El teatro y el box: “Quinto round”

Pacho O’Donnell

Siempre me fascinó el mundo del box. Lo practiqué en mi adolescencia con bastante seriedad con un grupo de amigos. Viví entonces la experiencia de haber sido noqueado por un exacto golpe en la pera de mi querido amigo Osvaldo Badino.

Desde mi perspectiva teatral, que aplico a todos los órdenes de la vida, el gimnasio de box siempre me pareció un atractivo escenario y durante muchos años germinó la idea de crear una historia que transcurriera en él. Un ambiente de cuerpos bellos, de trabajados músculos brillando de transpiración, de conmovedores rostros demacrados por los golpes y la fatiga, de batallas durante el entrenamiento muchas veces más duras que el verdadero combate. El tortuoso calvario de los que no tienen talento o suerte y que a veces son programados como sangrientos escalones para quienes van en ascenso. De los que luchan con infructuoso coraje contra las proteínas que no los construyeron en su infancia. El gimnasio contenido en un receptáculo mayor de representantes cínicos y promotores explotadores, de programadores venales y árbitros y jueces al mejor postor.

Uno de los aspectos más atrayentes para una concepción teatral del gimnasio de box es la banda de sonido de los estampidos ahogados de los golpes contra la bolsa, del zumbido aletargante de la soga de saltar, del repiqueteo apurado de la pera, mezclados con los resoplidos de los ejercicios abdominales llevados al extremo.

La idea comenzó a cuajar en realidad cuando encontré a su protagonista, un actor joven que abandonó el mundo empresarial para seguir su vocación artística, Ramiro Martínez, que tiene el cuerpo y el talento necesarios. No tengo dudas de que va a ser una revelación para público y crítica.

El mismo destino correrá Gerardo Otero, director de Quinto round. Es su primera experiencia luego de una intensa y exitosa carrera como actor. Es uno de los pilares de Timbre 4, lugar de bien ganado prestigio en la escena off que fundó y orienta Claudio Tolcachir. Es allí donde mañana 9 de junio se estrenará mi obra. Para completar un elenco de lujo se incorporaron Osvaldo Santoro, inmenso actor, en el papel de Sócrates, el entrenador que ha conocido mejores épocas y que no puede superar el fracaso del comunismo. Juan Carlos Ricci como Pascarolli, el representante, y Lía Bagnoli, la amante, enriquecieron el elenco.

Quinto round trata de un boxeador de trayectoria ardua que quiere empujar sus sueños en un mundo que no le ahorra las penurias de la miseria. Las circunstancias llevan a Renato a una encrucijada que le plantea cuál es el precio a pagar por mantener la dignidad en un ambiente habitado por la degradación y el cinismo. Quienes lo rodean son su sostén afectivo y material, pero también quienes cruzan sus propios intereses con aquel que dicen amar.

Como autor me declaro muy satisfecho con el meticuloso y creativo proceso de ensayos y aguardo el estreno con esperanza.

*Psicoanalista. escritor y actor. Quinto round se estrena mañana, 9 de junio, en Timbre 4.