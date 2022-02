El legado de la sitcom neoyorkina

El estreno el 9 de marzo en Star + de How I Met Your Father, protagonizada por Hillary Duff y con nombres creativos como Pam Fryman detrás de escena, implica para muchos el regreso de dos cosas. Por un lado, los millennials que crecieron con Lizzie McGuire tienen ahora a su protagonista, Hilary Duff, que mutó en una estrella internacional y fenómeno global, en una sitcom de romance y absurdo. Por el otro, la continuación del legado, de la recién terminada pero siempre adorada How I Met Your Mother, la sitcom que tomó el formato Friends y cambió café por cerveza, y así fue colonizando rincones y generando un extraño combo que asemeja la melancolía del rock indie, la libertad de los dibujos animados y el ancla que es fingir que todo sucedía en las noches de Nueva York. How I Met Your Father, ya renovada para una segunda temporada, hace lo mismo…y no. Aquí la actriz Hilary Duff, Pam Fryer, directora de todos los episodios de la original y parte creativa del show hoy, y el actor Suraj Sharma (un signo de los tiempos: la pluralidad racial del show) hablan sobre la nueva aventura.

—Has tenido una carrera de muchísima popularidad: desde tus primeros personajes, hitos globales, a conciertos, pasando por otros rincones. ¿Qué crees implica que hoy seas la protagonista de una sitcom como “How I Met Your Father” y que quieras seguir el legado de aquella serie tan famosa por su absurdo y también por su romance?

HILLARY DUFF: ¿Por dónde empezar? Bueno, antes que nada: soy muy afortunada de tener la oportunidad de interpretar a Sophie en How I Met Your Father. Me gustan mucho los roles que pueden generar una conexión inmediata con la gente. Este papel tiene que ver básicamente con la idea de encontrar el amor en este mundo en el cual vivimos, donde a veces que haya tantas opciones no termina de reflejarse en las situaciones cara a cara que se generan en tu vida. Y además a eso se le suma el hecho que el personaje, como muchos, tiene un círculo de amigos muy cercanos. Todo entonces empieza a ser muy fácil, al menos a la hora de que la gente se víncule con el relato. El estilo de How I Met Your Mother nos da una base. Pero los guiones aquí son muy divertidos, y aunque estoy en un lugar completamente diferente en mi vida, me sentí muy atraída por el personaje de Sophie. Sentí que teníamos mucho en común: ella tampoco se rinde nunca. Aunque está pasando por un momento difícil: las cosas no van bien en su trabajo, pero al menos tiene esta pandilla de raros amigos que se cruza una noche y cambian su vida para siempre al decidir que van a vivir juntos esas aventuras que uno vive cuando empieza vivir y antes de realmente establecerse. Ha sido un honor hacer esta serie, fue un placer leer lo que habían escrito. Es todo lo que esperaba que me llegara en este momento de mi carrera.

—La serie original se tomó su tiempo, dos temporadas, en encontrar su ritmo y su formato. ¿Qué pasa ahora que ustedes ya tienen un modelo, una matriz, de la cual partir?

D: Es extraño, pero es importante aclarar que si bien somos parte de un legado, somos nuestra propia creación. Lo que estamos trayendo de vuelta es…¿cómo decirlo? El show original es un clásico, y lo es porque era increíble. Y ambos shows hoy tienen una conexión. Eso no lo dudes. Esa conexión no fue fácil de lograr. Pero también queremos dejar en claro que este es nuestro programa. Creemos que incluso es un formato nuevo, que aprovecha lo mejor del original. El cast entero nunca había trabajado con el formato clásico de la sitcom, lo que se conoce como multicámara. Tener con nosotros a Pam Fryman, que dirigió todos los episodios de How I Met Your Mother, fue una luz, una guía. Ella nos hizo entender de inmediato cuál era la mejor fórmula, la mejor forma de trabajar este tipo de comedia.

—¿Cuál sería entonces el formato de versión?

SURAJ SHARMA: Creo que entendemos los tiempos que corren y que puede hacerse y que no con las sitcom. Algo de eso había en el original. Y esta por supuesto la estructura de entender como los personajes, o la protagonista, llega del punto A al punto B. Pero nosotros venimos a cuidar un legado, pero también a cuestionarlo. Esa idea de que muestra el proceso de algo, por ejemplo, es base de ambas creaciones. Esa idea de pasear por los momentos del pasado desde el futuro, esa idea de la memoria al azar absurda. Esa idea de recorrer antes de ir directo al final. Ese es el camino que cimentó la original. Es hermoso cuando se trabaja con un mapa tan grande entendiendo los rincones adonde pueden ir los personajes. Creo que nos está funcionando de una forma que hasta nos sorprende a nosotros.

