TITANPush aumenta las ventas de tu ecommerce

América Latina aumentó 30% sus usuarios de ecommerce durante la pandemia, una tendencia que parece no tener techo. Cada día son más las empresas que se están volcando a canales online. Sin embargo, se gastan grandes sumas de dinero en generar tráfico hacia sus sitios webs, y la mayoría de ellas son poco eficientes convirtiendo sus visitantes en ventas.

Por ello empresas como TITANPush, se dedican a brindar soluciones para mejorar la performance de sitios de ecommerce bajo el modelo de Software as a Service. Actualmente ofrecen dentro de su suite, soluciones tales como: notificaciones push, banners, pop ups, chat, y linkpage (un micrositio de aterrizaje para ordenar canales de contacto).

Luis San Miguel, co-fundador y director ejecutivo de la empresa, anuncia el lanzamiento de dos nuevas funcionalidades: "Luego de meses de desarrollo, estamos muy contentos de anunciar el lanzamiento del "Historial de Navegación" y "Productos más vistos". Dos funcionalidades que permiten mostrar el historial de navegación previo de un cliente en el sitio y los productos más visitados del mismo, respectivamente, agregando con ello más personalización y relevancia a los visitantes de un ecommerce"

La empresa, que en pandemia experimentó un crecimiento del 600% en latinoamérica, se prepara para lanzar la plataforma formalmente en Estados Unidos y Europa, para lo cual está avanzando en acuerdos con socios internacionales.

Nicolás Savini, cofundador y director de tecnología agrega "nuestro foco es agregarles valor a todas aquellas empresas que no tienen un departamento de IT o bien aún teniendo algún recurso, no tienen el foco para desarrollar distintas herramientas que les permitan competir contra los grandes players de ecommerce. Hoy nuestros clientes, con una instalación que demora menos de 3 minutos, pueden acceder a todas nuestras soluciones. Seguiremos trabajando en esa dirección"

