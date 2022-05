El regreso de la fiesta de las series y el cine

La verdad es un evento de una enorme complejidad: Comic Con es una convención internacional que tiene un producción que debe llevar seis meses, y la verdad, que dos años después de no hacer la convención, retomar la producción en un escenario impredecible, como era la vida hace seis meses, fue difícil” confiesa Leonardo Llinás, el presidente y socio fundador de Argentina Comic Con, el evento de cultura pop más grande país. Y suma frente a la edición que actualmente esta teniendo lugar en Costa Salguero: “Tomamos los recaudos y el planeamiento tuvo que ver con generar un evento que este totalmente protegido, preparado, para la situación actual que estamos viviendo, por eso hay cosas como el Main Stage que va a estar al aire libre, mucho más espacio en la feria. Fue desafiante adaptarlo a la nueva época”. Argentina Comic Con vuelve, con invitados, con paneles, con stands y para alegría de los fans. Llinás habla sobre crear el evento.

—¿Cómo creen que el lugar que ustedes hoy ocupan es importante para la cultura argentina en este momento?

—Por sobre todas las cosas entendemos que Comic Con es el punto de encuentro de fans y de los amantes de la cultura pop. Esa es la responsabilidad que tenemos como realizadores, eso es lo que tiene que ser el evento: el lugar correcto para todos los fans de todo lo que representa un Comic Con, del streaming, de la ciencia ficción, de los cómics, de las series. Sentimos eso como una responsabilidad a la hora de producir: tienen que estar los principales estudios, los principales cosplayers, los principales invitados, los artistas del cómic, los escultores. Tiene que estar todo como la gente está acostumbrada.

—En otros Comic Con a lo largo del mundo, ha mermado la participación de las grandes distribuidoras y generadoras de plataformas, como Netflix, Disney + y así la lista. ¿Cómo se dio en el caso de ustedes?

— Hay muchísimas Comic Con en todo el mundo, todas las ciudades grandes tienen una. Hay escalas que son comparables y son notables. La gran mayoría son Comic Con chicas, centrados en el nicho del cómic. Tenes esos grandes monstruos como es la de San Diego, la de Nueva York, la de San Pablo, la de París. Por suerte, la de Argentina está en ese status, como Comic Con en habla hispana somos, creo, la más grande del mundo a la hora de la producción y a la hora de la audiencia. Es importante no tirarse hacer un evento de nicho, sino tener todas esas patas de la cultura pop, del cómic, del manga, a los mainstream que son las series de Hollywood.

—¿Cómo se trabajó alrededor de la pandemia y la búsqueda de talentos internacionales para traer al país?

—Esta Comic Con nos lleva a hablar con muchas agencias de talentos de celebridades. Fue muy diferente a cualquier otro año. Celebridades que no querían salir, agendas comprometidas, o que el retorno a una idea de normalidad generó ahora mil ofertas juntas. Fue ver quién podía ver y aceptar las condiciones. Y trabajamos mucho en los paneles virtuales. Tenemos dos celebridades internacionales como Itziar Ituño, de La casa de papel, y Robert Patrick.

—Hace seis meses un Comic Con tenía un costo, hoy tiene otro gracias a la devaluación.

—Es muy complejo. Siempre se hace perdiendo un poco. Esa es la lamentable situación del productor en nuestro país. Cuando uno quiere hacer eventos de calidad internacional es todo cuesta arriba. La Comic Con no va a perder calidad, de hecho, va a estar igual o más grande que siempre. Pero lo cierto es que es cuesta arriba en un país tan complicado.

—¿Qué dirías que has aprendido en estos años, considerando que un Comic Con suele tener un determinado núcleo (talentos, series, cosplay y cómics) y que ese núcleo es bastante difícil de cambiar?

—Entendemos que a esos núcleos duros hay que saber escucharlos, hay que saber mimarlos, que son el corazón de nuestra audiencia. Si Comic Con es cómic, en esta edición tenemos más de 140 artistas divididos en dos Artists Alley. Sabemos que hay fan de coleccionables, de las esculturas, y tenemos partners por ese lado. A lo que podemos llamar nicho, si es que lo son, anime, manga, cómic, cosplay, gaming, darles el lugar con la artística, con la calidad; y seguir expandiendo a lo mainstream. Acá estamos sumando el Star Wars Parade con orquesta en vivo. Estamos sumando un show musical de Disney con cantante.

—¿Cuáles son los planes a futuro para ustedes?