PAM FRYMAN: Quiero sumarme a lo que está diciendo. Y decir que todo lo que han dicho ellas hasta ahora es verdad. Pero una cosa que creo es crucial entender, y de la que puedo dar fe, considerando que he sido una gran parte de How I Met Your Mother es que, definitivamente, esto no s How I Met Your Mother. Esto tiene pedigrí, sí, pero también tiene una vida propia. Y eso que yo amo lo que hicimos con How I Met Your Mother. Cuando nos pusimos a ver el material, sentí como con aquel show anterior que habíamos logrado hacer algo, que incluso con las máscaras en el set, con ensayos cubiertos hasta la nariz, pudimos generar esa energía necesaria para que una sitcom tenga ese epicentro entrañable que suele tener. De inmediato supimos que había algo en lo que estábamos haciendo. Tener la guía de quienes crearon el show original también fue un faro que nos sirvió. La ida de hacer lo mismo pero de forma diferente y aún así crear algo especial y espectacular ha sido un gran regalo que me ha dado la vida, y no puedo dejar de expresar lo agradecida que me siento.

—Hilary, mucha gente, la Internet, las redes, dicen que de alguna forma esa es la remake de Lizzie McGuire que nunca se pudo llevar a cabo. Una mujer a sus veinte años, en el viaje de la vida que vuelve de a poco a salir. ¿Qué te gustaría que se vea en la serie a la hora de pensar en el personaje femenino buscando el amor sobre todo en este momento del mundo?

D: Creo que lo importante es entender que a todos los cuesta y que nadie está solo. Es brutal el mundo que nos rodea, y realmente uno descubre a veces con el tiempo que lo que mantiene conectado, lo que te da vida, es generalmente un grupo de amigos. Acá hay una exageración, una caricatura, un agigantar eso de “uhhh, va a salir con tal persona”. Pero todos podemos conectarnos con la idea de un grupo de amigos con los que se tienen durante tus veinte y treinta experiencia que después no vuelven a ser nunca iguales, encuentres el amor o encuentres lo que te haga feliz. Sophie no se siente en el lugar en el que quisiera estar, y siente que está fallando un poco. ¿Quién no ha sentido eso? Todos a su alrededor intentan que las cosas sean mejores, pero es fácil sentir en este momento del mundo que uno está anclado, que las cosas no salen. Por supuesto, acá hay una variante: Nueva York es una parte crucial del show. Ahí sí hay un puente con el original. En Nueva York todo es rápido, y cambia, y es perfecto para un sitcom. Es fácil entender al personaje porque Nueva York es una ciudad con vida en pantalla más allá de que la hayas pisado o no. Igual, nuestra base es un show sobre la amistad. Sobre la efervescencia de determinado momento de la vida. Sobre el momento en que los lazos que te unen te das cuenta van a vivir para siempre. Esa edad donde te caes y te levantas enseguida, porque ves más futuro que pasado. Eso te da entusiasmo. Y es divertido. Y, claro, como en el original, buscamos momentos de esos que solo una sitcom puede crear a la hora de la emoción y de la melancolía.

El pasado celebrado

—Pam ¿cuando ves hacía el pasado, todos esos años dirigiendo todos los episodios del show original, te pasa que pensas “no, eso sí que no

—No, para nada. Creo que lo fue tan importante e hizo tan popular al show anterior, a How I Met Your Mother, es que nunca sabías que podía llegar a pasar en el episodio. Y eso me educó como realizadora: una semana podías hacer un episodio normal, y la otra uno que implicaba muchísimo trabajo. Entonces se trata más de cosas que nunca imaginé que iba a hacer en mi vida como directora. Lo genial de “How I Met Your Father” es que se da exactamente la misma dinámica. Todos los guiones traen a la mesa un juego narrativo más fascinante que el otro, y vuelvo a verme filmando cosas que nunca creía posibles de realizar en televisión. Locaciones, ideas de montaje, de sets. Todo es alocado, y me divierte mucho. Podría generar dudas como directora, pero no, solo me genera alegrías y ganas de dedicarle mucho tiempo.

HILLARY DUFF: Me tengo que meter un segundo a esta charla: Pam, sos la unión perfecta entre aquel clásico y lo que estamos haciendo, y sos alguien que une al set de una forma muy especial. Incluso en esta ocasión traía fotos de set de How I Met Your Mother, y era muy emocionante ver como ellos habían crecido, la felicidad del set, como empezaron a tener familias en el show. Ojalá algún día tenga un álbum familiar de nuestra serie.