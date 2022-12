El salto del geek argentino

Desde el día de ayer, Buenos Aires es otra vez el hogar de Argentina Comic-Con, el evento que tiene lugar dos veces por año (la primera en mayo) y que ahora vuelve a su estado pleno. Es más no solo vuelve su presencialidad (algo que ya había logrado en su primera edición en 2022, pero que ahora se ve con fuerza), este sábado y domingo el epicentro, la base de operaciones, es La Rural. Es un salto de espacio que muchos creían hace rato debía darse, y que finalmente el evento que tiene más de 60.000 visitantes por edición ha logrado de una vez por todas. Hay que entender lo más básico: a la hora de América Latina, Argentina Comic-Con es el evento de más convocatoria del mundo. Incluso si se lo mide con eventos en España, mantiene ampliamente ese título. Pero lo cierto y lo más importante es que ese crecimiento viene acompañado de un afianzamiento, de una inteligencia crucial a la hora de programar en Argentina (lejos de los anuncios vacíos de eventos que tuvieron que cancelar, Argentina Comic-Con ya es costumbre y posee el favor del público local).

La curaduria. Argentina Comic-Con ha sabido tomar sus decisiones. Entendió, desde hace años, que su epicentro son los actores de series: allí está su nexo principal, y por eso este año tienen dos invitados enormes. Por un lado, Jamie Campbell Bower, el actor inglés que interpreta a Vecna, el villano de la celebrada última temporada de Stranger Things. una visita que hace ecos de varios otros invitados de Stranger Things, que ya han pasado por Buenos Aires y que incluyen nombres como Millie Bobby Brown y otros protagonistas principales. Será sin duda el momento de mayor frenesí en este fin de semana. Pero el segundo invitado es quizás el más cinéfilo que ha traído la ACC en toda su historia (y eso que vino Robert Englund, el actor que hace de Freddy Krueger, y Danny Trejo, el perfecto actor secundario de Hollywood): Vincent D’Onofrio, un nombre que ha trabajado con Stanley Kubrick y Tim Burton (nada más y nada menos que haciendo de Orson Welles). Son dos nombres perfectos, que generan un balance entre la novedad, y entre los clásicos (sobre todo considerando que D’Onofrio es parte hoy del famoso universo Marvel, de sus series y no de su cine todavía, haciendo del villano Kingpin). Eso sí, hay invitado que genera un viento nuevo: el artista independiente Bill Plympton, un héroe del medio que desde hace décadas trabaja de forma artesanal y ha logrado convertirse en un nombre que ha generados largos, cortos y hasta una intro propia, si no dos, de Los Simpson. A ese invitado de suma Luis Carreño, actor de doblaje famoso por ser la voz de Bob Esponja.

La variedad. Hay variedades que se han pérdido, por ejemplo, los nombres internacionales del cómic, un rubro donde se lograron muchos invitados enormes y memorables. Eso sí, al menos la presencia de dos gigantes como Ariel Olivetti y Eduardo Risso permite, sumado al muy enorme Artist’s Alley, garantiza que artistas cruciales del medio tendrán paneles con el público. Pero, sin dudas, se extraña la presencia de grandes nombres, algo que ha quedado en manos de la rosarina Crack Bang Boom, naturalmente más enamorada del cómic. Esa ausencia no quiere decir que no habrá charlas y paneles. Hay mucho y para todos: hay shows con orquesta que saludan a Disney, justo antes de sus cien años de vida, y hay homenaje a John Williams, el compositor que le dió una banda de sonido a clásicos como Star Wars, Tiburón, E.T. el extraterrestre y mucho más. Argentina Comic-Con, siempre, logra un evento único, que presta atención a todos y que por suerte y hace años crece edición a edición.

1 Un peso pesado del Hollywood de todas las eras

A lo largo de los años, Argentina Comic-Con ha logrado traer varios nombres de culto. Desde Robert Englund, el querido Freddy, a Danny Trejo, se supó generar una veta que iba más allá del grito fan ensordecedor. Ahí está el recuerdo del paso de Gillian Anderson, por ejemplo. Ahora, a esa veta que en este mismo año agigantó el gran Robert Patrick, el T-1000 de Terminator 2, se suma Vincent D’Onofrio, un real peso pesado que ha trabajado con nombres como Stanley Kubrick, Tim Burton y la lista sigue y sigue. Ahora llega como embajador de Marvel en su vertiente televisiva, donde se apropió en instantes del rol de Kingpin, un villano que ha aparecido en Daredevil y también la la reciente serie Hawkeye. El actor se presenta el sábado 10 a las 14 hrs. en el Main Stage por última vez en estos días.



