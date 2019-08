Cuando no pasa el dolor

por Gustavo Mendez

Nadie quiere crecer para decirle adiós a Gustavo Cerati. Ni los fanáticos de Soda Stereo, ni los seguidores de su excelsa carrera solista, ni los músicos argentinos que lo tuvieron de faro y algunos la fortuna de compartir escenario o estudio de grabación con el genial artista argentino. Todos hablan en presente. El pretérito no existe al recordar a un hombre cuya obra será eterna, y eso les pasa a Antonio Birabent, Juanchi Baleiron, Bambi Moreno Charpentier, Willi Piancioli, Sebastián Ortega y Gloria Carrá.

Antonio Birabent. Gustavo fue y es un transmisor. Su poder como intérprete y compositor se resume en esa palabra. Una persona capaz de recibir, entender y transmitir en palabras y en sonidos. Yo creo que Gustavo es de esos músicos que no tienen reemplazo, como lo fue el flaco Spinetta; en mayor o menor medida, son tipos y fueron tipos que se fueron sin dejar la posibilidad de que alguien venga a reemplazarlos.

Gustavo irradiaba musicalidad, una musicalidad magnética que tenía tanto que ver con su personalidad, con su modo, y es un compositor que yo siempre siento cercano y agradezco poder haber compartido con él grabaciones, escenarios, y sobre todo la música como conexión.

Sebastián Ortega. Gustavo Cerati es uno de los más grandes poetas de nuestra música contemporánea. Un artista de una gran sensibilidad, y de una inspiración única, que nos regaló algunas de las canciones más originales de la música iberoamericana de todos los tiempos. Otro referente indiscutido de varias generaciones. Fue un verdadero orgullo homenajearlo, junto a Nat Geo, con un documental sobre su relevante e intensa vida y obra.

Juanchi Baleiron. Gustavo siempre fue un faro que iluminó 360º el rock y el pop latinoamericano. Absolutamente fue eso. Inspiró, motivó, hizo que todo el mundo lo mire y admire. Al mismo tiempo él iluminaba y regalaba todo su talento en su obra. Lo sentí siempre, no solo ahora que él no está más, también lo dije cuando estaba vivo, solista o con Soda Stereo. Gustavo fue un exquisito balance de popularidad y fineza, buen gusto musical, sonoridad, modernidad, y al mismo tiempo clásico, una cosa difícil de encontrar. Definitivamente fue lo más completo que tuvieron el rock y el pop latinoamericano.

Gloria Carrá. A Gustavo Cerati no lo conocí, bah, una vez nos cruzamos en un hotel de Miami en el que ambos estábamos hospedados. Ese fue mi único contacto en persona. Empecé a escucharlo más cerca de mis 30 años porque sinceramente siempre fui más de Los Redondos. Su música me parece hermosa, tiene muchos hits, y temas que nos han marcado como Corazón delator, una de las que escuché muchísimo a mis 17, 18 años, y amo mucho Prófugos, Bajan, Lisa, Cuando pase el temblor y Trátame suavemente.

Bambi Moreno Charpentier. Gustavo Cerati es, sin dudas, uno de los artistas más importantes del rock en Latinoamérica, no solo por formar parte de Soda Stereo, que fue una banda importantísima en la región, y que abrió muchísimo las puertas para todo lo que fue el rock y el pop argentino en el mundo. Pero Gustavo, además, ha hecho una carrera muy rica como solista, con grandes álbumes, muy buenas producciones y colaboraciones alrededor de su obra y sin dudas fue un faro de para dónde teníamos que apuntar un poco para darnos a conocer en el resto del continente. Hizo himnos del rock nacional con Soda, al igual que como solista. Mi cercanía con la música de Gustavo se termina de dar con mi banda Tan Biónica de manera fortuita por la relación que teníamos con su familia; terminamos alquilando y tomando posesión de Unisono, de lo que fue su estudio, el último lugar donde él pasaba los tiempos de ensayo, de grabación, preproducción y producción de sus conciertos y sus álbumes, Ese lugar para nosotros tuvo una mística muy importante y un espíritu musical enorme.

Pipi Piazzolla. Lo que me une a la obra de Cerati es algo nostálgico porque empecé a escuchar Soda Stereo cuando era un adolescente, esa música me pegó mucho, me encanta, me parece muy creativa, con grandes instrumentistas, con Cerati que es un gran cantante y un gran profesional, un tipo muy minucioso, tengo amigos que han tocado con él y me han contado el nivel de profesionalismo que tenía y no dejaba nada librado al azar. Todavía sigo escuchando El rito, que es un tema que me marcó mucho en un verano del 91. La música que hizo es muy hermosa.

Walter “Willi” Piancioli. En esta celebración de los 60 años que cumpliría Gustavo Cerati lo primero que se me viene a la cabeza es pensar en las canciones que no compuso y que estaríamos encantados de escuchar ahora, que se pierde la humanidad toda. Pienso en su obra, en sus discos Ahí vamos y Fuerza natural, donde se superó a sí mismo. Siento que en Tipitos tenemos una gran influencia de Cerati. Si escuchan Camaleón, la estrofa que tiene una gran influencia de la segunda época de Soda, más eléctrica, más fuerte. Tengo una grabación que algún día verá la luz de Lago en el cielo, la hice solo con teclados, para no enmasillar la guitarra, porque es un lugar muy de él, un instrumento muy de él, que exploró y explotó a niveles muy diferentes de los que habíamos escuchado antes de su irrupción en la música. Feliz cumpleaños, Gustavo Cerati, maestro, gracias por tanta música, tantas lindas emociones vividas escuchando tus discos.