Chávez vs. Moyano tendrá un segundo round

por Gustavo Mendez

En medio de la polémica, El Tigre Verón tendrá una segunda temporada. Los doce episodios de la primera que motivaron una demanda del dirigente Hugo Moyano, a través de su abogado, Daniel Llermanos, contra el productor Adrián Suar y el actor Julio Chávez, continuaría en 2020.

Atención Spoiler. La co-producción de Pol-Ka y Cablevisión Flow, dos firmas del Grupo Clarín, y TNT, de la compañía americana Turner, esperarían a que finalicen las emisiones de la primera entrega para sentarse a acordar los libros y detalles de la siguiente entrega, otra vez dirigidos por Daniel Barone. Porque la ficción que se emite los miércoles en El Trece (22:45) y los sábados en TNT (a las 23), ya se encuentra completa en el servicio streaming de Cablevisión Flow donde el epílogo de la historia queda totalmente abierto con un Miguel “Tigre” Verón camino a la cárcel y con su hijo “Fabito”, un adicto a las drogas y con un negocio ilegal paralelo interpretado por Marco Antonio Caponi, cuidando el sindicato de la carne y a todos sus afiliados.

“Desde el inicio del proyecto, tanto Julio, como todas las partes involucradas, estábamos al tanto de que la ficción no iba a quedarse en una sola temporada”, revela una fuente consultada por PERFIL. “Se le pidió al protagonista que no tome ningún compromiso televisivo en los próximos meses para darle prioridad al contrato y posibles fechas de inicio de grabaciones de la segunda parte”, agregan desde una de las productoras asociadas.

El letrado Daniel Llermanos se reúne con su cliente Hugo Moyano dos o tres veces por semana y dependiendo de la agenda. Siempre es en horarios matutinos con los diarios más importantes sobre la mesa y un desayuno de por medio. En uno de esos encuentros, Moyano le comentó qué se podía hacer en cuestiones legales con El Tigre Verón y a partir de ese momento Llermanos inició la estrategia de demanda del dirigente contra el actor Julio Chávez y el productor Adrián Suar. “Al tema me lo propuso el propio Hugo, lo tiró sobre la mesa, y me puse a investigar”, confesó el abogado a PERFIL (ver recuadro) quien admitió que se enteraron de la existencia de la ficción cuando El Trece inició la campaña con adelantos de tráilers en las redes, avances en la pantalla del canal del Grupo Clarín, y promociones en la vía pública. “Hugo está cansado, tiene hijos, nietos, y mandamos las cartas documentos a nombre de Julio Chávez y Adrián Suar, lo que no sé si ellos están notificados”. Según Llermanos, detectaron 22 similitudes entre la ficción de El Trece y la vida del sindicalista y dirigente gremial Hugo Moyano, por ejemplo, el vínculo entre el sindicalista ficticio y el boxeo, siendo que Camioneros creó en 2018 un equipo amateur de pugilistas y tiene peso en la organización de las veladas en la provincia de Buenos Aires como en las localidades de Tigre y Tres de Febrero. Una de las jóvenes promesas del boxeo del sindicato se llama Fabián, el mismo nombre de uno de los hijos de Miguel Verón. Además, el centro de entrenamiento de Camioneros está en el Camino de Cintura, la misma zona que utilizó la productora para varias escenas, aunque el gimnasio que aparece está en El Palomar.

El pasado 7 de julio, Chávez aseguró en la edición impresa del Diario PERFIL que jamás haría un personaje real y reveló que había rechazado personificar al dirigente deportivo Julio Humberto Grondona en la serie de Amazon sobre el Fifagate, al músico Elvis Presley en la película El último Elvis y al asesino Arquímedes Puccio en la miniserie Historia de un clan. Sí afirmó que en la campera que eligió había reminiscencias a Saúl Ubaldini. “No lo es (Hugo Moyano). Es El Tigre Verón”, remarcó el actor en el programa La inmensa minoría de Radio Con Vos. “Y lamento muchísimo que el viaje se detenga ahí, el viaje es mucho más universal que eso, pero ¿quién soy yo? También tengo gente que me para en la calle y me dice: “te veo hacer el asado y sos idéntico a mi tío”. Y tal vez yo veo al tío de esa persona y digo: “ese no, nada que ver al Tigre Verón”. ¿Quién soy yo para decirle algo? Es el momento en que uno habla de lo que le pasa, de lo que siente, y yo me tengo que callar la boca, obviamente, lo cual no implica que yo no diga éste es el Tigre Verón. Si a mí me hubieran llamado para hacer a un sindicalista equis sin lugar a dudas les hubiera dicho no”. Y agregó: “De hecho, yo tengo una labor donde he expresado en la ficción una construcción que se llama Tigre Verón, que hice con gusto y absoluto sostén, lo sostengo a muerte al Tigre Verón, lo construyo, es un caudillo, a mí me gusta ese arquetipo, lo siento muy humano. Pero, ¿cómo voy a meterme en la impresión de un otro?”.

