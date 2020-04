"El ambiente de la música no es inclusivo"

Alejandro Lingenti

Andrea Alvarez trabaja en el que será su quinto disco. Luego de una serie de presentaciones en vivo durante febrero, la experimentada baterista y percusionista –fundadora de Rouge, primera banda argentina integrada exclusivamente por mujeres, colaboradora habitual de Soda Stereo y Divididos– compone las canciones del sucesor de Y lo dejamos venir, aparecido en 2015, sin prisa y sin pausa. “Al ser una artista autogestiva, independiente de verdad, hago lo que puedo y como puedo –explica–. Voy avanzando dentro de las posibilidades que tengo. Si no me convocan para festivales o para shows que me convenga hacer sin perder plata, elijo bien cuándo tocar, pienso muy bien cada paso que doy. Y como no tengo sello ni nadie que me presione, para hacer un disco debo tener algo para decir. No se trata de ser lenta o rápida, sino de tener algo para decir”.

El nuevo material de Alvarez es, según sus propias palabras, “rock bien directo, que habla de la hipocresía, algo que nunca toleré. Hay asuntos que siempre están presentes en mi obra”.

—Llegó el momento de decir algo nuevo, entonces.

—Sí, por eso trabajo en este disco. Pensé que no iba a tener ganas de escribir, pero me empezaron a salir canciones nuevas, por suerte. Fue clave el show que hice con Richard Coleman. Nos juntamos varias veces para las notas que hicimos antes de ese concierto y aprovechamos para charlar mucho de la composición, de cómo componía Gustavo Cerati, con quien los dos tuvimos una relación cercana, y eso me inspiró. Se despertó algo que tenía dormido por toda la angustia que había atravesado. En mi caso, un gran estímulo para componer es sacarme de encima cosas que me dan rabia, es una buena manera de canalizar el dolor que causen las pérdidas.

—Tocaste con un montón de grandes músicos: Soda, Divididos, Los Rodríguez, Celia Cruz, Robi Draco Rosa... Tuviste una nominación para un Grammy. Y aun así contás que no te convocan para festivales.

—Habría que preguntarles a los que organizan esos eventos... No solo tengo esos antecedentes, también tengo una banda de la puta madre. Es un trío muy poderoso, la verdad. Pero son contadas las ocasiones en las que me convocan. Por lo general tengo que producir mis shows solita.

—En el Cosquín Rock y otros festivales ya se empezó a cumplir con la Ley de Cupo Femenino. Aunque el Cosquín tuvo polémicas.

—Es que el ambiente de la música, como muchos otros, no es para nada inclusivo. Como hay poco laburo, mucha gente no reacciona para que no se les cierren puertas. Yo prefiero no callarme. Las puertas que no se abrieron antes no se van a abrir ahora por quedarse en silencio. ¡Decí lo que tenés que decir, sacátelo de encima!

—Sos bastante activa en redes sociales. ¿No sentís que te exponés demasiado?

—Sí, siempre fui así. Ahora trato de controlarme porque el mundo de las redes sociales es demasiado mediocre. Yo también me hago cargo, ¿eh? Todos se hacen los valientes, pero la realidad es que está lleno de cobardes. Hay mucha hipocresía, mucho caretaje. A veces pienso que si tuviera más chances de tocar, perdería menos tiempo estando ahí.