"Contar es la experiencia más feliz"

Jonás Zabala

Es un personaje que se ha convertido en una declaración, casi física, del empoderamiento” dice Stana Katic, que saltó a la fama en la serie Castle, de la que fue despedida de una forma que ni los fans ni ella comprendieron. Habla de Emily Byrne, su personaje en la serie Absentia, que vuelve el lunes 13 de julio a las 23:55 a la pantalla de AXN. Y la actriz canadiense, que estuvo en films de James Bond y en varios shows, la define de una forma sentida, que muestra que su personaje es más que un simple empleo para ella: “Es una sobreviviente y esa es una característica que admiro en los demás. Cuando creamos una historia así, de alguien que vuelve sin saber quién es y ganándose el amor de su familia, queremos que sobre la historia, de la trama, la gente se lleve su propio relato. No es algo que pensamos al principio de un thriller de acción con misterio. Pero muchos han entendido a este personaje desde lugares que me sorprenden: la necesidad de proteger a tu familia, por ejemplo.”

—¿Qué pueden esperar los fans de una nueva temporada de “Absentia”?

—Puede esperar muchas cosas. Esta historia se define en gran parte por ser un thriller que quiere entretener. Creo que nuestros fans pueden esperar ver cada episodio bien aferrados a sus sillones por la tensión que les vamos a generar. Intentamos filmar esta temporada como si fuera una película. Y creo que lo intentamos desde todos los aspectos: la fotografía, el diseño, la forma en que los protagonistas interactúan entre sí. Todo. Además, dejamos en claro que hay un misterio todavía más grande en nuestra serie. Estoy muy orgullosa de esta temporada y me muero porque la puedan ver ya.

—Considerando lo que está pasando hoy, y como “Absentia” es parte de los relatos nuevos de Hollywood y del mundo de las series, ¿qué historias creés que debería contar Hollywood cuando vuelva a producir?

—¿Viste la película clásica Los viajes de Sullivan? Es una película muy vieja, y ahí se muestra a un director que quiere contar una historia profunda, sentida, llena de ideas. Quiere que eso sea su próxima película. Y alguien le da la razón, y cuando sale al mundo, lo que se encuentra es que la gente quiere reírse. Que necesita reírse. Creo que necesitamos reírnos. Hay mucho de lo que está pasando que necesita que hablemos sobre ello. Y que implica cambios. Pero todos tenemos que reírnos. Creo que es eso, el pensar y reírnos, es lo que van a necesitar las historias que contemos.

—¿Cómo ves las series desde la producción?

—La historia de las productoras mujeres va hasta nombres como Katherine Hepburn, hablando claro de las productoras que eran también actrices. Ella se encargaba que muchas ideas progresistas estuvieran en sus producciones, esté ella en pantalla o no. Sin estos nombres, muchas de nosotras no hubiéramos tenido esa oportunidad. Es muy importante.

Emily, la extraña

—¿Qué representa el personaje de Emily, de “Absentia”, dentro de tu carrera?

—Pude preguntar por el pasado del personaje. Pude meterme en ese proceso. Pude producir como no me habían dejado producir. Y ha sido realmente satisfactorio ser parte del proceso creativo. Por supuesto que no ganás todas las batallas, pero me siento rodeada de grandes compañeros. Desarrollar un personaje, su historia, es algo que me hace muy feliz. Es la mejor experiencia profesional que he tenido.

—¿Cómo mezclás el protagónico de una serie con el hecho de ser una de sus productoras?

—No hay forma de que no se mezclen. Todo aparece junto cada día de rodaje. O incluso cuando nos preparamos para el rodaje. Cuando no estaba frente a la cámara, estaba en una llamada telefónica a Los Ángeles, o en una habitación con otros actores ensayando. Los días de rodaje son días muy ocupados.

—¿Cuán difícil ha sido tu carrera en Hollywood?

—Como te decía, el sistema trata que no sea fácil Para jóvenes que quieren contar sus historias, para mujeres, para actores y actrices, para gente de cualquier raza u orientación sexual, cualquier religión, es muy importante que recuerden que tienen que hacer el contenido en el que quieran ser contados, que creen aquello que los contenga. Eso corre para actores y para todos los involucrados. Hay que generar personajes que tengan tres dimensiones, que tengan nervio, alma y humanidad. No buscamos al superhéroe invencible. Nos gustan aquellos que tienen su armadura resquebrajada, porque eso hace posible vincularse con ellos.