El reboot de un clásico moderno del terror gótico teen

Lo dice el propio Albert Salazar, el actor que interpreta a uno de los adolescentes de este El internado: Las cumbres: “se trata de una serie de misterio con terror que habla de cosas universales, como el amor, la amistad, la libertad. Creo que en comparación con la original tiene toques más oscuros y más adultos”. Aquel original que menciona Salazar, no es otra cosa que El internado: Laguna Negra, un hito de hablahispana a la hora de los misterios, los adolecentes y, por supuesto, el internado. Lo aclara Francisca Aronsson, otra de la actrices y una celebridad teen en Perú: “Teníamos que hacer una serie que fuera interesante, y que tuviera la idea y el concepto de aquella celebrada Laguna Negra. Teniendo tantos fans aquel original y el buscar poder dejarlos contentos fue algo que nos tenía muy atentos. No es una continuación, pero por ahí se dice que habrá cameos para los fanáticos. Son personajes diferentes y la misma idea”.

Se suma a sus compañeros, Asia Ortega, que también se distancia de aquella famosa base: “Yo no vi el internado anterior. Creo que este sí tiene un carácter más adulto: es un producto único, con un sello especial. Trabaja a los personajes llevandolós al límite”. Se suma nuevamente Albert Salazar: “Vimos algunos episodios, todos juntos en el set. Creo que la marca de los dos Internados, de las dos series, es precisamente, ‘el internado’. Como ese concepto, esa idea, gracias al cine, a la TV, a los libros, genera ya de por sí algo en la imaginación. Es una serie para gente joven con toque de terror”.

Asia agrega: “La acción es muy complicada de rodar. A veces te da miedo perder el personaje porque estás en plena acción. Y han ayudado mucho las localizaciones. En momentos fue punkie, pero ha quedado precioso. Al final podría decirse que las localizaciones son un personaje más, y ayudaron a que mucho fuera muy fácil”. Salazar afianza la idea de esas locaciones reales en España: “Ahora es super fácil colocarte una pantalla verde y listo. Tuvimos la suerte de rodar en sitios increíbles. Monasterios, cuevas, lugares reales alucinantes. Eso te coloca de inmediato en situación. Apenas pisabas el set, ya te metías. Hasta el set del colegio funcionaba así”. Cierra Francisca Aronsson: “Si uno piensa en las cientos de personas que estuvieron detrás, son muchísimas. Fue un trabajo genial en todos los rubros. Fue bastante arduo el trabajo de todos. Creo es un gran producto”.

Los argentinos del show

El argentino Lucas Velasco es otro de los estudiantes de la serie: “No pensé en nada de la serie anterior. Tuvimos tres meses encerrados, releyendo los guiones, de generar otra relación con tus compañeros, y cuando volvimos a estar encerrados pudimos ensayar, interpretar, y eso ayudó muchísimo. Vi El internado anterior pero no lo vi buscando nada. Yo hice un trabajo mío, y lo hice pensando en mis compañeros”. Otro argentino, ya no tan adolescente, Ramiro Blas suma otra opinión del elenco: “La pasión que hay para vivir las cosas. En primer lugar, en series españolas o latinas no actuamos el miedo. La vivimos intensamente. Eso no se ve tanto en Hollywood. Allá parece que es de lo más normal. Acá vamos a saco, lo que pasa, pasa”. Lucas es otro de los que celebra los paisajes que ayudaron a generar el tono que define al show: “Las locaciones ayudaron mucho. El vestuario, la luz, todo lo que armaron. Eso ayudaba a vivir ese terror. Corrías en el bosque, y todos estaban ahí, pero si se iban, te iba a dar miedo. La locación es muy importante para que el actor lo pueda vivir”.