Marina Calabró ganó un Marín Fierro de Radio 2024 en la velada de este domingo 16 de junio y decidió dedicarle el galardón a su "amor", su compañero de "Lanata sin filtro", Rolando Barbano. Lo que empezó como un capítulo romántico en una jornada dedicada a la radiofonía argentina terminó con un desenlace incómodo.

Ambos estaban nominados en su respectiva terna y compartieron mesa, uno al lado del otro. La periodista al recibir su premio celebró: “La verdad es que estaba convencida de que perdía”.

“(Marcela) Tauro, lo quiero compartir con vos antes que nadie. Sos enorme, además de ser un ejemplo para todas nosotras, sos icónica, sos la mejor compañera que uno puede tener y sos una amiga hermosa que me ha bancado en las malas como nadie. Es para la talentosa de Pía Shaw, que chequea, chequea, chequea. Y para Tamara Pettinato, no le des bola a nadie, te merecés esta terna como te mereciste ganarlo la otra vez, me recontra gusta tu laburo”, dijo Calabró en sus agradecimientos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Se lo quiero dedicar a Jorge Lanata, que se está reponiendo, que me permite trabajar con libertad hace nueve temporadas”, continuó la artista. “Se lo quiero dedicar a mi viejo, perdón que fue competencia desleal, porque este fue el Cala desde arriba, a mi vieja, antes de que me escriba de Brito y me diga que ‘te olvidaste de Coca’. A Iliana, que está pendiente de esto, a veces te quiero matar, pero te quiero".

"A Mía, que sufre mis cuatro laburos y que está incondicionalmente para sostenerme, aunque la madre soy yo. Gracias APTRA”. Tras ese amplio repaso, hizo un silencio y finalizó: “Se lo quiero compartir a mi amor. Sí, a vos, Rolando. Gracias", concluyó Calabró.

La respuesta de Rolando Barbano a Marina Calabró

Tras ese momento romántico, Rolando Barbano fue quien subió al escenario al ganar en su terna de columnista policial/judicial y las cámaras se posicionaron enfocando a Marina para otro momento meloso. Pero no ocurrió.

“Se lo quiero dedicar especialmente a Jorge Lanata, estamos esperando que esté con nosotros rápido, lo queremos, lo amamos. Estoy agradecido con él por mostrar mi trabajo y siempre estaré agradecido”, comenzó. “Este premio me hace feliz porque es un premio al periodista de judicial. Nosotros lo que hacemos es contar historias humanas, tratamos de estar cerca de las víctimas y lejos del poder, que siempre seduce y siempre busca la obsecuencia”.

Marina Calabró blanqueó cómo está su relación con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares tras su distanciamiento: "Están enojados esos muchachos"

"Para mí es importante recibir este premio, recibirlo con mi hijo Rocco a quien se lo dedico, se lo dedico a mi hija Nina que está en casa, a mi viejo querido, a mi mamá, a mi hermana, a mis amigos, y a la gente de la 271″, cerró.

Mientras enfocaban a Calabró que sonreía frente a esa exposición. Barbano recibió algunos abucheos por no haber respondido el gesto en una circunstancia tan pública.

Los ganadores de los Martín Fierro de radio 2024

Martín Fierro de Oro AM: Nelson Castro (Crónica de una Tarde Anunciada, Radio Rivadavia)

Nelson Castro (Crónica de una Tarde Anunciada, Radio Rivadavia) Martín Fierro de Oro FM: Santiago del Moro (El Club del Moro, La 100)

Santiago del Moro (El Club del Moro, La 100) Programa musical: Eternamente Beatles (Radio Del Plata)

Eternamente Beatles (Radio Del Plata) Programa cultural educativo 2022: Libros que muerden (AM1110)

Libros que muerden (AM1110) Labor en operación: Eduardo Seisdedos (FM 100)

Eduardo Seisdedos (FM 100) Analista político/económico: Jorge Fernández Díaz (Radio Mitre)

Jorge Fernández Díaz (Radio Mitre) Comentarista deportivo: Emiliano Pinsón (D Sports)

