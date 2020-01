El dilema interno del rey de la taquilla local

Juan Manuel Domínguez

Disney lo hizo otra vez. A dos semanas del estreno de su Frozen 2, con 134 mil espectadores en 460 salas aquel 2 de enero, ha demostrado una constante que define a nuestra cartelera: la animación infantil reina. En estos días, Elsa y compañía han logrado vender al jueves 16 de enero un total de 1.298.815 entradas. Ya se superó la siempre anhelada barrera del millón, número clave para los tanques de determinado costo. Disney, gracias a Pixar, estudio del cual es dueña, logró con Toy Story 4 detonar todos los récords: tuvo la mejor apertura de la historia de nuestro país (con 430 mil espectadores en el primer día) y finalizó con inéditos 6,7 millones.

Todo lo que facture Disney o Pixar, por supuesto, va a las arcas del gigante que se quedó –gracias también a Marvel, su gran juguete que no deja de venderse– con el 48,7% del total de las entradas vendidas en Argentina en 2019 (hablamos de 23 millones). Pero esa diferencia entre Disney Animation, el estudio que ha realizado Frozen, la saga de Ralph, Zootopia o Moana (y que está obsesionado con que no se defina a las exitosas versiones “carne y hueso” de El rey león, Aladdin y La bella y la bestia como animación), y Pixar, la casa de Toy Story, Coco o la saga Buscando a... es al menos notable, sobre todo en nuestro país (la infografía permite ver que no es tan así a nivel global).

Seis de las veinte películas más vistas en la historia de Argentina son de Pixar (Toy Story 3 y sus 3,2 millones, Los Increíbles y sus 3,2 millones, Monster University con 3,3 millones, Toy Story 3 con 3,2 millones, Coco con 3,1 millones, Buscando a Dory con 2,9 millones, e Intensamente con 2,8 millones), mientras que Disney, como animación, nunca ha llegado a superar los dos millones (ni con Wifi Ralph y sus 1,6, o Moana con 1,4 millones, e insisten en no contar como animación a films como El rey león, que sí llegó a esa cifra). ¿Será Frozen 2 entonces la chance de Disney como animación purasangre de llegar a los mentados 2 millones (la primera llegó a los 1,9)? ¿O las franquicias Disney no logran aquello que sí Pixar y es el estudio de la lámpara hoy la base fundamental de su histórica vida animada?.