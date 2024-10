“El tentarse es la tragedia de la comedia”

Fue en 1988 cuando se conoció la comedia “Mamá” de Andrew Bergman, con un elenco integrado por Carlos Calvo, Luisina Brando y Aída Luz. Hoy más de treinta años después el mismo director, Carlos Oliveri y con otros intérpretes emprenden el desafío de hacer reír. Esta vez son Betiana Blum, Marcelo De Bellis, Romina Gaetani, Alberto Fernández De Rosa, Magela Zanotta y Nacho Toselli, quienes de miércoles a domingo estarán sobre el escenario del Multiteatro Comafi, desde el 2 de octubre.

—¿Qué les atrajo de “Mamá”?

BETIANA BLUM: La comedia tiene como una medida genial, porque hay una vuelta de tuerca. Creo que es un texto sabio, porque demuestra que todo se puede revertir.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

MARCELO DE BELLIS: Mi personaje es soñado, es el que hizo Carlos Calvo en el Maipo, durante cinco años y me sedujo. El que la dirija otra vez Carlos Olivieri me decidió.

—¿Hacer comedia tiene sus secretos?

B.B: El tiempo de la comedia es fundamental y es el de la vida misma. Los buenos escritores como es el caso de Andrew Bergman te sirven la comicidad en bandeja, pero si vos lo ensuciás la matás. Hay que buscar la naturalidad. Si mi personaje dice algo que es gracioso, pero si mi compañero de escena no lo registra, no sucede.

M.D.B: En la comedia se trabaja igual que para la tragedia. La única diferencia es que el humor sale de la situación. No hay mucho misterio. La gran clave del humor es vivirlo como una tragedia. Cuando ves un buen comediante, como Alberto Sordi del neorrealismo italiano, te das cuenta que está transitando con verdad la situación.

—Tuvieron grandes compañeros de elenco…

B.B: China Zorrilla fue una gran comediante, compañera de lujo y su actuación fluía.

M.D.B: Son ejemplos: Luis Brandoni, Guillermo Francella, como lo fueron Ernesto Bianco o Juan Carlos Dual. Nunca hicieron pavadas, siempre transitaban la situación con la misma verdad, como con cualquier otro género teatral.

—¿Es un peligro el tentarse? ¿Qué hacen en esa situación?

B.B: En la comedia siempre existe esa posibilidad, pero si hacés un drama es mucho peor. Son los riesgos del teatro, que va en vivo. Los imprevistos son los peligros.

M.D.B: El tentarse es la tragedia de la comedia. Muchas veces se utiliza como un argumento barato, para que crean que es gracioso lo que se está haciendo. Lo detesto. Cuando hay un accidente sobre el escenario, que te puede pasar, hay una risa típica en la sala y eso te puede llegar a modificar, pero por lo general no debe suceder.

—¿Pensaron alguna vez en abandonar la profesión?

B.B: No, amo a mi profesión, incluso me gusta dar clases, pero no me dan los tiempos cuando hago teatro. Me encanta pasarles a los intérpretes esta impronta de ser reales y de no actuar. Estudié con Carlos Gandolfo, Augusto Fernandes y Hedy Crilla, grandes maestros. He dirigido (“La pipa de la paz”), porque siento poder aportarle a los actores.

M.D.B: No sé si la palabra es abandonar, tal vez trabajar menos, pero me gusta mucho lo que hago. También me encanta dirigir. Mi última puesta fue de “Stéfano”, con Luis Longhi como protagonista y en la codirección, con la que se reabrió la sala Armando Discépolo, en La Plata, provincia de Buenos Aires, en el 2022.

—¿Sienten diferencias con los actores más jóvenes?

B.B: En el escenario generalmente ya hay gente que está más marcada por el teatro. Son tres formas distintas de trabajar, tanto en el cine como en el teatro tenés tiempo para elaborar, mientras que en la televisión hay que solucionar todo al paso, pero es una gran escuela.

M.D.B: Hay muy buenos actores nuevos. La diferencia que noto está en el decir. Antes había mucho cuidado en la vocalización, mientras que ahora impera un cierto naturalismo, que tiene que ver con querer ser verdadero. Me tocó trabajar con muy buenos intérpretes jóvenes como Alan Madanes, quien ahora está haciendo Cuando Frank conoció a Carlitos. Lo descubrí cuando filmamos Freeks para Disney+, en el 2023.

—¿Cómo los trata el público?

B.B: Creo que una de las cosas más hermosas que me ha dado a mí la vida, en esta profesión es lo que le pasa a la gente conmigo. Siempre que salgo, camino un poco y cada persona me devuelve una sonrisa. Hoy la mayoría anda muy preocupada, pero me hablan con afecto y recibo amor por parte de la gente. No tengo palabras para agradecerles.

M.D.B: Con mucho amor. Recién estaba en la esquina esperando un auto, pasó una persona y me regaló un libro. Creo que nos asocian con momentos lindos. La fama es consecuencia de una asociación. A mí todavía me sorprende el amor de los argentinos hacia sus artistas.

Entre suegra y yerno

En esta nueva ficción Betiana Blum encarnará a una madre y suegra, mientras que Marcelo De Bellis será uno de los dos yernos. “Hay una gran gama de madres –aclara Blum– desde una santa hasta las otras. En este caso hay que entenderla, ella estaba casada y todo le iba bien hasta que él muere.

Al no tener casa propia va a vivir con una de sus hijas y ahí le cambió la vida. Si no tenés una capacidad de adaptación y de bondad te transformás en una resentida, a la que todo la enoja. Esta madre está desconforme con lo que le toca vivir y eso es como un veneno, un resentimiento. Por eso le echa en cara a todo el mundo lo que siente.”

A la hora de componer un personaje Marcelo De Bellis confiesa: “Soy muy de estudiar la letra y ponerme a hacer. A veces la intuición me lleva a lugares acertados, casi siempre, en otros no tanto, pero fundamentalmente fue de la mano de Carlos Olivieri, quien me iba a dibujando el personaje”.

Ante el predominio de comedias en la actual cartelera teatral, Blum reflexiona: “Son épocas. En este momento la gente va al teatro, quiere pasarla bien y llevarse alguna reflexión, con algún momento emotivo. Se necesita de la risa. No tengo formación política, siempre me dediqué sólo a mi profesión. Nosotros estamos trabajando, más o menos vamos tirando, pero hay mucha gente que está muy mal. El tema de los jubilados, no hay ninguna razón que justifique el horror de lo que hacen con estas personas. No es sólo este gobierno, todos ajustan por ahí”.