This is Us, Game of Thrones y Homeland: siete series para maratonear con DIRECTV GO

Resulta imposible comparar el 2020 con otros años. Por múltiples factores. Sin embargo, con la llegada del verano 2021, llega la época del merecido descanso y disfrute. Las ficciones se convirtieron en un aliado estratégico a la hora de entretener a toda la familia.

Dentro del ecosistema de posibilidades del mundo del streaming llegó DIRECTV GO, la plataforma que ofrece lo mejor de los contenidos en vivo, con canales lineales y la programación deportiva de DIRECTV y lo mejor del mundo del ondemand de las películas, series y documentales, además de la posibilidad de combinar el paquete de programación básica con premiums como HBO, Fox Premium y/o Pack Fútbol, entre otros

Para los amantes de las series, el catálogo de DIRECTV GO brinda múltiples opciones para todos los gustos. Desde la -ya de culto- épica y vertiginosa historia de Game of Thrones; el drama de Euphoria y la emoción de This is Us y el misterio, intriga, buenos que son malos y malos que quizás son buenos, que propone la trama de espías en Homeland. Perfil.com te recomienda siete opciones para maratonear en el verano.

►Game of Thrones

8 temporadas/ 73 episodios. La historia se desarrolla en un mundo ficticio de carácter medieval donde hay Siete Reinos. Hay tres líneas argumentales principales: la crónica de la guerra civil dinástica por el control de Poniente entre varias familias nobles que aspiran al Trono de Hierro; la creciente amenaza de "los otros", seres desconocidos que viven al otro lado de un inmenso muro de hielo que protege el Norte de Poniente; y el viaje de Daenerys Targaryen, la hija exiliada del rey que fue asesinado en una guerra civil anterior, y que pretende regresar a Poniente para reclamar sus derechos dinásticos. Tras un largo verano de varios años, el temible invierno se acerca a los Siete Reinos. Lord Eddard 'Ned' Stark, señor de Invernalia, deja sus dominios para ir a la corte de su amigo, el rey Robert Baratheon, en Desembarco del Rey, la capital de los Siete Reinos. Stark se convierte en la Mano del Rey e intenta desentrañar una maraña de intrigas que pondrá en peligro su vida y la de todos los suyos. Mientras tanto, diversas facciones conspiran con un solo objetivo: apoderarse del trono.

►This is Us

5 temporadas/ 76 episodios. Serie que mezcla drama y comedia, sobre personas que nacieron el mismo día. La fecha de nacimiento como nexo de los diferentes protagonistas hará que sus vidas se crucen y cambien para siempre. Entre los personajes están Rebecca (Moore) y Jack (Ventimiglia), una pareja de Pittsburgh que espera trillizos.

►The Undoing

1 Temporada/ 6 episodios. Grace Fraser es una mujer exitosa que parece tenerlo todo, una terapeuta respetada y que está cerca de publicar su primer libro. Además de su gran trayectoria profesional, las cosas también parecen ir bien en su vida personal. Ella está cómoda con su marido ideal y un hijo que recibe una educación privilegiada al acudir a uno de los colegios más exclusivos de Nueva York. Protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant.

Con presencia en Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, los lanzamientos de DIRECTV GO en México a principio de 2020 y Argentina y Brasil en diciembre, consolidan la estrategia regional de la compañía de entretenimiento que planea continuar innovando.

►El cuento de la criada (The Handmaid´s Tale)

3 temporadas/ 36 episodios. El cuento de la criada (The Handmaid´s Tale) es una novela de la escritora canadiense Margaret Atwood publicada en 1985. El libro supone una de las obras más importantes de la escritora en la que predomina la crítica social y un alegato feminista. Está catalogada como una obra distópica de ciencia ficción y futurista. La novela supone un presagio de la escritora que, a mediados de los ochenta, mostraba una historia extrapolable al mundo actual.

►Euphoria

1 temporada/ 8 episodios/ 1 especial. Rue (Zendaya) es una joven de 17 años que vuelve de rehabilitación sin intención de mantenerse sobria. En una fiesta antes del comienzo del curso conoce a Jules (Hunter Schafer), una chica recién llegada a la ciudad.... Euphoria es una reflexión sobre la adolescencia a través de un grupo de estudiantes de instituto que tienen que hacer frente a temas recurrentes de su edad como las drogas, el sexo, la violencia, los problemas de identidad, los traumas, las redes sociales, el amor y la amistad.

►The Walking Dead

10 temporadas/ 147 episodios. La historia de The Walking Dead nos traslada a un escenario post-pandémico en el que un virus ha acabado con la práctica totalidad de la población mundial convirtiéndolos en zombis. Seremos testigo de la lucha de un grupo de supervivientes por mantenerse a salvo en este entorno infestado de zombis o, como ellos prefieren llamarlos, caminantes.

►Homeland

8 temporadas/ 96 episodios. De los creadores de '24', Howard Gordon y Alex Gansa, 'Homeland' gira en torno a una agente de la CIA, Carrie Mathison (Claire Danes, 'Temple Grandin', 'Stardust'), que tras llevar a cabo una operación sin autorización en Irak es reasignada al Centro de Contraterrorismo de la CIA en Langley, Virginia. Durante su periodo al frente recibió informaciones de un topo que apuntaban que el rescate de un soldado de los Estados Unidos, Scott Brody (Lewis, 'Hermanos de Sangre', 'Life'), no era realmente lo que parecía.

Para acceder a la plataforma DIRECTV GO, una vez contratado el servicio en www.directvgo.com, los suscriptores sólo deberán descargar la aplicación en su Smart TV, Tablet o Smartphone de las tiendas Apple y/o Android. DIRECTV GO permitirá disfrutar la programación en dos dispositivos a la vez con una misma cuenta, de manera fácil, simple y rápida y ofrece un periodo de prueba de 7 días.



Más información en https://www.directvgo.com/ar