2 El villano favorito del 2022 llega a nuestro país

El británico Jamie Campbell Bowler es un experto en franquicias que no se borran con el tiempo. Fue parte de la saga Crepúsculo y ahora, ahora sí, es Vecna, el villano adorado y odiado por todos los fanáticos de la serie que más fuerte sonó en todo 2022 (eso incluye el hit musical del año, por si les queda alguna duda): Stranger Things. El enemigo número de Eleven hace acto de presencia en la Comic-Con y preparen sus tapones para sus oídos: los gritos serán a nivel “los Beatles salen al escenario”. Eso sí: Argentina Comic-Con prueba otra vez que su dedo está perfectamente anclado en el pulso de la novedad y que sale a buscar aquello que los fans quieren ver en escena. No es poco para tamaño esfuerzo de producción. Sus paneles serán el sábado a las 18 en el Main Stage y domingo a las 18 en el Main Stage.



3 Cuando pides un deseo a una estrella fugaz

Una de las novedades más esperadas y más, idealmente, impresionantes tiene que ver con la incorporación de orquestas en vivo. No es algo nuevo, pero este año compañías que hacen poco y nada por la cultura local (más allá del marketing) al parecer al menos han dado una mano en la generación de algo distinto, memorable y que será uno de los epicentros del evento en este 2022. La idea es un show homenaje musical a Disney Studios, que idealmente reunirá clásicos de todas las eras y franquicias del gigante que pisa la cultura en todo el mundo. ¿Habrá clásicos del Disney animado? ¿Sonará The Mandalorian? ¿O la famosa canción de The Avengers? Solo lo sabrán aquellos afortunados que decidan investigar una propuesta diferente de la Argentina Comic-Con. El show tendra lugar el sábado a las 19 en el Main Stage y el domingo a las 17:15 hs en el Main Stage.



4 Su majestad Bill Plympton, rey de indie animado

Quizás sea la decisión más radical y que abre todo un universo: si bien ha habido grandes nombres de la animación que pisaron el país gracias a Comic-Con, Bill Plympton es una institución como ninguna del cine animado mundial. Es un nombre que descubrimos en Caloi en su tinta, que vino a Bafici, que volvió una y otra vez. Es un nombre, volvemos a la expresión, que desde una independencia radical, a lápiz y papel, generó una escuela y producciones memorables, entre largos y cortos que marcaron un momento donde la animación a pulmón dominaba. Ahora Plympton vuelve, y no queda ninguna otra cosa que sentarse a escuchar al hombre que ha animado para Los Simpsons, Kayne West, y cientos de nombres que lo adoran. Su charla es hoy en el auditorio a las 12:30. Obligatoria.



5 Es hora de celebrar al adorado Bob Esponja

Luis Carreño es parte del panteón que hace que cualquiera se vaya sonriendo de un Comic-Con. ¿por qué? Simple: es un actor de voz, y en este caso, es el actor de voz responsable de la imborrable voz de Bob Esponja. Entonces, recomendación muy crucial: interese o no el mundo del doblaje, estas charlas están cargadas de energía, de historias, de ganas de que todos tengan un recuerdo memorable. La llegada del venezolano es una alegría y además, los expertos podrán pedirle otros de sus grandes trabajos: Martin Mystery o sus trabajos (muchos) para las series animadas de DC Comics. Es hora de buscar el que quizás sea el momento más feliz de un evento que parece obsesionado en lograr recuerdos. Su panel será el sábado 10 a las 12:45 en el Main Stage y el domingo a las 13:30 en el Main Stage.



