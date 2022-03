Rooftop Bogotá: los 6 mejores zonas para visitar y vivir

A Bogotá, la capital colombiana, se le dice “la Atenas” de Colombia por su dinamismo cultural y por su importancia política y económica. Está ubicada en una meseta del altiplano cundi-boyacence que recorre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá en el interior del país. La altura de esta meseta define su clima, que a ​​2.640 metros de altura sobre el nivel del mar, tiene un promedio anual entre los 9ºC y los 18ºC y posibilidades de precipitación del 12%.

Día a día, Bogotá demuestra su carácter diverso y vanguardista. En los últimos años, la ciudad ha consolidado nuevas dinámicas culturales que la convierten en epicentro del desarrollo socioeconómico nacional. Siendo así, hoy te presentamos el fenómeno de los rooftop Bogotá y los beneficios de adquirir un proyecto de vivienda cerca de estos. Esta tendencia está tan activa en el mercado del entretenimiento que tiene un efecto en la percepción de valor de las viviendas cercanas y también en la dinámica turística que alimenta el mercado de las rentas de corta o larga estancia en la ciudad.

Rooftop Bogotá: historia de una tendencia en marcha

Los rooftop en Bogotá consisten en restaurantes-bar ubicados en la azotea o terraza de un edificio (The Rooftop Guide, s.f.). Su principal atractivo surge de su oferta gastronómica, musical y mixológica, junto a hermosas panorámicas urbanas.

Y es que el movimiento rooftop Bogotá se ha definido esencialmente por dos aspectos (Micale, 2021):

El paisaje: aprovechamiento visual de las montañas que circundan la ciudad. Como resultado, los clientes perciben sensaciones de relajamiento y tranquilidad frente a la agitada vida diaria.

La arquitectura: construcción de entornos cerrados o semicerrados que protegen contra condiciones climáticas frías. Precisamente, la utilización del espacio interior ha derivado en estilos innovadores que seducen a los visitantes.

Rooftop en Bogotá: visita 6 lugares increíbles

Como sabemos, la pandemia supuso uno de los mayores retos para los rooftop bar en Bogotá. Sebastián González, propietario de Presea y Federal Rooftop, afirma que el Covid-19 afectó la vida nocturna bogotana. Los negocios se adaptaron creativamente a las condiciones. Durante el confinamiento este establecimiento realizó rumbas virtuales de 9:00 pm a 2:00 am. Como resultado: 1.000 personas conectadas en promedio en 30 sesiones, y ganancias mensuales por $20 millones de pesos en venta de licores a domicilio (Semana, 2020).

En todo caso, Bogotá perdió 25% de sus establecimientos y 60.000 empleos de ocio nocturno en 2020. La reapertura de 2021 aceleró el crecimiento en el sector. En septiembre se registraron aumentos respectivos del 30% y 60% en ventas y generación de empleo en bares bogotanos. Por su parte, los restaurantes alcanzaron un incremento del 75% en ventas en Bogotá (Lorduy, 2022).

Ciertamente, este panorama hace de los rooftop Bogotá una alternativa maravillosa para desconectarse y pasar momentos agradables. A continuación, te enumeramos un breve listado de los lugares más populares:

Calle Dragones

Uno de los rooftop bar en Bogotá más sorprendentes. Su decoración evoca un cabaré cubano del siglo XX, por lo que el visitante se traslada a un pasado tradicional y distante. Es un lugar cautivador para personas con un perfil en busca de tranquilidad y sofisticación (López, 2021).

El menú contiene sinfonía de crudos (comida de mar), Nueva York Steak, o influencias asiáticas como vieiras en arroz japonés. La barra de licores está centrada en rones y cócteles como el cubalibre.

¿Cómo llegar? Calle Dragones se ubica en calle 13 # 85-65, frente al Hotel Sofitel, en plena Zona Rosa de Bogotá. Un sector con una amplia presencia de restaurantes, actividades culturales y de dispersión. Por esta razón tiene también una dinámica de proyectos de vivienda en Bogotá para quienes resuenan con su estilo de vida. El horario de atención se extiende de 12:00 m. a 1:00 a.m.

