El arte como exploración de la sensibilidad humana

Reticular Films es una plataforma de investigación, creación y difusión, de acceso gratuito. Hacemos cine experimental, entendiendo que todo arte es experimental; el arte es una exploración de los bordes de la sensibilidad humana, la frontera en que la identidad social (el ego) se encuentra con lo salvaje, lo poético, lo espiritual.

No sólo creamos contenidos, también indagamos en el proceso creativo: las obras son el resultado de la indagación y además producimos material teórico en la sección de artículos. No queremos bajar línea o transmitir mensajes digeridos, sino invitar a un tipo de experiencia estética no tan hipnótica y azucarada, tal vez un poco incómoda. Nos interesa deconstruir las maneras en que nos narramos, en la vida y en la ficción. ¿Qué pasa cuando detenemos la narración? ¿Qué pasa cuando reconocemos que la historia es una historia? ¿Qué pasa cuando vemos que nuestra vida también es una película? ¿Qué pasa cuando las personas reconocemos que somos personajes?

En este marco, pensamos la ficción artística como laboratorio para explorar la naturaleza ficticia del ser humano. El cine revela que somos ficción, reconocerlo es hacer contacto con la vida. Nos interesa el arte que celebra la complejidad, la sutileza y la inteligencia de la vida. Para celebrar, los humanos necesitamos conversar, desarmarnos en la intimidad. Por eso nos interesa la conversación y la intimidad, el cine que practica el escuchar más que el resolver. Estamos demasiado programadxs para resolver problemas. El intento de arreglar las cosas nos impide ver que el experimento más profundo del ser humano es psíquico: tiene más que ver con los despliegues de su sensibilidad que con lo que fabrica y logra. Estamos obsesionadxs con llegar: nuestra vida es una carrera de obstáculos y el arte refleja esa visión del mundo. En las películas de Reticular, y en las que invitamos a la plataforma, no ocurren grandes cosas, los personajes no tienen objetivos importantes, la aventura es hacia adentro. Nos interesa el concepto de micropolítica porque entendemos que el mundo cambia de manera microscópica y que un gesto mínimo de honestidad puede ser muy transformador. Nos interesan las escenas largas porque pueden desplegar esa política del detalle, esa estética del instante que nos sensibiliza para ver lo que la narrativa clásica deja afuera. La narración simplifica la vida, y la simplificación nos adormece. No es que nos interese hacer cine aburrido, nos interesa no adormecer a la gente con más entretenimiento. Nuestro cine, y el cine que nos interesa, es el que se siente más como una charla íntima que como una fiesta épica. Nos interesa la intimidad; no la idea de intimidad, no la coreografía de gestos pensados para que el espectador entienda que los personajes entraron en intimidad. La honestidad no es un gesto social elegante. Honestidad es amor por lo que es, más allá de toda ley y de toda prolijidad. En el cine las historias suelen ser efecto de un secreto; los personajes esconden y eso produce laberinto, drama. En Reticular nos interesan los personajes que (aunque escondan y peleen) tienen, como norte, el deseo de escucharse. Nos interesan los personajes no tan atrapados por el juego de victimización y poder, personajes que reconocen cómo sus vidas son definidas por lo que eligen creer, personajes con la suficiente madurez emocional como para ver que reaccionan y pelean porque tienen miedo; personajes que se hacen espacio para jugar con lo que son.

Así, apuntamos a un público con esa disponibilidad para escuchar, necesaria en cualquier encuentro íntimo. Un público con ganas de celebrar sutilezas. Más que contar historias, nos interesa escuchar sutilezas y complejidades. Como dijo el cineasta Caveh Zahedi (lo descubrimos hace poco y nos está inspirando mucho), lo que el mundo menos necesita son más historias; lo que necesitamos son nuevas perspectivas, nuevos modos de percibir. A esto también apunta el cineasta que más nos ha inspirado en estos últimos años: Joe Swanberg. Ver sus películas All the Light in the Sky, Marriage Material (ésta fue traducida por nosotrxs y se puede ver en Reticular) y Happy Christmas, y su serie Easy. Pensamos que su cine es de lo más novedoso y revolucionario que hay para ver, y por una razón muy simple: sus personajes, aunque no puedan evitar pelear, sobre todo escuchan.

Desde la plataforma, el 25 de noviembre realizaremos el estreno de Trama, una serie no lineal. Las películas y series en la web de www.reticularfilms.com son a la gorra o gratuitas. Nos interesa que se pueda acceder al material, más allá del dinero. Invitamos a la donación, porque sólo con donaciones podemos seguir creando. Tenemos las ventanas abiertas y escuchamos propuestas.

*Fundadores de la plataforma disponible online Reticular Films.