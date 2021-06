“Estoy lista para tomar mis propias decisiones”

Fue Net el canal que estrenó en julio del 2018 la lanzada ficción Millennials. En el elenco estaban: Johanna Francella, Nicolás Riera, Laura Laprida, Juan Guilera, Matías Mayer, Noelia Marzol y Gastón Soffritti. Ahora su tercera temporada está disponible actualmente en Netflix.

Una de las intérpretes es la actriz Yoyi Francella. Con un paso por producciones de Pol-Ka y un rol fuerte en el film El robo del siglo, habla del éxito de Millennials: “Hoy están las tres temporadas en Netflix. La diferencia fue que ya en ésta última nos teníamos mucha confianza, casi somos familia y algunas escenas son más subidas. Las anteriores las grabamos en cinco meses, pasaron dos años para volver a filmar esta. Ahora serán quince episodios de veinte minutos”.

—¿En qué momento pasaste de Johanna a Yoyi?

—Me costó bastante abrazar el Johanna, al principio mucho no me gustaba. Nací como Yoyi, mi madre eligió mi nombre y luego mi apodo. Cuando empecé la carrera me anotaba con él, pero me di cuenta de que no va conmigo. Todos me reconocen con el apodo y es poco frecuente. Tengo los mismos amigos de toda la vida. Fui al mismo colegio para la primaria y secundaria.

—¿Qué compartís y en qué te diferencias de tu personaje Alma Carrizo?

—La primera la grabé en el 2018 y la última en el 2021. Era más joven y, aunque no parezca, hoy soy diferente. Me sentí más identificada con la actual, salvo en la maternidad. Evolucioné como ella, estoy más madura, más grande, lista para tomar mis propias decisiones.

—Se cuestionó que los protagonistas masculinos eran más activos que los femeninos: ¿qué opinás de eso?

—Tuvimos muchas charlas nosotras tres (Laura Laprida y Noelia Marzol) y si veíamos una mínima gota de machismo lo marcábamos. En las primeras temporadas como profesora de yoga, me quedaba en casa enseñando, mientras los hombres salían a trabajar. Quizás eso resultó distinto.

—¿Hoy como intérprete cuestionás a los textos?

—Sí, claro. Siento que tenemos la oportunidad de opinar. Si veo que hay algo que no me gusta lo digo. Tenemos esa responsabilidad nosotros y todos los que escriben estas historias.

—¿Te identificas con la generación millennials?

—En parte sí. Lo hablo con mis amigas. Nos damos cuenta de que pensamos distinto a la generación de nuestros padres. Las redes sociales y su velocidad son positivas, pero siento que debemos bajar la ansiedad. No me gusta leer los libretos desde el celular, prefiero el papel.

—¿En qué momento decidiste que ibas a seguir la carrera de tu padre?

—Toda mi vida supe que quería ser actriz. Desde muy chica lo acompañé a su trabajo y estuve en los camarines. Sabía que quería seguir eso, nunca dudé.

—¿Creés que tu apellido te abrió puertas? ¿Cómo va el nuevo proyecto de ficción?

—Las puertas se pueden abrir por el apellido, pero sé que debo sostenerlas abiertas yo. Estoy grabando El primero de nosotros (N. d. R. Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes). Serán sesenta capítulos y estaré en veinte de ellos, la emitirá Telefe. Como todos, siento que es un momento difícil. Me sentí en modo pausa. Todo es muy relativo y efímero. Hay que estar agradecido de lo que tenemos: salud y trabajo.