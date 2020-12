Rafa Gómez festejó en el regreso del TPGA

Rafa Gómez Pro Golf - entrega SE Sr Embajador Vural Altai.

La definición se planteó como un mano a mano entre Gómez y Pulcini, ya que el joven aficionado se mantuvo al ritmo del “Apache” en los primeros nueve hoyos. El líder tras la primera jornada tuvo un arranque sólido, con birdies en el 1, 7 y 9, pero el riocuartense acertó una vez más (birdies en el 1, 4, 5 y 8), y aprovechó el primer bogey de Rafa (10), para igualarlo en lo más alto del tablero. Claro que en la recta final del torneo empezó a pesar la mayor experiencia en definiciones de Gómez, que se mantuvo firme y sumó un birdie más en el par 5 del 16, mientras su joven rival se derrumbaba de a poco, y se alejaba de la chance de ganar con bogeys en el 12, 13, 15 y 17.

Gómez, que el próximo 28 de diciembre cumplirá 53 años, es jugador del Staysure Tour, el circuito senior de Europa, y se prepara para reiniciar la temporada en abril próximo.

“Hacía rato que no sentía los nervios que sentí hoy. No jugué en todo el año y extrañaba un poco eso. Por surte los pude controlar, porque cuando más nervios tengo más me concentro y mejor hago las cosas. Fue fundamental estar tranquilo en el momento de la definición para llevarme el triunfo. Estoy muy contento”, comentó Rafa, después de recibir el trofeo en forma de avión en la premiación del torneo.

Organización Marcelo Soria TPGA y Cristian Iglesias Lorena Palacios, ganador Rafa Gómez y Sr Embajador de Turquía SE Vural Altai.

Con respecto a su duelo final con el juvenil Pulcini, destacó: “Se puso lindo. En un momento estábamos los dos empatados en -4. En el 13 emboqué un putt importante de seis metros para par y él terminó haciendo tres putts. Yo me relajé y él se puso un poco nervioso, así que pude sacar una diferencia. Pero la verdad es que Mateo jugó muy bien y tienen un futuro enorme. Tuvo una conducta de un jugador de 30 o 40 años, muy educado. Lo felicité cuando terminamos. Va a ser un gran jugador, simplemente tiene que aprender a manejar los momentos importantes”.

El riocuartense Pulcini, jugador de la Universidad de Oklahoma, completó un muy buen torneo con tarjetas de 72 y 71, para ser uno de los dos jugadores que finalizaron bajo el par junto al ganador. Santiago Bauni, que había tenido un comienzo complicado con 77 golpes, se recuperó y cerró con un 67 –la mejor vuelta del torneo- que le permitió alcanzar el tercer puesto. Gustavo Acosta y Mauricio Molina, ambos con dos recorridos de 73, compartieron el cuarto escalón de la clasificación.

Se podrá ver la transmisión del torneo a través de YUV TV en forma gratuita accediendo al link https://player.yuvtv.com

Presentaron este el Abierto Latinoamericano: Turkish Airlines, Las Carcavas, Yuv TV, Hotel Wyndham Garden de Luján, La Roche Posay Argentina, Orbital Oficial, Mercado Global Frutas, Alamo Rent Car, Shaldo Clinica Odontológica y Perfil.