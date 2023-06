Tan Bionica suma una nueva fecha: cuándo y dónde será

El regreso de Tan Bionica a los escenarios en octubre, noviembre y diciembre de 2023 ya es un hito en la historia musical argentina, consagrándolos como verdaderas leyendas. El furor que despertó volver a ver a sus cuatro miembros juntos en el escenario no tiene precedentes y los shows de la "Última Noche Mágica" –anunciada en vivo durante el show de Chano en Lollapalooza Argentina de 2022– viene agotando en cuestión de pocas horas todas las fechas que se agregan por la respuesta increíble del público y del histórico piberío biónico, como se conoce a sus fans.

Con dos recitales en el Estadio Vélez (28 y 29 de octubre) y dos shows en el Estadio Único de La Plata (4 y 5 de noviembre) sold out, la banda ahora anuncia una quinta fecha en el Estadio River Plate para el 8 de diciembre. Esta gira, presentada por Flow y producida por DF Entertainment, los encontrará tocando en tres estadios, algo que la banda no había hecho hasta el momento. Las entradas salen a la venta hoy miércoles 28 de junio a las 14 hs únicamente a través de All Access, en 6 cuotas sin interés para clientes Santander American Express.

El 2023 encuentra a Tan Bionica alistándose para un muy esperado retorno después de una pausa de siete años. Cuando se produjo el primer reencuentro sorpresa en marzo, durante el show de Chano Moreno Charpentier en el Lollapalooza, los cuatro músicos vivieron una noche emocionante tocando una selección de algunos de sus clásicos ante sus fans. Prometieron que iban a volver. Y cumplieron. Con 200.000 tickets vendidos en tiempo récord, las cuatro noches mágicas agotadas son un testimonio incontestable de lo que Tan Bionica significa para su público: Chano, Bambi, Seby y Diega conforman una de las bandas más importantes de la Argentina.

La noche mágica del 8 de diciembre trae otro guiño cómplice para sus fans: es un día significativo porque es el aniversario del show gratuito que dieron en Pampa y Figueroa Alcorta ante más de 100.000 personas para despedir el 2012. El otro guiño claro solo para entendidos fue la noche del 4 de noviembre, fecha emblema ya que se corea en “La Melodía de Dios”, uno de sus hits de mayor difusión.



El 8 de diciembre tenemos la oportunidad para formar parte de este reencuentro épico y vibrar al ritmo de la discografía completa de este cuarteto fundamental que llegó hace casi dos décadas y cambió para siempre la música argentina.