LCD Soundsystem, Pulp, Aphex Twin, Sonic Youth, The White Stripes, Solange, Patti Smith, entre otros más de 3000 artistas, han pasado por el escenario de Primavera Sound, dejando en evidencia la versatilidad, innovación, y excelencia musical que caracteriza al evento.