6 El lápiz del gran Ariel Olivetti dice presente

Es un dato simple de saber, pero que no muchos saben: hay mucho talento local, profesional, que impresiona, trabajando para el exterior desde haciendo cómics de superhéroes a guiones para clásicos franceses. La producción de historietas en Argentina vive un momento pleno que lamentablemente cuesta a veces se vea en las bateas de las librerías. Por eso, primero, aprovechar el Artist’s Alley, el rincón donde desde principiantes a expertos se unen a ilustrar y mostrarse. Es hora de conocer toda la potencia local, que es mucha y variada. En esa veta, un nombre que se celebra y que lanza un libro con sus trabajos para DC Comics, es Ariel Olivetti, artista mayúsculo a la hora del arte de los superhéroes (entre otras formas). El sábado presenta su libro a las 15:20 en el Auditorio y el domingo charla junto al maestro Eduardo Risso, a las 15:20 en el Auditorio.



7 La nueva aventura en el cómic de Facundo Arana

El libro se llama Los trapecistas, y es el segundo proyecto editorial que el famoso y popular actor Facundo Arana lleva a cabo, ahora junto al dibujante marplatense Juan Carlos Quattordio (con quien ya viene teniendo colaboraciones atísticas hace rato). Es sabido que Arana ha logrado en el último tiempo expandirse, ha escrito un libro y ahora pisa en el universo de la historieta. Por estos días, Arana se anima a las viñetas y al thriller paranormal situado en Buenos Aires, uno que funciona con un motor con corazón de comedia romántica no clásica. Su debut en el universo de la literatura se dio recientemente con La pluma de Caly, una antología de cuentos breves. Un artista sin límites que ahora llega a la fiesta de Comic-Con. Su presentación será el sábado a las 17:20 hs. en el Auditorio.

8 El recuerdo del maestro Robin Wood y su aventura

Pocos libros sobre cómics en Argentina han logrado llegar tan al hueso de una obra crucial definitiva y que ha marcado a varias generaciones de lectores de cómics. Sin dudas, ese es el caso de Robin Wood: Una vida de aventuras, la obra de Diego Accorsi, Julio Neveleff y Lea Paolini Summers que ya posee varios meses en el mercado pero que siempre merece ser revisitada. Robin Wood, padre de Nippur de Lagash, y uno de los autores más cruciales de la aventura, en muchas de sus formas, merece a poco tiempo de su muerte una revisión, una revaloración y un saludo. Este instante, el último del último día de la Comic-Con es perfecto para despedir tres jornadas inolvidables con un homenaje. Robin Wood: Una vida de aventuras, de Diego Accorsi, Julio Neveleff y Lea Paolini Summers se presenta el domingo a las 19:20 hs. en el Auditorio.

9 El maravilloso mundo del cosplay y sus momentos

Pocas cosas definen a una Comic-Con como el cosplay. Es decir, pocas cosas llenan de color y de alegría el piso, los pasillos y cada rincón como esas decenas de personas que deciden dedicar su tiempo al arte de verse lo más parecido posible, o como una hermosa alternativa, a sus personajes favoritos. Argentina se ha convertido en una usina considerable a la hora de nombres, por eso, aviso en marcha, perderse el concurso es perderse uno de los rincones más vitales, felices y cruciales del Comic-Con. Como siempre, habrá jurados, habrá público y se pondrán en escena varios competidores con mucha imaginación. El concurso de cosplay nacional tendrá lugar el sábado a las 15 hs. en el Main Stage y el domingo a las 14:30 en el Main Stage.



10 Los sonidos de la fuerza en plena marcha imperial

No se puede hacer un Comic-Con sin la presencia, por supuesto, de la nave nodriza del arte de ser un geek en este momento del mundo: el universo Star Wars. En esta edición de Argentina Comic-Con quedan dos eventos para los fans de la fuerza, sea del lado oscuro o del luminoso. Por un lado, el de los lujos que fascinan, se podra ver el siempre bienvenido Star Wars Parade. Se suma, a las 17.15 del domingo, un homenaje a John Williams, el compositor de todos los clásicos de Hollywood que definieron nuestra infancia. Por ejemplo, la banda de sonido de la creación de George Lucas, y además clásicos de teven Spielberg. El Star Wars Parade tendrá lugar a las 12:45 en el Main Stage y la charla “Star Loser presenta: Star Wars y el fenómeno Baby Yoda” tendrá lugar el domingo a las 14:40 en el Auditorio.