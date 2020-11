El absurdo de un clásico regresa en plena forma

Una de las ofertas originales de Disney + es el estreno de Phineas y Ferb La película: Candace contra el universo. Así es: vuelven, ¡bah!, volvieron los famosos hermanos, y ahora es la oportunidad, finalmente, de su hermana Candace de mostrar su visión del mundo (que siempre finalizaba siendo la hermana mala que no podía evidenciar sus aventuras). En la presentación del film que PERFIL pudo presenciar estaban presentes los productores Dan Povemire y Jeff “Swampy” Marsh.

—La serie finalizó en 2015 así que les consulto: ¿qué fue lo que los llevó a volver para este largo?

DAN POVEMIRE: Bueno, de hecho nos llamaron y nos preguntaron si queríamos hacerla. No habíamos hecho el show desde que hicimos Milo Murphy’s Law, y llevamos a cabo aquel crossover special y medio; ahí empezamos a escribir estos personajes otra vez. Fue muy divertido cruzar ambas franquicias. Tan divertido. Quedamos fascinados, prendados con la idea de hacer algo así otra vez. Y así fue que cuando llamaron, bajo la consigna de generar contenido que los adultos pudieran mirar junto a los niños, pensamos en ello. Ellos mismos dijeron que ese lugar ocupaba Phineas & Ferb en el legado de Disney. “¿Querrían hacer una película?”

JEFF “SWAMPY” MARSH: No podía creer que alguien llegara a dudar que diríamos que sí.

—¿Qué se siente que las voces originales del inglés hayan vuelto y estar todos otra vez interpretando a estos personajes?

DAN: Nunca dejé de hacer a Doofenshmirtz, incluso desde cuando no estamos trabajando, ya que nunca nos dijeron que no lo hagamos. Así que fue tremendamente fácil para mí. Muchos de los actores, como Ashley Tisdale, tenían miedo que quizás no pudieran, en su caso, encontrar la voz de Candace tal cual la hacían antes. Quería hacer algunas tomas antes de arrancar, para ver si podía llegar a ese lugar loco que la lleva Candace. Y al final llegó ahí en el preciso instante en que todo comenzó.

—¿Por qué eligieron ese escenario, el espacio, y qué de eso les servía para hacer la película que querían?

SWAMPY: Bueno, debo decir que en nuestra sesión de escritura al comienzo básicamente consistió en tirar idea tras ideas y ver si las habíamos llevado a cabo o no. Y así fue que descartando y descartando, llegamos a este lugar.

DAN: Pero el espacio es divertido, ya que podés generar desde cero y sin reglas muchos escenarios, y eso te permite la comedia. Digo, la película anterior era en otra dimensión. Necesitábamos algo grande y eso nos lo daba la idea de mandarlos a todos al espacio. Queríamos una historia épica, pero también que nos diera posibilidades nuevas. Y así fue que intentamos abarcar muchos de los clichés, de los fundamentos, que hacen a la ciencia ficción. Hicimos 222 episodios antes de esto, y en todo había ciencia ficción, así que sí o sí necesitábamos un territorio nuevo.

SWAMPY: Uno de mis ídolos es Neil Armstrong, así que fue un lujo poder mostrar nuestro amor por la vieja “era espacial”. Cada vez que viajás al espacio, así sea en una animación, es realmente cool.

LA FIEBRE AMARILLA

El lanzamiento de Disney + llegó con muchas sorpresas, pero no todas ellas fueron agradables. Y una bordea una operación semántica de marketing que ocultó durante meses la verdad del asunto. Uno tremendamente esperado por el público argentino. La primera y principal en la lista es la furia Simpson: tan solo dos, las dos últimas, temporadas de la serie más querida del país están en la plataforma. 28 quedaron en Fox. Y no era eso lo que se había prometido. Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company, hablando con Milenio declaró: “solo hay dos temporadas porque Los Simpson son la columna vertebral del canal Fox. La intención no es llevar toda la serie, ya que aún tiene derechos para ser transmitidos por el canal de televisión”. Lo cual no fue vivido con mucha alegría en las redes sociales, sobre todo considerando la vasta ausencia de esta noticia en estos meses y de una real presencia de la compañía en los meses de cuarentena (ver si no, lo que hizo Warner con DC Fandome, y bueno, Netflix nunca dejó de ser Netflix, y algunas compañías sacrificaron sus estrenos para que haya nuevas películas para ver en el encierro). Una real presencia que fuera más allá de las noticias de despidos y suspensiones en los parques, y el atraso de estrenos de films como Mulan (que se verá el 3 de diciembre en Argentina), o la ansiedad por Black Widow. No hay novedades de cuándo los episodios Simpson estarán en la plataforma,. También los cortos clásicos, los iniciáticos, no están completos. En Marvel están ausentes los films de Spider-Man (propiedad de Sony: quedan incompletas dos fases) y habrá que ver qué sucede con las series de Hulu como Runaways. ¿Otro ausente? Logan y las Deadpool: muy mala señal. para contenidos no ATP. Y, claro, ficciones latinas originales.