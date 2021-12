¿Ya estás listo para ahorrar y ganar bitcoins? Conocé Lemon Card

Bitcoin, para quienes aún no lo sepan, es una moneda digital que no depende de ningún sistema gubernamental que le otorgue un valor específico, sino que son los propios usuarios de la misma quienes lo gestionan. Por el momento, y a pesar de que no es muy común escuchar que alguien ofrezca a pagar la cuenta de un bar con su tarjeta de débito crypto, poco a poco empieza a tener más sentido, sobre todo entre la población joven.

Estando en una economía con niveles inflacionarios por los cielos, todos buscamos la manera de proteger nuestros ahorros de la mejor manera posible, y es por ahí que empezar a pensar en opciones alternativas al dinero común, empieza a parecer más razonable cada vez.

De costar 0.003 centavos de dólar por bitcoin en 2010, gracias a la nueva economía digital (que nadie puede negar que va a la alza, sobre todo después de los confinamientos a nivel mundial), el precio de una unidad de esta criptomoneda se ha catapultado hasta llegar a los 48,440.70 USD, haciéndola un tema difícil de ignorar. Dicho esto, es importante entender que, entre más pronto nos familiaricemos con esta Crypto, más sencillo nos será evolucionar a la realidad financiera, ¿cómo? A través de una tarjeta crypto.

¿Cómo funcionan las tarjetas para pagar con criptomonedas?

Afortunadamente la tarjeta cripto que regala bitcoin ya existe, y no solo en manos de los ricos y famosos, está en Argentina y se llama Lemon Card. Esta es la primera tarjeta cripto en Argentina, que para suerte de muchos, es física, ¿usás una tarjeta de débito Visa? Ya tenés la mitad del trabajo hecho.

Esta tarjeta Crypto se puede usar en cualquier comercio que ya acepte tarjetas Visa, ya que gracias a la afiliación y respaldo que tiene por parte de esta importantísima institución financiera, puede con orgullo poner el logo en cada una de las Lemon Card.

Una vez que tengas la tarjeta en tus manos, podés usar este crédito generado en tus compras e intercambios para bajarlos a tu Lemon Card, vos decidís de qué balance vas a bajar dinero a tu tarjeta antes de pagar. No importa que estés en Argentina, Inglaterra, España, Estados Unidos, si entrás a cualquiera de los establecimientos que aceptan Visa, podés usar esta tarjeta para pagar con criptomonedas y ser parte de la revolución financiera que no está por llegar, ya ha llegado.

La parte realmente innovadora de traer una Lemon Card en tu cartera, es que al hacer cualquier compra, se te devuelve el 2% en bitcoin por cada compra que hacés, así, no solamente sos parte de la nueva economía digital, sino que, al usar una tarjeta crypto que regala bitcoins, estás ahorrando directamente en esta criptomoneda emergente y cada día más poderosa.

¿Cómo puedo obtener una tarjeta para pagar con criptomonedas?

Desde empresas fintech como Lemon creen que bitcoin y otras criptomonedas poco a poco empezarán a cobrar más fuerza a nivel internacional, hackeando el sistema financiero actual. Por eso, Lemon Card acerca a cualquier persona que tenga descargada la app de criptomonedas, sin tener que pagar cuotas por mantenimiento o renovación, lo que hace realmente fácil y accesible podés traer en tu bolsillo la primera Tarjeta Crypto de Latinoamérica.

El funcionamiento es sencillo, desde tu app de criptomonedas Lemon Cash, en donde podés comprar e intercambiar criptomonedas, todo bajo tu absoluto control.

Paso por paso esto es lo que tienes que hacer para empezar a ganar bitcoin con una tarjeta:

►Descarga Lemon Cash, app para comprar Ethereum, Bitcoin y otras criptomonedas

►En la pestaña “tarjeta” vas a encontrar un formulario para rellenar con todos tus datos para poder crear tu Lemon Card personalizada.

►¡Acepta y listo!

Después de haber completado tus datos, en un período de 7 días hábiles, (dependiendo de la localidad en la que te encuentres), recibís tu tarjeta, lista para activarla en tu app Lemon Cash, seguí los siguientes pasos:

►Admira ese packaging especial.

►Entrá en tu app y ve a la pestaña de tarjeta.

►Presioná en activar y cargá los últimos 4 números de tu Lemon Card.

►Acepta y listo

Con estos 4 pasos completaste el proceso, recordá que todos los establecimientos que acepten Visa, son receptores potenciales de tu Tarjeta Crypto y recordá que por cada compra, recibis un 2% en Cashback Bitcoin.

¿Qué puedo pagar con mi tarjeta Crypto?

Es posible pagar en establecimientos, adherir tus servicios, comprar productos… mientras puedas pagar con Visa, podés pagar con Lemon Card.

Hay aún mucha gente que todavía le teme a las criptomonedas por una supuesta volatilidad financiera que las rodea, sin embargo contando con el respaldo de instituciones financieras de la talla de Visa, lo único qué temer es estar perdiendo la oportunidad de ahorrar en Bitcoin.

Basándonos en las noticias del mundo actual y a juzgar por cómo evoluciona la nueva economía digital, estamos convencidos de que, ciertos factores como el paso acelerado de inmersión en valores y entorno virtuales debido a la pandemia y la generación de nuevos espacios virtuales como el metaverso, las criptomonedas no harán más que avanzar.

Si bien es cierto que aún se sienten como valores intangibles que no responden a un mundo en el que términos como contactless apenas empiezan a ser utilizados y analizados en una realidad palpable, Lemon Card, la tarjeta Bitcoin, busca dar acceso a la tecnología crypto a quienes no la tienen.

Eventualmente veremos más y más personas buscando la manera de obtener una tarjeta crypto de cara a un mundo cashless en el que cada vez las barreras físicas importan menos y se apuesta por una realidad financiera más auto regulada.