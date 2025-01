El comienzo de las alfombras rojas

A diferencia de otros años, la pasada edición de los Golden Globes fue una verdadera apertura de la temporada de premios, que culmina con los Oscar: la mayoría de los ganadores en las categorías importantes en cine repitió su premio en los Oscar (solía ser un lugar de diferencias). Este año hay más dudas al respecto. Los Golden Globes son dados por la Golden Globe Foundation, integrada por periodistas y nacida después de la disolución de la Hollywood Foreign Press, una avergonzada asociación que anda a hurtadillas en los nuevos premios. El galardón es emitido desde hace años por TNT y desde hace poco en la plataforma MAX (son un preshow en la alfombra roja). La actriz Viola Davis recibirá el premio que saluda el logro en el cine, el Cecil B. DeMille Award (otro gesto de corrección política que no le quita nada a Davis como productora y actriz, pero que subestima, a su torpe manera, la historia del cine). A la hora del novedoso Carol Burnett Award, que saluda a leyendas de la TV, el premio lo recibe Ted Danson, el actor que desde Cheers a The Good Place, ha sido parte de decenas de shows clásicos de la televisión norteamericana. A la hora del cine, Emilia Perez, el musical francés hablado en español e inglés, tiene 10 nominaciones y es seguido por The Brutalist, con 7 nominaciones. El oso sigue siendo la serie celebrada a la hora de los premios, aunque sus cinco nominaciones corren riesgo frente a shows como Shogun. La conductora es Nikki Glaser y es la primera mujer en conducir en singular la ceremonia. El show es famoso por sus conductores (Ricky Gervais, o la inmejorable dupla entre Tina Fey y Amy Poehler) y casi queda sin conductor tras el fracaso resonante de Jo Koy el año pasado. En un año de pocos films populares, queda ver si los ratings acompañan al agonizante premio.