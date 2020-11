Jonas Zabala

Me llamaron, me pasaron el guión y me encantó” dice Malena Pichot, actriz, productora, conductora y guionista, sobre su participación en el film El cuaderno de Tomy, primer drama cinematográfico donde participa y lo hace junto a la actriz Valeria Bertuccelli y a Esteban Lamothe. Suma sobre la experiencia: “Hacíamos escenas con todo, a nivel emocional, pero no estaba por suerte ese aire en el rodaje”, y no es difícil creerle: el fim es un drama sobre el proceso, basado en hechos reales, de una madre que se va despidiendo del mundo y de su hijo con un actitud particular. Pichot cuenta: “Es la primera vez que hago drama. No fue una decisión por el género, tuvo que ver más con el guión. Me gusto y punto. No tengo esta cosa de actriz tradicional, de hecho, yo me siento más guionista incluso. Pero estaba Carlos Sorín, estaba Vale Bertuccelli. Sí creo, no por mí, que los comediantes son los mejores actores”.

—Venís haciendo cosas hace rato, de humor, desde “Cualca” hasta ahora, y antes, ¿cómo te planteás esas búsquedas en la comedia en Argentina?

—Está todo por explorar en la comedia en Argentina, justamente. Es un poco lo que a mí me fascina. Ahora que me dan ganas de escribir guiones de pelis, de cosas más largas, me gustaría hacer algo más. Como lo que hicimos con Leonor. Pero eso prueba que justamente está todo por explorar en la comedia argentina. No hay mucho espacio para eso. Después de Olmedo y Porcel, están Gasalla y Cha Cha Cha, que son los 90, y los chicos de Sin Codificar, que a mí me gustaba.

—Claro, un estilo de tele en vivo que le habla un mismo público...

—Eso te muestra que se puede explorar todo. Es difícil de generar a la hora de la estructura, que se hace de manera independiente y casi siempre autofinanciado. Siempre tenés que escribir con muchas condiciones y limitaciones. Mis ideas se limitan al presupuesto.

—¿Cómo ves a tu comedia de cara a esa comedia que hablamos: reactiva a eso o es natural?

—Lo cierto es que es un poco lo que me sale. Me gusta mucho escribir de los que está pasando, hoy ya, por eso me gusta mucho el stand up. Hay cosas de humor que son más universales. Yo tengo algo más anclado de la realidad.

—Tu vida en redes sociales da cuenta de cómo te ponen en el foco en determinados medios ¿cuánto te podés acostumbrar a eso?

—Si sos más comediante, es más fácil. Te da risa en algún punto y listo. Me preguntan eso bastante, lo de soportar. Y ahora que están los influencers nuevos, que los hacen mierda grosso, yo quedé muy chiquita al lado de lo que le pasa a esa gente. Nunca me putearon una semana. Puteadas fuertísimas tuve. Yo no llegué a la cultura de la cancelación, estaba más tranqui por suerte. Lo de los portales me da risa, y entiendo que necesitan generar noticias y cosas.