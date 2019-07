El león más taquillero de la historia

por Gustavo Mendez

El lujoso Hotel Montage de Beverly Hills, fue el escenario elegido por Disney para la presentación mundial de El Rey León, uno de los acontecimientos cinematográficos más importantes de los últimos años que contó con la presencia de PERFIL. La película –aterrizó en los cines argentinos el jueves– forma parte del proceso creativo actual de la compañía de entretenimientos donde reversionar viejos y famosos títulos animados con personajes reales (Aladdin, Alicia en el país de las maravillas, la reciente Dumbo, y muy pronto Mulán) se ha convertido en el nuevo leivmotiv de le empresa. A Disney solo le bastó mirar el calendario para desempolvar la historia inspirada en la sabana africana sobre las aventuras de Simba, Mufasa y Sarabi, Nala, Zazú, Timón y Pumba, Rafiki el villano Scar y las temerosas hienas: el film que se alzó con el Oscar está celebrando sus bodas de plata. Hace tres años lanzaron el anuncio y en tan solo 24 horas tuvo 224 millones de reproducciones. La expectativa era y es gigante.

Diferencias. La nueva versión de El Rey León es más extensa que la original (20 minutos más) y está dirigida por Jon Favreau (Iron Man, El libro de la selva, Cowboys vs. Aliens), el primer orador en Los Angeles. Favreau contó que en el rodaje de la película se empleó una novedosa técnica: fue filmada por un equipo tradicional de técnicos, que trabajó dentro de un mundo virtual en tres dimensiones. “Usamos la misma tecnología de videojuegos y trabajamos tres años en esta película, hicimos todo de cero, todos los animadores hicieron escena por escena, algunas las reescribimos más de una vez, también improvisamos, y agradezco al talento por la predisposición porque debieron regresar al estudio para regrabar sus escenas”, comentó. “Los actores usaban unos anteojos tridimensionales, era muy teatral, se podían mover, correr, gritar, vivir en primera persona como un juego para darle más realismo, y surtió efecto”, agregó Favreau.

Donald Glover (Han Solo: Una historia de Star Wars) fue contratado para ser la voz de Simba. “Lo más maravilloso de la película es que demuestra que el poder de los humanos son los trucos que inventa, de poder cambiar algo ya visto, pero manteniendo la misma historia. Mi hijo la vio anoche y estaba alucinado. Y más aún porque su papá trabajó con Beyoncé”. A su lado, estaba Chiwetel Ejiofor (12 años de esclavitud), el malvado Scar. “Me resultó interesante meterme en su cabeza, tratar de descubrir su psicología, es un personaje muy complejo e increíble a la vez. Soy fanático de la versión que hizo antes Jeremy Irons. Volver a ver eso y explorarlo desde una perspectiva diferente fue un reto. Scar es un villano muy profundo de interpretar”.

El Rey León del siglo XXI extiende el tiempo del emponderamiento femenino de la original y Alfree Woodard, quien interpreta a la reina Sarabi, la madre de Simba, se refirió al respecto: “Las leonas son las verdaderas líderes, las protectoras, el alma máter, las cazadoras de la manada. Jon pudo darnos el espacio para poder serlo y creo que eso está logrado”.

Hakuna Matata. Un día antes del junket internacional, PERFIL visitó Disney Studios de Burbank para el screening de El Rey León donde todas las risas se la llevaron –al igual que en la original– Timón y Pumba, por supuesto, con escenas divertidas y chistes actualizados. Seth Rogen es el jabalí y Billy Eichner la suricata. “Lo especial de este proceso de grabación es que lo hicimos juntos, no grabamos por separado, y es algo que muy pocas veces se da en una película animada mientras intentas ser gracioso”, reveló Rogen y le pasó la palabra a Eichner: “Tuvimos mucha libertad para improvisar los chistes y desde el inicio fuimos descubriendo la química que teníamos juntos. Sin dudas que el espectador va a poder sentir la química que tuvimos cuando vea la película”.

