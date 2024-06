El retorno de Eddie Murphy a su personaje más famoso

Tutu tutu tututu tutu tutun” hace el actor Joseph Gordon-Levitt con sus dedos y su boca. Lo que replica, sin dudas, y que la gráfica no puede ni remotamente transmitir es la famosa canción de Harold Faltermeyer, “Axel F”. El Axel F del título remite a Axel Foley, el famoso personaje de Eddie Murphy, quizás la mejor traducción de su genio cómico en pleno estado de ebullición y de gracia, protagonista de la saga Un detective suelto en Hollywood, que marcó a fuego las posibilidades y crecimiento del actor. Joseph Gordon-Levitt es parte de Un detective suelto en Hollywood: Axel F, la cuarta entrega de los films protagonizados por Murphy, quien ahora vuelve a los 63 años, aprovechando la ola de nostalgia, con su clásica creación. Y el mismo Levitt dice que apenas escuchó la canción, en la nueva versión, su sonrisa fue gigante. Gordon-Levitt se ríe: “Es una de las primeras melodías que aprendí a tocar en mi órgano, una de las primeras melodías que cualquiera de nosotros aprendió. Y no puedo explicarte el valor sentimental que tiene la saga en mí. Apenas me llamaron, apenas me preguntaron, no pude decir otra cosa que sí”. Ese valor sentimental que Gordon-Levitt ve, también lo ve Netflix, ya que es la productora del film que se estrena el 3 de julio próximo, y también lo vive toda una generación que supo crecer con ese genio. Gordon- Levitt mismo insiste: “No es una casualidad, ¡eh! Muchos de mi generación crecieron escuchando no solo esa canción, sino entendiendo en Eddie Murphy una forma de genio, una manera de la comedia que ponía un pie en una realidad distinta, la crianza y el universo del mismo Murphy (nunca tenemos que olvidar su skecht de Saturday Night Live cuando una persona de color pretende ser blanca, era un adelantado, un salvaje y mucho más) y por otro lado, en su propia capacidad de alterar géneros, ideas preconcebidas. Murphy era una especie de bomba nuclear que todo lo cambiaba, y estas películas son de las pocas que pudieron traducir perfectamente su poderío”.

EL RETORNO. El regreso de Murphy es notable. Lejos ya de ser simplemente la voz de Burro en Shrek para una generación, o de comedias más bien torpes como Norbit, o hasta su remake de El profesor Chiflado. Ahora, desde su regreso en el especial de Saturday Night Live, Murphy ha vuelto con fuerza, pero sin dudas Un detective suelto en Hollywood: Axel F, es su vuelta más potente, donde de inmediato se ven destellos y certezas de aquello que lo ha hecho un gigante, un integrante del Monte Rushmore de la comedia norteamericana. Es más, Kevin Bacon, otro ícono de los años 80 que supo crecer y con mucho más que el recuerdo, aparece aquí en un rol especial. Y es el mismo Bacon quien sostiene: “Murphy es el mejor. De verdad es un sorpresa, una obvia, una cálida, una soñada, entrar en un set y verlo a Murphy, verlo siendo Axel, viendo siguiendo esta saga. Cuando se me ofreció el papel no pude decir que no. Yo tengo muy en claro mi vínculo con los años 80, pero eso es algo que ya he procesado, que ya he podido llevar incluso a la autoconciencia. Pero hay algo perfecto en poder compartir con él en este film, algo que quizás yo podría haber hecho hace muchos años. Fue una era muy especial del cine, antes de toda esta nueva ola. Donde las películas se veían en el cine, e incluso su consumo doméstico definía su vida. La mayoría de los clásicos de esa era han quedado tatuados en muchas generaciones y el hecho de que vuelvan no me parece una sorpresa. Con más o menos talento, lo primero de lo que hablamos es de que hay tanto amor por estos films que la gente no los quiere soltar”.

CONTAR CON PASIÓN. Bacon vuelve: “No es pura nostalgia, pero este tipo de película, y creo que eso es lo que busca generar: esa sensación de entretenimiento popular con un filo, que si ves de adolescente te genera una sonrisa y de adulto también. En la segmentación del público, algo muy común en las plataformas, perdimos un poco esa sensación de estar juntos viendo lo mismo. Eso ahora va a las redes sociales. No hay queja al respecto. Pero sí creo que existe la posibilidad de sentir aquello que se sentía en la sala de cine. Y eso lo generan grandes cineastas, como Scorsese, o grandes actores y sus personajes, como Eddie Murphy. A los minutos de esta película todo se siente, de la mejor manera, de otra era. Ojo, la película reconoce el presente, reconoce lo que es Hollywood, y el mundo hoy. Y lejos de jugar con Eddie como si fuera un descastado, hace todo lo contrario; es tan inteligente como siempre, aunque a veces queda un poco fuera de línea. Pero eso me pareció noble: cruzar temas clásicos de un policial de los 80, y darle las canas, la edad necesaria, para que sea divertido sin ser un gesto meramente nostálgica”. Joseph Gordon-Levitt también recuerda cómo se vivían aquellos films: “No voy a mentir: estas películas eran un monumento para mi hermano. Él las amaba, las adoraba. Tenía el póster. Por ende, ¿viste que cuando sos un niño siempre lo que ama tu hermano adquiere una energía de Santo Grial?

Bueno, eso me pasaba con Eddie, con esta saga.

Entonces, tiene un vínculo muy especial con mi niñez. Por eso, como te decía, el sí fue instantáneo. No lo podía creer. Y aunque uno está, por suerte, acostumbrado a cosas maravillosas, la verdad que este camino, esta posibilidad, fueron algo que no contaba fueran una posibilidad en mi vida. Todas esas quejas, de la nostalgia y demás…¡Al carajo! ¡Soy uno de los compañeros de Axel en Un detective suelto en Hollywood! ¿Cómo no voy a ser feliz siendo parte de ese legado? ¿Y sabés cuál fue una de las cosas que más me impresionó? Eddie Murphy.

LA LEYENDA EN SET. Gordon-Levitt sigue con su fascinado relato: “Murphy era un profesional con todas las reglas. De verdad. He trabajado con muchos comediantes, generalmente mi rostro se presta que yo sea el contrapunto, la cara seria, aquel que no es tan gracioso. Y la verdad es que la mayoría, y no es una queja, a veces sienten un poco la necesidad de ser el alma del set, de reír, de no poder parar de hacer reír a los demás, de siempre entretener. Obvio es algo hilarante. Pero me impresionó de Eddie que no parecía sentir eso, y no parecía sentirlo de una forma extraordinariamente natural: sin ego, sin mala onda, tan solo siendo él, dejando de momento ver ese genio, pero también confirmando que es un genio. Pero la mayoría del tiempo manejaba una seriedad que sorprendía. Pocas veces he trabajado con un comediante tan profesional”.