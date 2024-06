Después de la dedicatoria de amor no correspondida en los Martín Fierro de Radio 2024, los periodistas Marina Calabró y Rolando Barbano se reencontraron en el programa que comparten en Radio Mitre este lunes. La pareja se refirió a los discursos que realizaron tras recibir el galardón, ante lo que Calabró aseguró: "No hice las cosas bien".

Ambos son columnistas en "Lanata sin filtro", por lo que esta mañana compartieron piso. Si bien en un inicio prácticamente no se miraron a la cara, a pesar de estar sentados uno al lado del otro, surgió la polémica por las dedicatorias. "Yo en un momento pensé en saludar a todos mis amigos, pero si me olvido de uno no como más un asado sin escupir", comentó Barbano.

Marina Calabró pasó un momento incómodo por su dedicatoria de amor no correspondida a Rolando Barbano

En respuesta, Calabró comenzó a enumerar de la gente que se olvidó de saludar. "Yo me olvidé de Alejandro Ripoll, me quería morir; de Nacho Rodríguez, que me ayuda con la edición de los videos. No hice las cosas bien. ¿Qué va ser? Pero eso por no pensar", explicó.

Además, aseguró que "si uno piensa de antemano y se lleva un punteo en la cabeza" por las casualidades de que gane, "no pasan estas cosas". "No le agradecí a la radio ni a Porta. Porta debe decir 'Esta mujer me odia', porque no le agradezco en ningún premio. No te odio Pucho, es simplemente que soy un poco estúpida", finalizó la periodista.

La polémica surgió luego de que Calabró ganara el galardón en la categoría "Columnista de Espectáculos", el cual decidió dedicarle a su "amor", Barbano. Tras un amplio repaso que incluyó a Jorge Lanata y a sus familiares, hizo un silencio y finalizó: “Se lo quiero compartir a mi amor. Sí, a vos, Rolando. Gracias".

Tras ese momento romántico, Barbano fue quien subió al escenario al ganar en su terna de columnista policial/judicial y las cámaras se posicionaron enfocando a Marina para otro momento meloso. Sin embargo, el columnista no incluyó a su pareja en la dedicatoria, lo que generó algunos abucheos de los presentes por no haber respondido al gesto de Calabró.

“Se lo quiero dedicar especialmente a Jorge Lanata, estamos esperando que esté con nosotros rápido, lo queremos, lo amamos. Estoy agradecido con él por mostrar mi trabajo y siempre estaré agradecido”, comenzó. “Este premio me hace feliz porque es un premio al periodista de judicial. Nosotros lo que hacemos es contar historias humanas, tratamos de estar cerca de las víctimas y lejos del poder, que siempre seduce y siempre busca la obsecuencia”.

"Para mí es importante recibir este premio, recibirlo con mi hijo Rocco a quien se lo dedico, se lo dedico a mi hija Nina que está en casa, a mi viejo querido, a mi mamá, a mi hermana, a mis amigos, y a la gente de la 271″, cerró.