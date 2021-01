El teatro de pelea frente a su crisis más grande

Habrá temporada teatral en verano? ¿La gente irá? Estos interrogantes comenzaron a inquietar tanto a los productores como a los intérpretes. La suspensión de actividades implicó el cierre de los teatros por lo cual cada ámbito sin entradas debió seguir pagando servicios y personal a cargo (técnicos, acomodadores, etc.). El estado nacional a través de sus entidades (Ministerio de Cultura y el Instituto nacional del Teatro) salieron a dar subsidios extras e incluso colaboraron para repartir bolsones de comida.

Cuando se dice teatro, hay que tener muy en claro que hay tres ramas el comercial, el independiente y el estatal. En el primero siempre es un referente el empresario Carlos Rottemberg. Siguiendo el protocolo, en noviembre estrenó una nueva versión de El acompañamiento de Cossa, con Luis Brandoni y David Di Nápoli, en el Multiteatro. Confirmó tres espectáculos en CABA (N.d.R. Sumará: Cartas de amor y Rotos de amor) y otros tantos en Mar del Plata (El Equilibrista, Escandalones en vivo y Lo cuatro fantásticos del humor). Analiza Rottemberg: “Creo que la comunidad teatral y musical está transitando por el único camino que parece posible en una época de pandemia, donde a nuestra actividad la atravesó transversalmente. Con el decreto del 13 de noviembre levantando la clausura de las artes escénicas se ha puesto a girar una rueda, que va a ir tomando velocidad en el 2021, mientras la curva sanitaria lo permita. La mejor receta que encuentro, para mostrar en la práctica que nuestra profesión ha tomado todos los recaudos para establecer el cumplimiento del protocolo sanitario, es comprobar que con el paso de varias semanas en funciones, tanto artistas, trabajadores y público no encuentran en las salas de espectáculos un peligro mayor al que transitamos cotidianamente cada día”.

Tanto Rottemberg como otros empresarios decidieron que haya temporada de verano. Para CABA serán hasta ahora entre reestrenos y estrenos cuarenta y una propuestas. Mar del Plata confirmó siete y Villa Carlos Paz doce. Por ejemplo, Flavio Mendoza presentará Tres empanadas con él, Flor de la V y Juan Pablo Geretto de lunes a miércoles, en Villa Carlos Paz, en el teatro Luxor; mientras que de jueves a domingos continuará en Buenos Aires con Un estreno, un velorio junto a Georgina Barbarossa, Carmen Barbieri, Raúl Lavié y Nicolás Scarpino, entre otros, en el Broadway.

La creadora de “The Stage Company”, Carla Calabrese, volvía este año con El Curioso Incidente del Perro a Medianoche, éxito del 2019 y estrenaba Come From Away. Ambas suspendidas. Aclara Calabrese: “Nunca pensé en hacer streaming porque siento que es algo totalmente diferente. Tampoco sé si las licencias de ambas obras lo permitirían. Por eso la decisión fue ir por el ‹todo o nada’, aunque esto signifique esperar indefinidamente que la pandemia se termine. Además de la situación económica general, que es grave, los costos que se imponen desde el gremio de actores y músicos son cada vez más altos para las producciones. El precio de entrada de taquilla posible es cada vez más baja y esta falta de coherencia pone en serio riesgo la industria. El Teatro Maipo como muchos otros comenzó a abrir sus puertas al 30 % de su capacidad. Junto a Lino Patalano, Sergio Albertoni y Elio Marchi quienes nos acompañan en la dirección del Maipo asumimos la reapertura con entusiasmo, protocolo estricto y seguridad a niveles ‘aeronáuticos’ casi podría decirse”.

Así como algunos productores deciden continuar, otros prefieren esperar, pero la situación de las salas más pequeñas es mucho más dramática. La presidenta de la Asociación de Teatro Independientes, Liliana Weimer afirmó: “ARTEI nuclea a la mayoría de las salas de CABA (111 actualmente). Durante todo el año estuvimos trabajando con los organismos de fomento de la Nación (INT) que respondió con celeridad y voluntad política con algunas líneas de ayuda para la emergencia. Con el gobierno de la Ciudad no tuvimos igual suerte, sólo recibimos una ayuda de emergencia y hace meses que no tenemos respuesta a nuestras demandas. Así llegamos a fin de año, sin poder trabajar, con nuestras salas cerrando o al borde ya del abismo y sin posibilidades de proyectarnos para el 2021 que será muy duro también y sin miras de algún plan de reactivación de parte del Gobierno de CABA. En los próximos meses veremos con mayor claridad quiénes podrán sobrevivir y cuántos otros espacios sucumbirán si no se activan apoyos de manera urgente”. La realidad es que de estas más de cien salas sólo cinco decidieron abrir con el protocolo que les exige una capacidad del 30%...a plateas de 80 espectadores o incluso menos implica que deberían cobrar precios muy altos en sus entradas, algo que no quieren y que saben que su público tampoco les responderá. Nadie quiere dar aún el número de teatros que no abrirán nunca más y es lo que más duele.

