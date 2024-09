Quintela con universitarios de CABA: "Aspiro a presidir el PJ para plantear un de país diferente al de Milei”

Quintela estuvo acompañado por dirigentes justicialistas como Victoria Tolosa Paz y la diputada Hilda “Beba” Soria. Allí Quintela se dirigió a los presentes y expresó su intención de presidir el PJ Nacional. "Aspiro a presidir el PJ junto con un grupo importante de compañeros. Queremos organizarnos en un esquema general para plantear un proyecto de país totalmente distinto al que plantea el actual Presidente de la Nación. Esperamos generar las condiciones favorables para empatizar con nuestra gente, seducir a nuestra comunidad y mostrar un proyecto de país absolutamente viable y que satisfaga las expectativas de la comunidad", afirmó.

"Cuando alguien vota un presidente o un gobernador o un intendente se lo vota con la esperanza de que esa persona va a dictar políticas públicas que van a mejorar sus condiciones y su calidad de vida. Y el Presidente actual está decepcionando a su electorado”. Luego Quintela habló de su experiencia gobernando la provincia de La Rioja y dijo que pese a un contexto adverso, "se pueden generar condiciones de vida distintas".

"La Rioja es una provincia carenciada, que tiene dificultades financieras. Hemos querido demostrar al pueblo argentino que con vocación política y con decisión política se pueden generar condiciones de vida distintas, a pesar de que estamos siendo atacados fuertemente por el Gobierno nacional", expresó. El mandatario cuestionó luego la gestión del presidente Javier Milei. "Él es un presidente que no conoce la Argentina, no conoce las provincias, la idiosincrasia de sus pueblos ni el potencial que tiene cada región. El Presidente eliminó los subsidios que es una herramienta que el justicialismo utilizó siempre para generar condiciones de accesibilidad a una mejor calidad de vida. Eliminó el fondo de incentivo docente, el fondo compensador del salario docente, el subsidio al transporte. A todos los eliminó", remarcó.

Quintela ahondó sobre el rol del Estado y dijo que "el Estado tiene la obligación, el deber y la responsabilidad de que cada familia que decida construir su proyecto de vida en nuestra provincia, tiene que tener derecho al agua, la energía y la conectividad porque son servicios esenciales". "Esto no es caridad, nosotros no hacemos caridad, lo que hacemos es aplicar políticas sociales que vayan en consonancia con lo que marca la doctrina social de la iglesia y con nuestra bandera que es la justicia social. El Estado no está para ganar plata sino para garantizar calidad de vida lo más acorde posible a lo que requiere un ser humano", aseveró.

A su vez, Quintela dijo que "nosotros estamos tratando de demostrar que se puede construir un proyecto de país totalmente diferente y para eso debemos hacer una profunda autocrítica y saber en qué fallamos, en qué no supimos satisfacer la demanda de una sociedad que requería de un Estado presente y resolviendo los problemas de la gente".

En la misma línea, el mandatario ratificó su pretensión de conducir el PJ Nacional y llamó a reconstruir el partido a partir de la unidad. "Queremos presentar un programa de gobierno que pueda ser tangible, un proyecto de país que merezca ser vivido. Tenemos que organizarnos en el movimiento nacional justicialista. Es posible construir un país diferente y para eso estamos trabajando, no con aspiraciones desmedidas, estamos tratando de llegar para ayudar en todas las provincias argentinas. Primero debemos lograr la unidad y se alcanzará el objetivo y que es recuperar el gobierno nacional para producir las transformaciones que de otra manera no se pueden producir", completó. Cabe destacar que en el encuentro también estuvieron presentes la senadora nacional Florencia, la ex ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos,los diputados nacionales Eduardo Valdez y Ricardo Herrera.