El genial reparto que acompaña en la ficción a Chávez ya fue notificado de la posibilidad de continuidad y esperan las respuestas de la actriz Muriel Santa Ana, quien interpreta a la fiscal Lorena Raimundi, de los personajes que hacen de los hijos de Miguel Verón, Caponi y Sofía Gala Castiglione, y de la actual esposa en la serie caracterizado por Andrea Pietra, quienes deberán enfrentar la posibilidad de seguir son los guionistas Marcos Osorio Vidal y Germán Maggiori, quienes deberán acomodar las historias en base a las decisiones de los actores. “El programa es una muy buena ficción, está muy bien escrita. Vamos a poder ver un montón de cosas que tienen su relación con la realidad porque es un programa inspirado y anclado en cosas de nuestra realidad social y política”, había dicho Santa Ana en Cadena 3 de Córdoba.

Daniel Llermanos: “Moyano dijo que es una porquerIa”

—¿Cuáles son las tres similitudes principales entre la serie y Moyano?

—La primera es que se utilizan los colores de Camioneros que son el verde y el celeste, segundo es que la primera medida de fuerza que utiliza el sindicato de la carne siempre es el paro de actividades, pero en la ficción utilizan el bloqueo con camiones enormes, y tercero que coincide el nombre de la secretaria de la ficción con la de Moyano que se llama Fernanda. Te sumo una más: “El Tigre” Verón tiene un acoso judicial, de varios juzgados, y es lo que le pasa a Hugo con todas las causas que le han provocado en los últimos tres años de este gobierno. Hay un robo de identidad pública. Hicimos una encuesta telefónica con personas que vieron al menos un episodio, y un alto porcentaje lo identifican con Moyano, está instalado de esta manera. Utilizan la vida pública para hacer una ficción, un producto comercial, sin autorización. Y lo que se muestra de Moyano en su familia no es lo que pasa en la vida de Moyano, sino lo que se ha mediatizado en notas periodísticas armadas con mala fe.

—¿Por ejemplo?

—Dicen que son delincuentes, que utilizan el sindicato para lavar dinero. ¿Dónde está probado? Eso está denunciado por organismos de este gobierno y se aumenta el parecido al incorporarle al personaje datos de la realidad mediática por el mismo medio (Clarín/El Trece) que es dueño de la productora (Pol-Ka). A nuestro juicio, es la coronación de la persecución política, es una ficción con fines políticos, estrenada en la veda electoral para que mientras se voten las PASO sigan pensando que en la oposición tiene hombres que son peores de los que gobiernan al país.

—¿Viste los doce episodios que están disponibles en Flow?

—No. Para evitar todo tipo de prejuicio, solo vi el tráiler. Contratamos a uno de los tres mejores directores de Argentina, no voy a decir quién, y me habló de 22 similitudes, más la encuesta, con eso me basta y sobra. Yo confío en que Suar o Chávez tomen una actitud reflexiva e inteligente y lo corrijan.

—¿Creés que habrá acuerdo si hay una segunda temporada?

—Evidentemente cierra el círculo de la agresión política contra Moyano. Uno de los actores que trabajó –con un papel menor– en la serie es muy amigo mío y me dijo: “esto es muy Hugo Moyano”. Me señaló: “es muy obvio”. Y muchos dicen que cuando habla con su abogado me dicen que soy yo, que no tiene nada que ver con lo que muestran, y me dan una imagen negativa. Es un producto hecho con mala fe. Hugo es un tipo abierto al diálogo y a lo mejor dicen “vamos a donar parte de las ganancias al sanatorio o a una obra social en las que ayuda muchísimo y listo”.

—¿Aceptaría si le ofrecen ese dinero?

—Sí, lo más probable si ese dinero sirve para salvar una vida, no tengas ninguna duda.

—¿Hugo Moyano vio la serie?

—Vio una parte de un capítulo.

—¿Y qué te dijo?

—Que era una porquería.

—¿Se vio ridiculizado, difamado?

—El sabe que está hecho por Canal 13 y el Grupo Clarín.

—¿Y la familia qué piensa al respecto de la serie?

—Están muy enojados porque no es un ataque aislado. Todos los días te levantás y siempre leés “la libertad de fulano complica a Pablo Moyano” o “la detención de mengano complica a Hugo Moyano”. Esta serie es parte de esa náuseas políticas.