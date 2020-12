Hay “famosos” a los que se los conoce por sus nombres… a otros por sus apellidos. Este es el caso de Topa. “Cuando entré a trabajar para Disney había varios Diegos y como de chico siempre me dijeron Topa, me preguntaron si me podían llamar así. Hoy es mi marca registrada. Mi familia está muy contenta. Además, a nivel fonético es muy fácil de decir para los más chiquitos. Muchos padres me comentaron que sus hijos dicen primero mi apellido, antes que papá. Amo trabajar para los más pequeños”.

Su tradición es sorprender con nuevos espectáculos en las vacaciones de invierno, pero este año no pudo hacerlo, por eso y por otras razones que él mismo explica es que decidió crear Una Navidad Especial. Anticipada como una “experiencia multimedia” se podrá vivir desde el 1° hasta el 31 de diciembre en toda la República Argentina, Latinoamérica, parte de los Estados Unidos y España. La compra de las entradas es por su página (www.topa.com.ar) y permitirá dos opciones, en ambas se accede al show vía streaming el día que decida cada familia.

Anticipa su próximo estreno: El Ristaurantino de Arnoldo. “En la nueva plataforma Disney + están todas las temporadas de Junior Express y en breve la estrenarán. Se grabó desde septiembre del 2019 hasta el 5 de enero de este año. Es una de las pocas series que se pudo filmar. Vuelvo a hacer dupla cómica con mi gran amigo Julio Graham”. Son dieciocho capítulos de veinticinco minutos cada uno, con un elenco donde se suman en papeles muy importantes Belén Pasqualini, Ignacio Riva Palacio, Micaela Romano, Julia Tozzi y Ana María Cores.

—¿Cómo y por qué surgió este nuevo espectáculo?

—En esta pandemia sentí tanto el amor como la desesperación de los abuelos. Recibí muchos comentarios en mi Instagram y en mi Facebook diciendo que estaban muy tristes por no poder ver a sus nietos. En muchos casos me pedían que grabase un video o enviase una foto, para que ellos se lo mandaran de mi parte a los más pequeños, como un gesto de amor. Me tocó el corazón y pensé: “algo debo hacer”. Los más chicos esperan la Navidad con mucha ansiedad, es un mes muy especial. Me acuerdo de mis propias expectativas cuando era niño. Además, será la primera Navidad de mi hija (N. de la R. Mitaí nació el 21 de enero por vientre subrogado) y sumé el deseo de hacerlo juntamente con mi productora. Hay dos megaescenografías, filmamos con bailarines y actores. Estrenamos cinco canciones nuevas de Navidad reversionadas, bien latinoamericanas que ya se pueden escuchar libremente en Youtube y Spotify.

—¿En qué consiste la experiencia multimedia?

—Quienes compren el ticket Oro además del acceso al espectáculo vía streaming recibirán un contenido multimedia exclusivo, por email o WhatsApp, desde el 1° hasta el 31 de diciembre. Podrá ser un cuento, una canción, juegos o fotos. Ellos también podrán enviarme respuestas. Será totalmente interactivo. Proyecto un diciembre mágico donde podré estar muy cerca de todos.

—Estas entradas cuestan $ 1.500…

—Si, pero con ese acceso lo disfruta toda una familia, durante un mes. Además, tanto las entradas de Oro como las de Plata ($ 700) participarán por un sorteo de un “Meet&Topa” (Zoom o Encuentro virtual). Serán varios hogares los que puedan ganarlo. El material que preparamos lo hicimos con una psicopedagoga. Los desafíos y los juegos están gestados con profesionales. Hay que pensar que muchos chicos, por la pandemia, perdieron a sus abuelos, o que durante estas fiestas no podrán estar cerca de la familia mayor. Por eso gestamos unas propuestas que trasmuten el dolor en alegría. Quiero que los padres sepan que lo que haremos está muy pensado. El show lo podrán ver el día que elijan durante doce horas y las veces que quieran. Se emitirá en la Argentina, toda Latinoamérica, en el mercado hispano de los Estados Unidos y en España. Somos más de sesenta personas armando todo.

—¿Te preocupan mucho los contenidos?

