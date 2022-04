Primer show de Maneskin en Argentina

Con un sonido crudo, enérgico y distorsionado, Måneskin está devolviendo el rock and roll a la cima de las listas internacionales, mezclándolo perfectamente con los gustos e intereses contemporáneos. Victoria (bajo), Damiano (voz), Thomas (guitarra) y Ethan (batería), todos veinteañeros, comenzaron su carrera tocando en las calles de Roma en 2015 y, en pocos años, conquistaron el mundo convirtiéndose en una de las bandas de rock más populares de su generación y alcanzando más de 4 mil millones de reproducciones en todas las plataformas digitales.

Tras el exitoso lanzamiento del álbum Il Ballo della Vita (octubre de 2018), durante marzo y abril de 2021, ganaron el 71° Festival de San Remo y el Festival de la Canción de Eurovisión en Róterdam con la canción Zitti e Buoni alcanzando el éxito internacional. Además, han sido aclamados a nivel mundial al obtener varios reconocimientos platino y oro en más de 15 países de todo el mundo.

En 2021, lanzaron Teatro D'Ira - Vol. 1, que hoy cuenta con más de mil millones de reproducciones. Ese mismo año estrenaron su primer videoclip I Wanna Be Your Slave, el cual tuvo 6,7 millones de reproducciones en tan solo 24 horas, convirtiéndose en trend topic en 67 países y alcanzando el puesto #20 en el ranking mundial de los mejores artistas. Asimismo, la canción también cuenta con una impresionante versión en colaboración con la leyenda del rock Iggy Pop, que recibió certificación de oro en Estados Unidos por la Recording Industry Association of America (RIAA).

Måneskin batió muchos récords, conquistando el #1 de la lista Top 50 Global de Spotify con Beggin', un hit que se mantuvo en el #1 durante 10 semanas en la lista "Alternative Airplay" de Billboard, convirtiéndose en la canción que mayor tiempo estuvo en ese puesto.

Beggin’, junto con I Wanna Be Your Slave, se clasificaron en las listas de singles del Reino Unido, respectivamente en la posición 10 y 6, confirmando a la banda como el primer grupo italiano en la historia con dos singles simultáneamente en el Top Ten británico.

Junto con Doja Cat y Ed Sheeran, encabezaron el Global Citizen Live 2021 desde París. Luego lanzaron el single MAMMAMIA, que debutó en el puesto n. °24 en la lista global de Spotify; ha sido el debut más alto en las listas entre los nuevos lanzamientos y el más alto jamás para la banda.

Ese mismo 2021, Måneskin voló a los Estados Unidos para dos shows especiales en Nueva York y Los Ángeles, precedidos por el debut en la televisión estadounidense en el icónico Tonight Show con Jimmy Fallon. Posteriormente, tocaron como invitados especiales en el show de los Rolling Stones en Las Vegas y fueron invitados del exclusivo The Ellen DeGeneres Show.

Han sido nominados con la canción Beggin’ como “Canción favorita de tendencia” para los American Music Awards 2021, y recibieron una doble nominación para los BRIT Awards como “Grupo internacional” y “Canción internacional” con I Wanna Be Your Slave.

La banda ha sido galardonada como "Mejor Banda de Rock" en los MTV EMA 2021, un gran logro para Måneskin porque es la primera victoria de una banda italiana en una categoría internacional.

Por otra parte, debutando en la cima de la lista US Rock Airplay, la canción I Wanna Be Your Slave marcó el ascenso más rápido de una nueva banda al número uno en US Alternative Airplay en los últimos 24 años.

Måneskin recibió la prestigiosa invitación de la Academia en el Museo de los Grammy para leer las nominaciones de la 64 edición y el 22 de enero fueron invitados del popular programa Saturday Night Live, en vivo desde Nueva York.

Después de un año exitoso, con seis discos de diamante, 133 de platino y 34 de oro, Måneskin es la banda italiana (y también solista) más escuchada del mundo en Spotify.