—La realidad es que tenemos programada la segunda edición de este año en el mes de diciembre. Desde 2015 tenemos dos ediciones. La de diciembre está programada con el crecimiento habitual que la feria va a requerir. Como esta fue planeada en pandemia, la mayo es lo que tiene que ser. La de diciembre tiene que ser más grande. Tuvimos un crecimiento muy exponencial en las primeras cuatro ediciones. Hoy usamos la totalidad del Centro Costa Salguero.

1 La llegada del terminator 1000

El gran invitado de la Argentina Comic Con no es otro que Robert Patrick. Acaba de salir, con laureles, en Peacemaker, el gran milagro de los superhéroes de HBO Max. Pero siempre será en los corazones de los fans, y de los años 90, un personaje definitivo: el T-1000 de Terminator 2 y, claro, el intento de reemplazo en The X Files. Hoy a las 18 y a las 14:30 del domingo tendrán lugar sus charlas en el Main Stage. Por lo pronto, Patrick llega a demostrar el intento de Comic Con de no perder nombres internacionales, y si bien la oferta es limitada a comparación de otros años, es más que atendible el esfuerzo.

2 La inspectora Raquel Murillo llega al país

La actriz que justo en estos momentos se encuentra de rodaje en Argentina es Itziar Ituño, famosa por su rol como Raquel Murillo en La casa de papel. Ituño está filmando Pensamiento lateral, la película que se encuentra en rodaje en nuestro país y dirigida por Mariano Hueter. Una suerte que beneficia al evento local y que le permite tener una sesión en Main Stage el día de hoy a las 14:30. Así como en otras ocasiones ayudó el desborde de invitados de la brasileña CCXP, el Comic Con más grande América Látina (con el cual siempre conviene unir fechas, para, precisamente, aprovechar la visita de talentos), ahora llega Itziar con lujo.

3 Los grandes nombres locales del cómic

Con dos Artist’s Alley, con muchísimos artistas locales, con muchos metros dedicados a la historieta, al cómic, Argentina Comic Con este puede que no presente nombres internacionales del medio en su forma presencial. Pero apuesta a saludar a nombres que han sido importantes en el cómic de superhéroes, como puede ser Ariel Olivetti (con charla en el Auditorio sobre sus 25 años en DC a las 14:40), Jok o “Quique” Alcatena (el genio de la historieta se presenta el sábado a las 14 en el Auditorio). Pero son tan solo dos eventos de muchos que hacen a la presencias de las viñetas en el masivo evento, a lo que se suman varias editoriales.

4 La fuerza de los shows en vivo dice presente

El domingo habrá un parade oficial de Star Wars, con orquesta incluída. Una delicia que siempre funciona y pide pista. Pero eso es tan solo una de las vetas de la cultura pop que más explora esta edición necesitada de aire libre en tiempos de Covid: habrá muchos shows en vivo. Por ejemplo, Banda Limón, que se presenta a las 19 el domingo en el Main Stage. Habrá, domingo a las 16:30, un show de Chelotaku y a las 14 de Guada Stivala. El sábado también hay producción: Diego Mizrahi toca en vivo a las 13:30 en el Main Stage. No olvidar a los actores de doblaje que acaban de pasar: Juan Carlos Tinoco y Sebastián Yapur.

5 El color que cayó del cosplay vuelve

El cosplay es la actividad que más color le pone a una Comic Con. Decenas de personas, de artistas, que se pasean disfrazados y que hacen las delicias del público con muchas millas de cosplay o ninguna. Por supuesto, más allá del azaroso encuentro con alguien en la piel de un personaje adorado, se suman las propuestas oficiales del evento. El sábado a las 16 será el concurso de cosplay, una actividad siempre imperdible. Y el domingo, a lo Twisted Factory, a las 20, se cierran tres días a puro Comic Con, con otro concurso superpoblado de imaginación, diseños alucinados, colores que adoran los fans y recursos bien aprovechados.

6 La sorpresa de los paneles virtuales como ventana

Si bien las ediciones no físicas, virtuales, de Argentina Comic Con no lograron números comparables con su potencia en vivo (nadie enel medio logró ese efecto en toda la cuarentena) lo virtual sigue dando algunos frutos. La gran sorpresa, virtual, de la edición que se viene es una charla por el inminente estreno de Stranger Things 4, una serie que tienen un vínculo muy fuerte con la celebración porteña. En el panel estarán presentes Maya Hawke, Joe Keery, Natalia Dyer y Joseph Quinn. La modalidad virtual permitió charlas sobre El Refugio, y sobre We Baby Bears, que pueden verse todavía en las redes de Argentina Comic Con.