Astoria Rooftop

Astoria Rooftop es uno de los mejores rooftop Bogotá. Sus instalaciones emulan el estilo de terraza neoyorkina, compatible con perfiles multifacéticos. Además, cuenta con tres atractivos inigualables (Pinto, 2021):

Ubicación privilegiada en la Zona T, el sector más exclusivo de la Zona Rosa en Bogotá.

Decoración versátil. El interior cambia de color en función de la luz del sol a lo largo del día.

Existe una amplia variedad de opciones gastronómicas como el brunch, lunch, sunset y dinner. El chef, Pablo Sánchez, es especialista en cerdo BBQ, tentáculos de pulpo, magret de pato y salmon salad. Asombra la mixología con una depurada coctelería de autor de ginebra y tequila.

Astoria Rooftop se encuentra en la calle 85 # 12-66, mismo lugar del AC Hotel Bogotá Marriott. Cerca se encuentra Chicó, uno de los barrios más progresivos a nivel socioeconómico y también con una oferta activa de apartamentos sobre planos Bogotá. Su horario de atención es martes y miércoles de 1:00 p.m. a 2:30 a.m.; jueves, viernes y sábados de 1:30 p.m. a 4:00 a.m. Y domingos de 12:00 p.m. a 2:30 a.m. Los lunes permanece cerrado.

O.D.E.M

Si estás interesado en un espacio alternativo, el Observatorio Distrital de Exilio Musical (O.D.E.M.) te da lo que buscas. A diferencia de otros rooftop Bogotá, se caracteriza por ser el más económico y popular. La mayoría de sus asistentes son jóvenes rumberos atraídos por el ambiente y el dinamismo del lugar (Zoom Magazine, 2020):

Casita ODEM , para personas amantes de la música electrónica, tiene un espacio dedicado al reguetón.

Es Pet Friendly (permite asistir con mascotas).

Construcción con materiales reciclables y mobiliario reutilizado. El concepto incluye dentro del menú, la cervecería BBC y los cócteles artesanales con ingredientes frescos y sostenibles.

Resalta la selección gastronómica de sándwiches y taquizas mexicanas. De hecho, son reconocidos por los multitudinarios brunch de sábados y domingos.

¡No te lo pierdas por nada! O.D.E.M. se sitúa en la calle 63 # 13-11, localidad Chapinero. Este sector es el núcleo artístico y cultural de Bogotá. Es una localidad que llama a un estilo de vida culturalmente activo y así lo refleja su oferta inmobiliaria. Los horarios de atención son miércoles y jueves de 3:00 p.m. a 3:00 a.m. Los viernes y sábados de 12:00 m. a 3:00 a.m. Domingos de 12:00 m. a 7:00 p.m.

Patrón Bistró

Cuando se habla de un rooftop bar en Bogotá, Patrón Bistró emerge de inmediato. Si tu perfil apunta a escenarios íntimos y románticos, te encantará la arquitectura cuidadosamente ornamental en madera.

El exquisito menú tiene fusiones colombo-mexicanas de alta cocina. Este encuentro cultural se manifiesta igualmente en cócteles como Cántaro Alegre. Todo esto mediado por tequila de alta calidad (Pinto, 2021).

La invitación es clara. Patrón Bistró promete vivencias entrañables de rooftop en Bogotá con un presupuesto de rango medio. Puedes visitarlo en la carrera 13 # 82-52, Zona T de Bogotá. Su horario de atención es lunes a sábados de 12:00 m. a 12:00 a.m. Los domingos de 8:00 a.m. a 12:00 a.m.

Vista Corona

Es un emblema de los rooftop bar de Bogotá patrocinado por la marca Corona. Su esencia playera constituye la excusa perfecta para olvidar la jornada laboral y disfrutar de una cerveza. La cocina mexicana marca el ritmo con ingredientes como tlayudas (tortas de maíz), cordero y cochinillo (Revista Diners, 2020).

Puedes elegir deliciosos platos con una cerveza (Corona, Budweiser, Stella Artois, y BBC). O cócteles como margaritas, hechos con Corona, o de temporada. Definitivamente, Vista Corona es un espacio de encuentros casuales y presupuestos moderados de rooftop en Bogotá.

