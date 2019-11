Dos generaciones que ya no piensan en el rating

por Gustavo Mendez

Cristina Banegas (71) y Tomás Fonzi (38) forman parte del elenco de Inconvivencia, la nueva serie que produjo Kuarzo Entertainment e Idealismo Contenidos que estrenó Telefe (jueves 23.30) y de la que desde ayer se pueden ver los diez episodios completos en el servicio Cablevisión Flow. La historia –escrita y dirigida por Mariano Hueter– toca un tema cada vez más complejo en las parejas: sostener la pasión y el amor viviendo bajo el mismo techo.

—¿Cómo han sido sus convivencias personales y laborales?

Fonzi: Esta profesión tiene que ver con eso, con permanentes comienzos y finales, cambios de elencos, compañeros, y las variables son muchísimas. A veces, te sucede que no te llevás bien, climas más hostiles, ¿a quién no le pasó? Yo recuerdo experiencias buenas, como la última, en Perfectos desconocidos, que salimos de gira y el clima y la convivencia fueron geniales. Y en lo personal, vamos ahí, de crisis en crisis. Cuando no hay crisis decimos “algo malo está pasando o va a pasar, que vuelva una crisis más” (se ríe).

Banegas: En cine, televisión y teatro son construcciones grupales, humanas, falibles y sujetas a la subjetividad de los componentes de esos grupos, y cuando funcionan, son creativos y amorosos, es mucho mejor que cuando no lo son. En este medio en algún momento vas a pasar por situaciones ingratas y otras largas y muy buenas. En lo personal, tuve de todo.

—¿Plantearon o pensaron algo extraño para sostener la pareja?

F: Antes de la serie, le sugerí a mi pareja alquilarme un departamento en la esquina de casa, que siga todo igual, solo que cada uno tenga su espacio. Claramente fue un proyecto que no prosperó.

B: Yo tuve varias de esas opciones, ha habido de todo a lo largo de mi vida que no voy a contar en una nota.

—¿Cómo fue trabajar con una debutante en un protagónico en serie, como es el caso de Laura Fernández?

B: Todas mis escenas fueron con Laurita porque soy la madre en la historia, con Tomás no tuve escenas. Fue muy cálida, agradable y fluida la relación con Laurita.

F: Bárbaro. Es muy profesional, se sabía perfectamente lo que había que hacer, es intuitiva, y nos llevamos superbién. No la conocía a Laurita, me sorprendió.

—¿Grabaron escenas de sexo?

F: Grabamos escenas de... intimidad. Claramente hay algo obvio de una convivencia, y una cosa importante son los encuentros íntimos de una pareja, entonces, las escenas íntimas son necesarias al cuento y tienen coherencia dramática en pos de la historia.

—¿Tendrías un doble, como Cabré, para escenas de sexo si tu mujer te lo pidiera?

F: No... Llevo 12 años de relación... Calculo que lo resolvería yo, en principio. Pondría un doble si tuviera algún prurito con mi propio cuerpo, para evitarle un malestar, solo por verme mejor (risas).

—¿Cómo es trabajar con otra generación de actores?

B: Siempre es excelente encontrarse en un set u obra de teatro o películas. Siempre hay intercambio, calidez; generalmente me aprecian por mi trabajo, por mi larga carrera pugilística en el teatro... siempre es grato, a veces te hacés amiga.

—Tomás, volviste a protagonizar después de muchos años, ¿por qué creés que se dio ahora y antes no?

F: A mí me divierte ser elenco, actor de reparto, me gusta, lo disfruto, y la particularidad de este caso, de ser protagonista, tiene que ver con el tono actoral, con el tono de la serie y lo intimista, lo que queremos contar, eso es lo nuevo para mí, más que estar protagonizando. Lo nuevo, o que hace tiempo que no lo hacía. En ese sentido sí, hacía rato, ahora si está que uno puede demostrar que hago algo que hace mucho no lo hacia, o desde las tiras diarias se me dio más el villano de comedia o comedia en general. La expectativa pasa más por ahí, hay otra atención al detalle, ser más pequeño, medido, más económico, y explotar cuando hay que explotar, que no hay que demostrar, que se entienda todo, no se fue la intención, vamos de sutilezas en sutilezas.

—¿Por qué aceptaste volver a la televisión?

B: Me gusta la televisión, y hacía tiempo que no lo hacía; hice algo pequeño en El marginal. No soy una militante de la televisión, pero no reniego, y cuando hay proyectos interesantes me gusta hacerlos, como este, que está bien escrito, bien producido.

—¿Cómo ven la actualidad de la televisión tradicional en un contexto de consumo streaming?

F: Las nuevas plataformas dejaron de ser nuevas, y sí, están instaladas fuertemente desde ahora, pero creo que a nivel país la televisión abierta tiene una penetración muy importante para la difusión de proyectos y es clave. Miro la televisión abierta. Hay que aggiornarse, ya no son más los puntos de rating la única medición, están los views, las redes sociales...

B: Miro poca televisión, tengo poco tiempo. Miro C5N porque es donde uno puede ver lo más cercano a la realidad, porque soy una persona politizada. Los nuevos formatos vienen a enriquecer nuestro trabajo, a abrirlo, ampliarlo, proyectarlo, transmitirlo, y todo es altamente positivo.

Sus proyectos para el 2020

—¿Qué creen que va a pasar con el gremio de los actores después del 10 de diciembre, cuando asuma Alberto Fernández la Presidencia?

F: Mi expectativa es que todo mejore. Hay algo del nuevo gobierno que va a asumir que me parece que prioriza la cultura como forma de educación y hacer crecer a la sociedad en ese sentido. Espero verlo reflejado en la industria, y tenemos grandes posibilidades de que eso suceda.

B: En relación con la ley del aborto seguro, legal y gratuito, el presidente electo Alberto Fernández ya hizo varias declaraciones por las que se compromete a proponerlo para que sea ley finalmente, creo que es una cuestión de tiempo, va a ocurrir.

—¿Qué proyectos tienen para 2020?

B: Voy a reponer la obra que dirigí en el Teatro Nacional Cervantes, Edipo rey, que vuelve por cuatro semanas a la sala María Guerrero. Tengo una película, pero no puedo decir nada porque no firmé contrato, y eso que voy a filmar en el verano.

F: Voy a descansar un poco, me voy a pescar con todas las modalidades, carnada, mosca, línea, boya. Voy a San Nicolás y Berisso.

—¿Por qué dijiste que no a las ofertas de verano?

F: Con mi mujer (Leticia) hicimos un ra-cconto y la última vez que nos fuimos de paseo mi hijo (Teo) tenía seis meses, y cumple 4 el 13 de enero. Venía de hacer temporada de verano por tres años consecutivos, y si bien estás en una zona veraniega, no son vacaciones porque son funciones de martes a domingo, en contra de los horarios. A veces, hay que hacer un hueco a los codazos, no sin vértigo y miedo, porque no tengo nada.