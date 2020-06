Dos opciones teatrales clásicas vuelven a la pantalla

El Teatro Nacional Cervantes continuará en este mes con sus transmisiones online. Los primeros espectáculos son dos clásicos. Uno de la dramaturgia nacional, Jettatore (de Gregorio de Laferrère, 1904), que se había presentado durante las temporadas 2012 y 2013, siempre con dirección de Agustín Alezzo. Se lo podrá hasta hoy inclusive. La otra propuesta, estrenada el año pasado y que se iba a reponer en julio es Edipo rey, de Sófocles, con el protagónico de Guillermo Angelelli. Se lo verá desde el miércoles 10 hasta el 17 de este mismo mes.

Para recordar la puesta en escena de Jettatore, hoy Agustín Alezzo afirma: “Pasaron ocho años. Ese espectáculo y esos tiempos me dejaron un hermoso recuerdo. Me encantaron el material y el elenco. Los actores estaban tan entregados al trabajo que fue un placer, y fácil. Siempre elijo a los intérpretes, si no tengo esa libertad no dirijo”. El papel protagónico lo compuso Mario Alarcón, junto a él estuvieron Lidia Catalano, Claudio Da Passano, Malena Figó, María Figueras, Magalí Meliá, Hernán Muñoa, Francisco Prim, Ángela Ragno y Federico Tombetti. Hay tres intérpretes que ya fallecieron pero que también actuaron en esta puesta: Aldo Barbero, Néstor Ducó y Miguel Moyano, sin olvidar a la escenógrafa Marta Albertinazzi. La música original y su dirección fueron de Mirko Mescia, el diseño de iluminación de Chango Monti y el vestuario de Graciela Galán.

“Fue la primera vez que dirigí un texto clásico nacional –subraya Alezzo–. Hacer algunas obras no depende solo de uno. El teatro se hace con mucha gente y con dinero. Este autor es caro por el vestuario y la cantidad de intérpretes que exige. Todo implica un gran costo. Nunca vi teatro por internet. Será una nueva experiencia. Me pareció una muy buena idea en estos tiempos en que no se puede ir al teatro. Además nos pagan a todos los que intervenimos $ 15 mil por estas transmisiones. Esta pandemia nos obliga a cerrar los teatros, no queda otra. Nos tocó vivir una época única, se verá lo mejor o lo peor de la gente y lo estamos palpando. Por ahora mi escuela de teatro está cerrada, cuento con la ayuda de Carlos Rottemberg y algunos ex alumnos me han propuesto hacer algo de manera virtual. Lo estoy pensando, no sé aún cómo se hace. Mientras, estoy leyendo y proyecto poder dirigir el año próximo”.

Edipo rey se presentó con dramaturgia, adaptación y versión final de Cristina Banegas y Esteban Bieda, con dirección de la misma Banegas. Ahora es Guillermo Angelelli quien rememora aquel proceso creativo: “Fue sorprendente lo que se generó en el grupo. Hermosa energía con todo el elenco (Raquel Ameri, Liza Casullo, Carlos Defeo, Alberto Fernández de Rosa, Hernán Franco y Elvira Onetto) en el escenario y fuera de él. No soporto desilusionarme, y en este caso me sorprendí favorablemente. Al ser teatro oficial tuvimos la tranquilidad económica, y tener tantas funciones nos permitió un crecimiento constante, incluso de público.

Vinieron muchos adolescentes con sus escuelas y luego nos esperaban para felicitarnos. Mi susto era saber si ese texto podía generar empatía en los espectadores actuales. Hoy esta peste de la que hablaba Edipo resonará de otra manera. Esa maldición la podemos relacionar con lo que nosotros estábamos haciendo con el planeta”.

La ficha técnica se completa con la colaboración artística de Graciela Camino y Liza Cusullo, coreografía de Jazmín Titiunik, música original en escena de Carmen Baliero, iluminación y video de Jorge Pastorioni, con vestuario de Greta Ure, escenografía y diseño visual de Juan José Cambre.

Las tablas sin freno

“Es un tiempo para guardarse un poco, sin ansiedad –dirá Guillermo Angelelli–. Hay que recordar que la vacuna para el HIV nunca llegó, la estamos esperando. Esto nos posicionó en la vulnerabilidad. Perdimos todas las certezas. Ahora que nos vemos forzados a dar clases de teatro por internet, incluso en mi caso no cobro, porque no tiene nada que ver. No es un lenguaje que maneje, lo estoy descubriendo con mis grupos. La presencia es irreemplazable. Tengo alumnos en Perú, otros en España, Londres, Francia, Italia y Singapur. Es una balsa en medio de la tormenta. Esto nos ayuda a estar sanos mentalmente, tengo entusiasmo por nuevos proyectos. Lo imagino para redes, pero veo imposible que se transforme en teatro el día de mañana”.

Durante este mes también emitirá el Cervantes online Locos recuerdos de Hugo Midón con dirección de Lala Mendía, para los más chicos, con un elenco integrado por Omar Calicchio y Karina K, entre otros, desde el 17 hasta el 27 inclusive. Para los adultos estará disponible desde el 24 hasta el 27 La crueldad de los animales de Juan Ignacio Fernández con dirección de Guillermo Cacace y Héctor Bordoni, , entre otros.

Continuarán, siempre a las 18, el ciclo Conversaciones, del que participarán Cristina Banegas (viernes 12), Laura Yusem y Mariela Asensio (martes 16), Lala Mendía y Carlos Gianni (viernes 19). Participarán otras personalidades siempre los martes y viernes en ese mismo horario.