Lo encuentras en la carrera 12 # 93-99. Justo en Parque de la 93, lugar conocido por sus atractivos ecológicos, la presencia de restaurantes y cafés en sus alrededores. La oferta de proyectos de vivienda en esta zona tiene todas las ventajas de su ubicación y de su reputación. Su horario de atención es lunes de 12:00 m. a 12:00 a.m. Martes, miércoles y jueves 24 horas. Viernes y sábados de 12:00 m. a 2:00 a.m. Domingos de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

G-Lounge

El deporte dentro de la escena rooftop bar en Bogotá. Su gran propuesta radica en el indoor golf más grande de América Latina con el uso de TrackMan, software de simulación profesional. Aquí demostrarás tus destrezas junto a tus amigos y familiares en un ambiente cosmopolita (Technocio, 2021).

Eso sí, sin dejar de lado el maravilloso menú de los chefs Álvaro Clavijo y Jeferson García. Una de sus famosas creaciones son el Risotto de aguacate y los cócteles que aprovechan los sabores del whisky, mezcal, ginebra y vino.

G-Lounge es tu destino si eres una persona de negocios y necesitas una pausa activa. Se localiza en la calle 140 #11-45, Torre HHC, barrio Cedritos. Esta es una zona residencial y de negocios con facilidades de supermercados y centros comerciales. Su horario de atención cubre lunes a sábado, de 12:00 m. a 12:00 a.m.

Los Rooftop en Bogotá son una invitación a vivir en la ciudad

Ahora que conoces el ambiente rooftop bar en Bogotá, te has dado cuenta de la gran oportunidad que es la adquisición de bienes raíces en sus zonas, tanto para vivienda como para inversión. Con una propiedad en la capital, accedes a un espectro de oportunidades y beneficios en los sectores descritos a continuación:

¿Cómo es la dinámica inmobiliaria?

La inversión en casas y apartamentos es sumamente rentable. Según el IPVN, se incrementó un 2,99% el precio de vivienda en Bogotá+Soacha entre el tercer y el segundo semestre del 2021. Asimismo, se alcanzó un aumento anual del 4,92% del precio de vivienda respecto al mismo período en 2020 (DANE, 2021).

Aquí es preciso tener en cuenta las actividades que se desarrollan en las zonas. Por ejemplo, restaurantes/cafeterías (78%) y bares/discotecas (43%) son las principales opciones de entretenimiento de los colombianos (EY, 2020). Por tanto, una vivienda cercana a un rooftop Bogotá traduce rentabilidad en una inversión que tenga actividades turísticas dentro de sus planes.

Así, es posible planificar futuras ventas o arriendos con apreciables márgenes de ganancia. Pero, ¿cómo asesorarse para una compra? En este ámbito, expertos como Punto Propiedad, Houm, y La Haus integran opciones llamativas. De hecho, La Haus cuenta con ofertas interesantes tanto en proyectos de vivienda VIS y no VIS en Bogotá como de apartamentos sobre planos Bogotá.

¿Cuáles son las dinámicas laborales en la zona?

El sector de bares y restaurantes atiende hasta 100.000 personas durante un fin de semana en Bogotá. Además, genera 60.000 empleos aproximadamente (El Nuevo Siglo, 2021). Sin importar si vives o no in situ, una casa cercana a un rooftop bar en Bogotá trae grandes beneficios.

Puedes ser empleado en el área administrativa, logística, servicio al cliente o de espectáculos en un rooftop. O desarrollar un emprendimiento dentro de la cadena de valor como proveedor de productos gastronómicos y licores. Incluso, puedes arrendar tu vivienda porque su dinamismo cultural y de entretenimiento es muy atractivo para los turistas. Además es muy probable la demanda de empleados de rooftop bar que deseen una residencia cercana para reducir sus tiempos de desplazamiento.

En suma, la experiencia rooftop en Bogotá es sólo una apertura de los estímulos que integran la capital del país. Y ya sabes que invertir en proyectos de vivienda en Bogotá extiende un futuro prometedor. No hay mejor manera de iniciar este sueño que con un correcto acompañamiento profesional.

(Artículo hecho en colaboración)