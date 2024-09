Telemedicina: los beneficios de la atención digital

Tomó un rol fundamental en el ámbito de la salud luego de potenciarse en la pandemia brindando una nueva forma de realizar consultas, adaptándose a una crisis global y también a las necesidades de la vida moderna. Aunque esta modalidad no llegó para reemplazar a las consultas presenciales, ofrece múltiples beneficios para el acceso a la salud.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) definen a la telemedicina como “la prestación de servicios de atención de la salud, donde la distancia es un factor crítico”. Esta caracterización es real, pero en un presente donde todos los procesos se efectivizaron acortando tiempos, la necesidad de poder acceder a consultas digitales para determinadas situaciones se transformó en una nueva necesidad.

La inmediatez y la comodidad son algunos de los beneficios de la telemedicina.

¿Y cuáles son algunas de sus principales ventajas que la hacen esencial para determinadas situaciones?

La inmediatez

Este es el punto vital. Hoy podemos acceder a consultas médicas solo con un click. No sólo ya no hay tiempos de espera, sino que algunas urgencias pueden atenderse, cuando una atención rápida puede marcar la diferencia.

Distancia

Es la eliminación de las barreras geográficas. Una ventaja muy destacable para cualquier situación, pero crucial para quienes viven en zonas de difícil acceso, quienes no podían, no sólo no atender emergencias, sino también consultas programadas.

Costos

Es una dimensión que tiene que ver con el paciente y el profesional. La reducción de los costos abre nuevas posibilidades de atención para quienes no podían acceder a ese servicio, y para quienes lo brindan es la oportunidad de poder, con velocidad y gastos mínimos, atender casos que requieran ese tipo de análisis.

Gestiones administrativas

Es otro de los beneficios de la telemedicina. Ya no es necesaria la presencia física para solicitar turnos, obtener recetas, pedir autorizaciones y tantas otras gestiones que requerían un esfuerzo mucho mayor.

Las aplicaciones como puerta de acceso a la atención médica

Un claro ejemplo es la aplicación de OSDE. Desde un smartphone sus usuarios pueden gestionar turnos online, acceder a una cartilla digital por zona geográfica, consultar especialidades médicas, utilizar una agenda inteligente que recuerda y organiza las citas médicas y también ejecutar cualquier gestión comercial, todo desde un solo lugar.. Además, incluye contacto directo para la solicitud de médico a domicilio y la gestión de emergencias de vida.

La telemedicina es una gran opción para personas que tienen dificultades para trasladarse.

La telemedicina no busca reemplazar a la atención presencial y los chequeos médicos programados que son vitales para determinadas situaciones. Es una alternativa para complementar en algunas ocasiones donde en un diálogo con un profesional, incluso con algunas imágenes que no requieren de detalles ni análisis especiales, se puede llegar a un diagnóstico seguro. Es también el ahorro de tiempo, de costos y de esfuerzo para quienes hacían grandes esfuerzos para consultas sencillas o previas antes de hacer otras más complejas.

La Receta Electrónica, otro ejemplo de los beneficios de la tecnología en la salud

En la actualidad es una obligación y parte fundamental de nuestro sistema de salud, pero OSDE fue el pionero desde el año 2022 cuando con su implementación dió la posibilidad a sus asociados de:

Acceder a ella en una consulta médica online.

Recibiéndola por email o WhatsApp.

Para poder utilizarla en cualquier farmacia de su red con el archivo descargado.

Sencillo y rápido, el acceso a los medicamentos sin traslados, esperas ni costos extra.



La tecnología facilita las costumbres sociales y, en su buena medida, es un aliado importante para muchas de las actividades que realizamos cada día, como por ejemplo, algunas consultas médicas que pueden atenderse con solo algunos toques en la pantalla.

Para más información sobre la app OSDE y su Receta Electrónica, pueden ingresar a su sitio web.