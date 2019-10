A esta altura de la carrera del gran artista británico Anthony Hopkins, nadie desconoce que además de actor es un excelente pintor, incluso con varias exposiciones de arte en su haber, un notable compositor, pianista, productor y director. Lo que sí quizás muchos desconozcan es que es muy activo en las redes sociales, donde, según ha contado, él mismo postea lo que publica. Es muy común verlo con su gato, que incluso disfruta de su música cuando el protagonista de El silencio de los inocentes despunta uno de sus vicios favoritos, el piano.

Es que Hopkins es un gran compositor. Basta recordar la ya famosa anécdota de su vals: En su juventud, Hopkins compuso el vals titulado And the waltz goes on (Y el vals sigue) pero no lo dio a conocer porque se dedicó al mundo del cine. Fue al conocer al violinista y director de orquesta holandés André Rieu cuando se animó a sacarlo a la luz, pues decidió que él sería quien tocaría por primera vez su vals, debido a su manera magistral de tocar el violín y dirigir a la Orquesta Johann Strauss. Rieu quedó fascinado al escuchar la pieza. El estreno mundial del vals fue en Viena en julio de 2011 y Hopkins estuvo presente en la gala, un video que tiene millones de reproducciones en YouTube. Luego, Riue incluyó el vals al repertorio de su álbum titulado bajo el mismo nombre And the waltz goes on y lanzado en octubre de 2011, por el que ya recibió Disco de Platino.

Gifts, videos animados y otros recursos no les son ajenos al artista a la hora de las redes sociales y sus seguidores, que rondan los 1.3 millones en Instagram, agradecidos. Sobre todo por la enorme galería de sus maravillosos cuadros y por las postales de sus trabajos como actor.

Por ejemplo, el último: Los dos papas, la nueva y esperada película del prestigioso director brasileño Fernando Meirelles que narra la historia del adiós, en 2013, de Benedicto XVI como sumo pontífice y el ascenso de su sucesor, el papa Francisco. La obra de Meirelles imagina algunas de las conversaciones que estas dos figuras históricas podrían haber tenido durante esos convulsos días para la iglesia.

Dos actores galeses, Anthony Hopkins y Jonathan Pryce son los encargados de dar vida en la pantalla a Ratzinger y Bergoglio. A sus 81 años Anthony Hopkins interpreta el papel de Benedicto XVI mientras que Jonathan Pryce, nueve años más joven que Hopkins, se mete en la piel de Francisco. La película es una coproducción entre Italia, Argentina, Reino Unido y Estados Unidos. Se estrenará en noviembre en estos dos últimos países con una proyección limitada, antes de dar el salto a Netflix antes de Navidad.