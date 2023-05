Cuando todo se detuvo, me enfrenté a mí misma y me surgieron preguntas esenciales: quién soy, qué significa ser mujer, somos las únicas portadoras de lo femenino, qué quiero en éste mundo, cómo cambia mi cuerpo, mis deseos y necesidades durante el transcurso de la vida, cómo llegué hasta acá, cómo sigo, qué tendría para decir…

Estas fueron algunas de las reflexiones que aparecieron en ese tiempo de soledad, que a la vez, me permitieron sumergirme en ese mar de preguntas.

Con mi grupo, Los CometaBrás, estábamos por reponer (tercera temporada), “M.A.L. Mercados Asociados Limitados”, una obra inspirada en el Fausto de Goethe, sumada a otros proyectos muy prometedores para el 2020. Pero empezó la pandemia. Enfrentada a la situación de no poder actuar con [email protected], y como no había adonde escapar, decidí por primera vez hacer un unipersonal y hablar de nosotras y nuestro estar en el mundo de hoy.

Pero cuando me puse a trabajar me surgió una pregunta inevitable cómo hacer un musical sola, sin el acompañamiento de músicos en escena. Entonces, desde esa nada existencial que atravesaba en ese momento decidí que iba a asumir también la tarea de acompañarme ejecutando los instrumentos y también operar la ¡técnica de sonido! desde adentro, así que desempolvé la guitarra del ropero, el piano y algunos otros instrumentos y puse “¡manos a la obra!”.

¿Cuántas formas hay de ser mujer?

Cuando hablamos de la mujer, de qué hablamos. Quién es ese ser que en el transcurso de nuestra civilización fue y es portadora de tantas estigmatizaciones. La psicología, las religiones y las diferentes culturas han formado parte de esta construcción. Pero hoy nosotras nos empoderamos para participar en igualdad.

Música para Tigresas es una obra que habla sobre el universo femenino, sobre los distintos arquetipos y cómo, desde ellos, nos vinculamos con la realidad y las situaciones que nos propone la vida.

Partí desde mi historia personal, de mis escritos, de mis proyectos de canciones (que me habían esperado tanto tiempo), de mi elección por el teatro como profesión y dentro de éste, el teatro independiente y grupal. Desde ese punto inicial fui al encuentro de otras autoras y autores que hablan sobre las mujeres y que me devolvieron otras realidades, otros desafíos y así me fui acompañando por canciones de Martirio, Caetano Veloso, Liliana Felipe, Contursi, Violeta Parra, Bola de Nieve. Éstas me transportaban a las vivencias de otras mujeres en otros contextos: el amor, los desengaños, las luchas, el inexorable paso del tiempo y sus consecuencias en las distintas etapas de la vida.

El desafío entonces fue cómo contarlo sin caer en lugares comunes, sin imposiciones y sin solemnidad. Lograr con amor, humor y empatía transformar un tema con tantas aristas conflictivas, en un hecho festivo. Fue así que junto con Leandro Rosati en la dramaturgia y dirección y Marcela Trajtenberg en la coreografía, fuimos construyendo una trama con distintos lenguajes: la narración, el canto y la música, lo audiovisual y las escenas de teatro, abrevando en una estética que se relaciona con el varieté de los ‘80, con el teatro cabaret, y que en los espectáculos unipersonales ha tenido protagonistas femeninas tan importantes como la gran maestra Nini Marshall y más cerca nuestro Cecilia Rosetto, Nacha Guevara, Edda Diaz, y tantas otras.

Esta obra se inscribe en la trayectoria y estética de nuestro grupo en el que es habitual este tipo de giros dramatúrgicos que nos habilitan, desde la máscara de la Comedia, a abordar temáticas complejas con la distancia y la complicidad que nos permite el humor. Música para Tigresas es un recorrido por distintos caminos que transitamos las mujeres; una manera de hablar de nosotras” Pero no solas… siempre acompañadas por Ellos, por Ellas, por Elles. Un poco de misterio y un poquito de amor, esa es mi medicina de todos los días.

*Cantante y actriz. Integra Los Cometabrás y es la protagonista de Música para tigresas.