Emiliano Pinsón (D Sports) Programa periodístico vespertino diario AM: Crónica de una tarde anunciada (Rivadavia)

Crónica de una tarde anunciada (Rivadavia) Labor conducción masculina AM: Daniel López (Continental)

Daniel López (Continental) Labor locución femenina: Nora Briozzo (Radio Del Plata)

Nora Briozzo (Radio Del Plata) Servicio Informativo: CNN

CNN Programa periodístico diario vespertino FM: Pasaron cosas (Radio Con Vos)

Pasaron cosas (Radio Con Vos) Labor en Producción: Julián Ingratta (AM 750)

Julián Ingratta (AM 750) Programa Cultural/Educativo 2023: Historias del Colón (CNN Radio) - El Ojo del Arte (Radio Metro)

Historias del Colón (CNN Radio) - El Ojo del Arte (Radio Metro) Columnista de Espectáculos: Marina Calabró (Radio Mitre)

Marina Calabró (Radio Mitre) Labor en Musicalización: Leo Rodríguez (Radio Aspen)

Leo Rodríguez (Radio Aspen) Servicio Informativo 2023: Radio Rivadavia

Radio Rivadavia Programa Deportivo: Super Mitre Deportivo (Radio Mitre)

Super Mitre Deportivo (Radio Mitre) Columnista Policial/Judicial: Rolando Barbano (Radio Mitre)

Rolando Barbano (Radio Mitre) Programa Semanal AM y FM: Domingo 910 (Radio La Red)

Domingo 910 (Radio La Red) Programa de Interés General: Bravo Continental (Radio Continental)

Bravo Continental (Radio Continental) Labor Conducción Femenina AM: Cristina Pérez (Radio Rivadavia)

Cristina Pérez (Radio Rivadavia) Programa Nocturno Diario: Blackie Nights (Radio Blackie)

Blackie Nights (Radio Blackie) Cobertura del Mundial Qatar 2022: La Red Deportiva (Radio La Red)

La Red Deportiva (Radio La Red) Labor Periodística Femenina 2022: Mariana Contartessi (Radio La Red)

Mariana Contartessi (Radio La Red) Trayectoria: Samuel "Chiche" Gelblung (Radio Del Plato)

Samuel "Chiche" Gelblung (Radio Del Plato) Labor Periodística Deportiva: Gustavo López (Radio La Red)

Gustavo López (Radio La Red) Locución Masculina: Valmiro Mainetti (AM 750)

Valmiro Mainetti (AM 750) Labor Periodística Femenina 2023: María O'Donnell (Urbana Play)

María O'Donnell (Urbana Play) Labor Periodística Masculina 2022: Ernesto Tenembaum (Radio Con Vos)

Ernesto Tenembaum (Radio Con Vos) Movilera: Mercedes Ninci (Radio Mitre)

Mercedes Ninci (Radio Mitre) Labor Conducción Femenina FM: Julieta Pink (Urbana Play)

Julieta Pink (Urbana Play) Programa Periodístico Matutino Diario FM: Nadie Nos Para (Rock & Pop)

Nadie Nos Para (Rock & Pop) Labor Conducción Masculina FM: Santiago del Moro (La 100)

Santiago del Moro (La 100) Relator Deportivo: Leonardo Gentili (Radio La Red)

Leonardo Gentili (Radio La Red) Programa Periodístico Matutino AM: Lanata Sin Filtro (Radio Mitre)

Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) Programa de Interés General FM: Vuelta y Media (Urbana Play)

Vuelta y Media (Urbana Play) Labor Periodística Masculina 2023: Nelson Castro (Radio Rivadavia)

Nelson Castro (Radio Rivadavia) Labor Humorística: Ariel Tarico (Radio Rivadavia)

Ariel Tarico (Radio Rivadavia) Homenajes especiales: Radio La 2x4, María Esther Sánchez, histórica locutora de Juan Alberto Badía, Enrique Macaya Márquez, Radio Splendid y Juan Alberto Mateyko.

RB/ff