—Así trabajan siempre en Disney. Me parece que los tiempos avanzaron y hay que nutrirse de profesionales. La tarea que uno hace puede ayudar a los niños. La televisión fue creciendo. Cuando hago música quiero que todo sea de verdad, para que aprendan los sonidos, más allá de las computadoras. Me interesa ver los contenidos y los mensajes.

—¿Y la docencia?

—Es fundamental. Escuché que tanto los chicos como los padres estaban sobrepasados, por la cantidad de actividades que les daban. Los maestros aman la docencia. Es un rol fundamental, hay que cuidarlos y valorarlos. Siempre tuve una relación hermosa con mis docentes. Es gente que ama lo que hace. No es fácil acompañar la educación de tantos niños, con características diferentes. Es muy valorable porque se tuvieron que adaptar a esto nuevo, como dar clases por Zoom. Ellos educan al tesoro más importante que tenemos que es la niñez.

—Se sabe muy poco de tu formación actoral.

—Paralelamente al secundario estudié en la academia que tenía Esteban Mellino y gracias a él me inicié sobre el escenario, con infantiles. Después seguí cursando con Raúl Serrano, Hilda Bernard y mi último profesor fue Julio Chávez.

—¿Tu vida profesional cambió con Disney?

—Efectivamente cuando entré a trabajar en el 2000 para Disney Channel. Siempre me sentí como en casa. El canal me dio la posibilidad no solo de que me conozcan en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Trabajar para las familias y para los más chiquitos fue una decisión. Soy muy feliz y me encanta.

—Actuaste en cine, como en “El dedo en la llaga”, “Bajo bandera” o “Roma”. También en otros programas de televisión como “Sangre fría”, “Los simuladores” o “Amor mío”. ¿No extrañás encarnar personajes?

—¡Me divierte tanto hacer lo que hago hoy! Trabajé con los mejores directores de cine de nuestro país… fue espectacular y estuve en muchos éxitos de Telefe. Me encantaría poder hacer hoy una telecomedia, tipo Topa papá. Un programa para toda la familia. Es lo que me está pasando en estos momentos. Veo Floricienta y me fascina. En mis ganas está, pero no me veo haciendo un drama o un thriller.

—La popularidad: ¿como la manejás?

—La disfruto. A mí me pasa algo distinto, no despierto fanatismo. Lo mío es amor puro, es como si vieran a un familiar. Cumplí veinte años con Disney por lo cual ya tengo generaciones que crecieron conmigo. Extraño el poder hacer los shows en vivo. Era tan hermoso ver las caritas de los niños, la emoción de los padres y los abuelos. ¡Cómo me esperaban a la salida del teatro para darme sus dibujos! Uno extraña lo más simple: la unión con la gente.

Una fiesta familiar

La responsabilidad de Una Navidad Especial la comparte. “Las canciones las escribo con Federico Montero y Mauro Cambarieri – aclara Topa– son también mis productores musicales. Mi equipo se integra con gente con la que nos conocemos desde hace muchos años como Cecilia Albirzu, Julieta Alarcón o Pablo Alonso. Es fácil trabajar con personas que te cuidan y me acompañan en todo”.

Pasó seis meses en los Estados Unidos, desde el nacimiento de su hija hasta que pudo regresar en mayo. “No puedo creer lo maravillosa que es la paternidad –subraya Topa–. Ahora me doy cuenta todo lo que hicieron mis padres por mí. A mi hija hay mucha gente que aún no la conoce. Casi toda mi familia tuvo Covid: mis dos hermanos, mis cuñadas y sobrinos. Por suerte mis padres no se contagiaron. Todos viven en Caseros. Mientras estaba en el exterior murió un tío mío y después aquí una madrina, aunque no fue por Coronavirus. El no poder despedirme fue muy duro. Siento que los héroes de estos tiempos son el personal de la salud”.

Suma a la hora de hablar de los protocolos: “Fue nuevo trabajar de esta manera, permanentemente con máscaras hasta el momento que grabamos. Alcohol, desinfectar y airear el estudio. Le pasa a todo el mundo que está grabando. No hay que tener miedo, sino mucho respeto. Cuando uno está bien de ánimo ahuyenta un montón de cosas. Generar trabajo también es muy importante. No es solo para los actores: también técnicos, maquilladores, peinadores, muchos rubros. El trabajo hace muy bien al corazón y al alma”.