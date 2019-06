Bosch: El mejor detective para un excelente policial

Marita Otero

Calificación: Muy buena.

El detective Harry Bosch vive en una impresionante casa toda vidriada en las colinas de Hollywood, desde donde se ve todo Los Angeles. Desarrolla su trabajo en la comisaría real de Hollywood Station con su compañero J.E. (Jerry Edgar), descubriendo asesinos seriales, traficantes y varios crímenes ocultos por el poder. No siempre con métodos ortodoxos. Al personaje creado por Michael Connelly, también productor de la serie –que va por la quinta temporada y ya anunciaron la sexta–, lo interpreta un fabuloso actor: Titus Weliver.

Obsesivo y arriesgado sin límites, Bosch enfrentó un juicio por disparar antes de lo previsto y lo condenaron a pagar un dólar. La quinta temporada comienza con un crimen en una farmacia, cuyo dueño es un latino; el episodio Dos tipos de verdad va por distintos caminos, desentrañando el origen del tráfico de pastillas, mientras le toca contratar a la misma abogada que lo condenó para que lo defienda ante la acusación de un asesino preso desde hace una década que jura que le plantaron pruebas.

No es un tipo al que le falten problemas. Su hija Maddie, su mayor debilidad, trabaja en la fiscalía. Su ex mujer, ex agente del FBI, había sido asesinada ante sus ojos, y así terminó la temporada 4. Veterano de la primera Guerra del Golfo, los recuerdos lo atormentan, al igual que el asesinato de su madre, una prostituta.

Con asombrosa dualidad, el personaje transita entre el bien y el mal como si fuese un péndulo. La complejidad de su psiquis es parte del atractivo de la serie más larga que ha producido Amazon Prime. Aficionado al jazz, se relaja en su casa escuchándolo con todas las fotos del caso que le toca enfrente.

La realización es otro de los méritos, hay mucho dinero en la producción, y eso se nota: muestra Los Angeles en todo su esplendor y decadencia. Esta vez, a Bosch le toca desbaratar una banda que trafica con adictos y tiene una clínica como pantalla. A la vez, demostrar la culpabilidad del asesino serial que busca su liberación. Todo con la complicidad de la teniente Billets (una excelente Amy Aquino) y su fiel compañero J.E.

Los episodios de un Bosch adictivo en esta temporada son Dos tipos de verdad, Los que pillan pastillas, La última receta, Resucitar a los muertos, Cortos de miras, El espacio entre las estrellas, La sabiduría del desierto, Salvation mountain, Aléjate de la oscuridad y El perturbado marcó a su víctima. En el final de la temporada se da una frase bien significativa, cuando su hija Maddie le dice a Bosch que se va y que no hay nada que pueda hacer. ¿Cuál es el punto? “Sos vos, ser Bosch es el punto”.