Entre temerosas, sumisas, y despistadas, las dos hienas Kamari y Azizi se llevan sus risotadas en diferentes pasajes del film. Durante las grabaciones, Favreau le pidió a los actores un mix entre Apatow, El Gordo y el Flaco “explosivo al final”, y “una pizca” de Beavies and Butthead. “Estábamos bastante borrachos todo el tiempo. Nos hicieron tomar licor. Era muy lindo. No queríamos, pero…”, reveló el comediante Eric André (Azizi), y Keegan Michael Key (Depredador) asintió sobre el detalle etílico: “Y eso provocó toda la animosidad pura y real salió a la luz”. Shenzi, la jefa de las hienas, es Florence Kazumba, quien la interpretó durante más de un año en la versión teatral exhibida en Alemania. “Estas hienas se desvían mucho de la original, incluso del teatro”, adelantó.

Al Dr. John Kani (Black Panther) El Rey León le tocó sus partes más sensibles al nacer en Sudáfrica hace 75 años y de caminar durante la niñez por la selva africana. Kani es el mono babuino Rafiki que da más ternura que en la animada y tiene algunos detalles diferentes como la ausencia de la rama extensa cuando eleva a Simba. “Mientras miraba la película rogaba: “Por favor, Dios, que no haya otro Scar en Africa”. Los ciudadanos africanos hemos pasado por momentos terribles, y eso fue para mí lo que tuvo resonancia y relevancia para las personas de mi continente”, aseguró.

Beyoncé y Elton John. ¿Es El Rey León la película animada con la mejor banda sonora de la historia? Probablemente lo sea, y lo reivindican el Oscar y el Globo de Oro logrados en 1994 que terminó en manos de Hans Zimmer (ver recuadro) quien adaptó las canciones de Sir Elton John y venció a Forrest Gump en la categoría. Pero en esta oportunidad, Disney redobló la apuesta, no se quedó en la zona de confort, y sorprendió con la incorporación de Beyoncé Knowells-Carter para ser Nala y además, componer y cantar Spirit, una joya del soundtrack que el público encontrará en el cine. También colaboró el cantante Pharrell Williams durante las extensas grabaciones en los Estudios Burbank. Están todos los hits como: Ciclo sin fin, Can you feel the love tonight?, Hakuna Matata, y Sir Elton John sumó a Never Too Late que acompaña a los créditos finales.

Hans Zimmer: “Al Oscar lo tengo ignorado en un rincOn de mi estudio”

Hans Zimmer es uno de los compositores musicales más buscados y mejor cotizados de Hollywood. Ganó el Oscar y el Globo de Oro a Mejor Banda Sonora en 1994 por El Rey León, y otro Globo de Oro por Gladiador en 2000. Algunos de los títulos que le valieron 11 nominaciones al Oscar y nueve a los Globos de Oro, y un Premio Grammy: Dunkerke, Sherlock Holmes, El último Samurai, El Código Da Vinci, Batman Inicia y Batman El caballero de la noche. “El Oscar está ignorado en un rincón de mi estudio. No cambió mi carrera, yo ya venía bien”, afirma el alemán de 62 años, 25 años después del estreno y de la gloria, volvió a componer la música de la película de Disney. Mano a mano con PERFIL, Zimmer responde.

—¿Cómo es el proceso creativo?

—Me emborracho (risas). Quería tener una orquesta diversa y la encontré en Nueva York: Re-Collective Orchestra integrada por afroamericanos. Más mi banda de años, los músicos secionistas que tocamos en la original, y el coro de Sudáfrica, tuve lo que quería. Fue una locura, había 102 personas en la sala, pero quería público, puse unas sillas y les pedí a los directores y productores que se sienten. Grabamos toda la música como si fuera un concierto.

—¿Quién es la primera persona de Disney que escucha tu música?

—Fue Chris Montan que en ese momento era el encargado de la música de Disney.

—¿Cómo fue trabajar con Beyoncé y Pharrell Williams?

—¡Fue genial! Ella me trajo un diamante, una hermosa canción (Spirit), y luego me preguntó qué quería cambiarle. “Nada”, respondí. Solo hice que funcione para la película. Pharrell trajo cosas grabadas en su IPhone y con Donald (Glover) fuimos improvisando en Can you feel the love tonight?.

—¿Hablaste con Elton John?

—¡Siempre! Elton y yo tuvimos un almuerzo hace tres o cuatro años, y comenzamos a hablar acerca de esto desde el inicio.

—¿Conocés a Gustavo Santaolalla?

—Sí, es un caballero<

total y completamente encantador.

*Desde Los Angeles. Invitado por Disney.