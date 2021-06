El festival más feliz del planeta

Annecy es gigante. Pero Francia esta acostumbrada a festivales gordos y grandes. Ahí esta, ahora coincidiendo en calendario, el famoso hasta por aquellos que desconocen ese mundo, Cannes. Pero Annecy, el Festival Internacional de Animación de Annecy, no solo es gigante: es una aldea que captura una vez por año y como pocos eventos el candor del medio que cuida desde hace 60 años: la animación. Desde sus inicios, Annecy es la cuna, todos los junios, del festival más feliz del planeta: uno donde los aviones de papel lanzados contra la pantalla de cine son una obligada marca antes de cada película, donde los estudiantes corren de función a función, donde empresas gigantes lanzan proyectos y programas, y donde se pueden ver casi todas las formas de animación posible (hoy hay VR, cortos, largos, medios, series, y muchas otras formas). Ante todo, es, a diferencia de Cannes, un lugar fértil de ideas que son bienvenidas desde cualquier faceta de la animación. Es más un castillo gigante donde toda la animación es celebrada, antes que una cartelera de lujo que hace años no descubre nada del cine (salvo la mezquindad que hay en el medio) es un lugar de posibilidades, de cruces, donde todo puede visitarse y donde todos caminan a la par.

Y esta última expresión es hasta usada literalmente: es un clásico que nombres que son leyendas caminen a la par de autores de todo el planeta que recién realizan su primer corto. Nada de patovas. Nada de tensiones. O bueno, así, todos caminando juntos, era la forma clásica de respirar el festival que tenía más de 200 producciones en su programación y más de 50 talleres antes de la cuarentena, antes que el mundo tuviera que familiarizarse con reuniones por Zoom o funciones en línea con marcas gigantes de agua en pantalla. El Zoom hoy sigue, claro, porque MIFA, el mercado de Annecy, lo necesita. Es un mercado donde más de 50 países presentan su producción animada, y eso incluye a la Argentina, por supuesto. Pero este año, que comenzó a prepararse en noviembre de 2020 según el mismo festival, las funciones y algunos eventos, al menos para los habitantes de Europa, vuelven. Desde hoy al 19 de junio, aunque la edición anterior online estuvo entre los eventos del rubro mejores resueltos, vuelve Annecy presencial. Y, claro, también online.

El regreso planeado. Annecy suele ser el lugar de varios estrenos animados enormes que se verán en el próximo año. Por ejemplo, en los últimos cinco años no hay casi ninguna película animada gigante que no haya pasado de alguna forma u otra por el festival: Los increíbles 2, Spiderman: Un nuevo universo o muchas producciones animadas de Netflix. Y eso es solo hablando de su siempre popular muestra de trabajos y films en proceso. Después, claro, están los largos en las diferentes competencias y muestras, o lugares destacados como apertura o clausura. Eso implica tanto a películas, por ejemplo, de Disney como de autores ultraindependientes, como el norteamericano Dash Shawn, que presenta su segundo largo, Cryptozoo (que aquí fue visto en Bafici). No extraña tampoco la presencia de un gigante como Studio Ghibli. O un clásico como el estudio Aardman. Si bien hay siempre, y esta edición no hace la diferencia, una gran presencia de marcas, como Canal + o Cartoon Network, una característica de la edición 2021 es la apertura de Annecy. Esta edición no quiere ser tanto un lugar de estrenos, sino un lugar donde se puede ver aquello que sí o sí, de alguna manera, hubiera estado en la edición 2020. Por ejemplo, se verá la fabulosa Wolfbakers, la producción original de Cartoon Saloon, que más allá de estar estrenada en Apple y hasta haber competido por un Oscar tendrá presencia en esta edición. Y la película de apertura será Flee, de Jonas Poher Rasmussen, film que ha ganado varios premios en la última edición de Sundance. También habrá films enormes en su región de estreno, como el film de Yusuke Hirota, Poupelle of Chimney Town (que también fue vista recientemente la edición estival del Festival de Rotterdam) o Jiang Ziya: The Legend of Deification, el exitazo chino de Wei Li y Teng Cheng. Esta edición busca generar primero un punto de encuentro para la región, para Europa, y mantener su puntual y vital objetivo: ser un núcleo de varias reuniones y enlances del mundo global de la animación.

Los estrenos. Eso sí, a la hora de estrenos, de los potentes, se podrá ver la sátira America, un burla anabolizada que viene de las mentes de Reid Carolin, y los famosos Phil Lord y Chris Miller, cuya última aventura como creadores es Los Mitchell versus Las máquinas. Se podrá ver el estreno de la nueva versión de Animaniacs, o incluso el lanzamiento del programa de cortos de Cartoon Network. Entre las grandes atracciones latinas, la que se destaca sin dudas es Perlimps, la nueva película de Ale Abreu, el director de la popular El niño y el mundo. Se verán algunas escenas del esperado largo brasileño. Hay muchos otros títulos como Even Mice Belong in Heaven, de Denisa Grimmová, Coppelia, de Jeff Tuddor, Ben Tesseur y Steven De Beul y Ainbo: Spirit of the Amazon, de Richard Claus y Jose Zelada (coproducción peruana). El festival también tendrá un gran foco en la animación africana, que da cuenta su producción. Vuelve Annecy, limitado pero mostrando su 60 años de edad en pleno funcionamiento, en plena acción. Sí, hay menos público. Sí, habrá oportunidades en línea. Pero basicamente el mundo de la animación recupera su gran evento, aquel que demuestra que el cine es mucho más que especulación y nombres obvios. Que puede ser una fiesta incluso para aquellos que no están cerca del evento.

Los Argentinos

Argentina siempre posee una presencia poderosa y considerable en Annecy. Y lo es así desde hace algunos años, aunque muy intensos y saludables. Y ese trabajo, más allá y sin dudas de los creadores, se debe a la labor de Animation! Ventana Sur y el Incaa, cuya ayuda a la animación local e internacional es un hito en la historia de la relaciones internacionales de la misma. A la hora del festival, habrá tres participaciones argentinas en la programación: el corto Tamgù, de Luis París, la serie VR Metro veinte, de Belén Poncio, y el cortometraje VR, Paper Birds, de Germán Heller. En MIFA, como proyectos, hay series y cortos como Pasos para volar, José Trueno, Ghost Bros, Mujer Futura y La sombra del Altiplano. La delegación argentina esta integrada por 37 empresas, 24 de ellas como parte de la misión comercial. Habrá dos sesiones de pitch especiales de MIFA, el mercado, coordinadas por Animation! Ventana Sur. Una de ellas hace foco en proyectos dirigidos por mujeres, una presentación especial del Programa de Mentorías en el marco del Women’s Summit 2021. El otro es un foco de La Liga de la Animación Iberoamericana, que muestra a los ganadores de la edición 2020 de Ventana Sur. Nuevamente, Argentina se presenta como pocos países del mundo, con una gran cantidad de nombres y proyectos en marcha, con producciones que buscan un futuro en el mercado más importante del medio.