El cordobés que inspiró otra de acción por streaming

Juan Manuel Domínguez

El próximo 24 de abril se estrena Misión de rescate, la nueva película de Netflix protagonizada por Chris Hemsworth y que cuenta con la producción de Joe y Anthony Russo, es decir, los hermanos Russo, los directores de los dos últimos films de los Avengers, las películas más taquilleras de la historia del cine. Es el primer gran paso de los Russo fuera de Marvel y, además, hay un argentino que posee un vínculo crucial con Misión de rescate: Fernando León González, también conocido como Junior, un artista del mundo del cómic que fue definido, y él mismo se ríe, como “el cordobés que dibujó a Las tortugas ninja”. Lo cierto es que, como dibujante, Junior ha logrado llegar a editoriales como DC, Marvel e incluso la famosa antología Heavy Metal.

Su nexo con los Russo y con este film se da porque el cómic original está dibujado por Junior, y escrito por Ande Parks (junto a los Russo). “Ni yo ni Ande Parks hemos podido verla todavía”, dice Junior, y a pesar de los cambios que se dieron (la acción pasó de Ciudad del Este a India, entre otras modificaciones), su nexo con este gran paso y regreso de los Russo es innegable.

—¿Cómo fue el proceso de “Misión de rescate” desde tu punto de vista?

—Yo dibujo la novela gráfica en el año 2009, 2010. Mis dibujos caen en Oni Press, que es la editorial que a mí me pide Ciudad, la novela gráfica de más de 150 páginas en que se basa la película. Empiezo a dibujar un guion de un tal Ande Parks, basado en una historia de los hermanos Russo, que hasta ese momento ni se los conocía. Y casi inmediatamente, mientras yo preparo los dibujos, empieza a escucharse hablar de la película. Se dijo que iba a ser protagonista La Roca, o Robert Downey Jr., hasta que finalmente cae la adaptación en manos de los hermanos Russo, como productores.

—¿Cómo fue que llegaste a la creación de ese trabajo y qué ves ahí que lo llevaría a ser un film de acción?

—Primero que a mí me gusta la acción y dibujar acción. Cuando a mí me dicen que los Russo y Ande Park han escrito un guion de acción en Ciudad del Este, inmediatamente me preguntan “¿conocés Ciudad del Este?”; “Listo, sos nuestro dibujante”. Yo ya había estado ahí, y me habían pasado cosas como que me dijeran que caminara puntualmente por esa vereda, que si cruzaba al otro lado de la calle, a la otra vereda, “ya no damos crédito por tu vida”. Sabía qué le podía pasar al protagonista de la novela gráfica y cómo generar acción en ese lugar. Fui dos veces.

—Ahora los Russo son los directores más famosos del mundo. ¿Cuál fue tu contacto con ellos en ese período y cómo es ahora?

—Cuando estábamos dibujando la novela gráfica, a veces me iba de mambo con las libertades que me dieron a la hora de dibujar la acción (una libertad que a veces no aparece cuando trabajás con otros guionistas para editoriales como DC). Entonces Ande Parks me decía: “En esta hoja hay que moderar tal cosa, porque Joe, Anthony y yo no estamos de acuerdo”. Esa fue la única comunicación que tuve con los Russo en todos estos años.

—¿Cuál dirías que es la puerta que te gustaría que se abra laboralmente a partir de este film?

—Yo hasta hace poco tenía el sueño de dibujar superhéroes. Hoy lo estoy haciendo, pero no es alguno de los que todos conocemos, de DC o de Marvel. Es Cristiano Ronaldo, que creó su propio personaje de superhéroe, y hoy ya he dibujado cuatro números para él. A mí me gusta el dibujo. Lo que cae en mis manos, bienvenido sea. A mí me contrató el creador de Las tortugas ninja, por eso me hago conocido como “el cordobés que dibujó Las tortugas ninja”. Y fue por un avisito que salió en internet, pidiendo un colorista. A un año de estar coloreando, me revelan quiénes eran. Y eran nombres claves y creadores de Las tortugas ninja. No lo podía creer.