El Picadero habilitó su terraza y presentó estrenos tanto en ese nuevo ámbito como en su sala para este verano 2021. El Grupo La Plaza fue junto a Multiteatro uno de los primeros en reabrir. Diseñó entrecruzar funciones en vivo con algunas vía streaming. Serán en total quince espectáculos en simultáneo en sus cuatro escenarios. El 6 de enero estrenará Lo escucho con Gabriel Goity y Jorge Suárez. Confiesa Goity: “Estoy operado de expectativas, puedo hablar de las muchas ganas de volver a ensayar y estar sobre un escenario. Eso es lo que me produce una gran felicidad”. Se sumará una nueva versión del musical Casi normales, reestrena Después de nosotros con Julio Chávez y Alejandra Flechner. Y en el teatro Metropolitan volverá una selección de propuestas de los escenarios independientes.

Una de las plataformas nacionales que más espectáculos vía streaming tuvo fue Alternativa Teatral. Tanto Claudia Mac Auliffe como Fernanda Blanco llegaron a la siguiente conclusión: “Hubo elencos que se llevaron borderaux iguales o mayores que las recaudaciones que tenían antes, pero otros no llegaron a ganar lo que ganaban antes de la pandemia. En cuanto a la respuesta del público, en principio hubo interés por las reproducciones de obra, pero luego se fueron pensando experiencias para el formato virtual, algunas más teatrales y otras tomando el soporte tecnológico como parte de la propuesta. El streaming a la vez permitió que se fusionen elencos de distintos países y eso fue muy interesante. Ya que el público se diversificó en cuanto a la zona geográfica”. No hay que olvidar que una entrada de $500 permitía que sin salir de su casa toda una familia viera un espectáculo. Hoy los precios del teatro comercial son de $1.500 y aseguran que en Mar del Plata se cobrará $1.300.

Mientras los teatros independientes casi todos permanecen cerrados y sin saber cómo pagarán las cuentas, los ámbitos comerciales buscan tentar a los espectadores por eso se anuncian musicales presenciales como Te quiero, sos perfecto, cambiá con dirección de Ricky Pashkus y un elenco con Laura Oliva, Flor Otero, Roberto Peloni y Agustín Sullivan, en el Astral. Otros prefieren únicamente el streaming como Luisana Lopilato y Darío Lopilato que harán función el 13 de enero de la obra Hermanos de Matías Del Federico o los productores de la nueva versión de Rent, para fines de marzo.

La voz y el cuerpo de los protagonistas

A.M.

En todos estos meses los intérpretes tuvieron que quedarse en sus casas esperando poder trabajar, como tantos. También Vanesa González estaba a días de estrenar Jauría cuando debió suspenderse en el teatro El Picadero, ahora con estreno previsto para enero. Confiesa González: “No trabajar es no generar ningún ingreso y mis ahorros tenían un techo. Organicé clases y seminarios. Escribí mucho y nunca dejé de entrenar. Sigo con incertidumbre. Volver a poner el cuerpo, encontrarme con mis compañeros y actuar. Espero que poco a poco empiece a funcionar. Llevará un tiempo, pienso en lo económico. La sala tiene ventilaciones, se tomará la temperatura y la gente deberá estar con barbijo. Es un lugar seguro, no es una amenaza ir al teatro”.

Estaba con un éxito en La Plaza junto a Julio Chávez (Después de nosotros) y tenía un espectáculo independiente como directora (Turba) Es Alejandra Flechner quien ahora volvió y hará temporada 2021 quien dice: “Entrar a la sala después de ocho meses fue muy emocionante. Parecía que el tiempo no hubiera pasado. Somos muy pocos los que pudimos volver. Antes de iniciarse la primera función estalló el público aplaudiendo. Siento que se recuperó más la ceremonia teatral. Me siento parte del teatro independiente y me angustia la situación. Fue y es nula la colaboración del gobierno de la Ciudad a estos espacios tan importantes para nuestra cultura. Estamos huérfanos. Miran la destrucción, el hundimiento. Si abren sólo pueden entrar quince personas, pagando cincuenta mil pesos de luz. Debería haber una tarifa cultural, como hay una social”.