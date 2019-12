Explosión de superacción

por Agustín Jamele

Les prometo que ninguna explosión fue maltratada durante el rodaje de esta película de explosiones”, bromea Ryan Reynolds ante un auditorio que pronto verá Escuadrón 6, film que protagoniza y que, fiel al estilo de su director, Michael Bay, está plagado de escenas de acción. Más tarde repetirá el chiste, pero esta vez ante tres mil personas que lo esperan con ansias en la Comic Con Experience (CCXP) de San Pablo, donde él y el resto del elenco anticiparon cómo es la película que desde el pasado viernes está disponible para ver en Netflix.

“Como director, Michael tiene una sola orden: ‘Ve más rápido’”, cuenta Reynolds y provoca la risa de los fanáticos que están allí para verlo, aunque sea a la distancia. De todas formas, el comentario humorístico no está tan lejos de la realidad, porque si hay algo que tiene Escuadrón 6 es velocidad. Persecuciones donde chocan decenas de autos en el centro de Florencia, miles de disparos, peleas extremas y bastante sangre forman parte de esta historia en la que seis personas con distintas habilidades físicas y tácticas simulan estar muertas para realizar misiones en las que buscan eliminar criminales internacionales.

El líder del grupo (Reynolds) es un millonario que lleva el nombre Uno y que tiene cierto paralelismo con Bruce Wayne. Es el encargado de reclutar al grupo y de fingir la muerte de cada uno de ellos.

Sin embargo, no todo es acción en la película ya que también hay espacio para el humor. Esto viene de la mano de sus guionistas, Paul Wernick y Rhett Reese, quienes ya habían trabajado con Reynolds en Deadpool y, una vez más, explotan la capacidad del actor para la comedia con un humor simple, algunos gags similares a los de la película de Marvel y referencias a films como Sexto sentido, Butch Cassidy e incluso Batman.

Uno de los temas que se repitieron bastante durante el panel que organizó Netflix en San Pablo fue el esfuerzo físico que realizaron los actores en las escenas de acción. “Hubo momentos en los que realmente pensé que podía morir”, aseguró entre risas Mélanie Laurent, otra de las protagonistas y conocida por su papel de Shosanna en Bastardos sin gloria.

Entrevistada por PERFIL, Laurent agregó que tuvieron una preparación muy intensa en la que aprendieron a disparar armas e hicieron muchas rutinas de entrenamiento. “Ibamos todos los días al gimnasio. Era algo que teníamos que hacer porque fueron cinco meses de grabación, y si no estábamos en buen estado físico, no era posible hacer este trabajo. Teníamos largos días de filmación y al final de ellos, después de estar en el set por 12 o 14 horas, íbamos al gimnasio”, recordó la actriz nacida en Francia, que no se sintió muy cómoda con la cantidad de armas que utilizó. “No son parte de nuestra cultura en mi país”, explicó, aunque debió aprender a usar todo tipo de armamento para interpretar a su personaje Dos, una ex CIA.

Para el mexicano Manuel García Rulfo –Tres– fue distinto, porque ya había hecho películas como Sicario: Day of the Soldado o Los siete magníficos, donde tuvo que usarlas. “Igual esto fue muy distinto”, aseguró a PERFIL, y agregó: “Fue un entrenamiento bastante intenso con los Navy SEALs de Estados Unidos. Hicimos todas las actividades que hacen ellos. Son como tres horas de ejercicio más la dieta que realizan, que es superestricta, y varias horas de combate”.

Para cerrar, tanto en el panel como en las entrevistas los actores se mostraron contentos por la buena relación que se generó entre ellos.

“Honestamente, la misma película, el mismo set y las mismas escenas de acción sin el gran amor que tuvimos entre los actores hubieran sido una pesadilla”, indicó Laurent. Y para García Rulfo, la experiencia fue similar. “Se dio de manera orgánica y tuvimos suerte de que nos llevamos muy bien entre nosotros. Además, filmamos en ciudades de seis países diferentes, como Italia, Hungría y Emiratos Arabes. Entonces estábamos todo el tiempo juntos en aviones y viviendo en hoteles, y eso nos dio la oportunidad de formar un buen grupo”.

Ryan Reynolds también remarcó esto, y contó que tras finalizar el proyecto siguieron en contacto y reuniéndose en Los Angeles cada vez que podían. “Me gusta saber cómo están y hablar con ellos. Con los únicos que no hablé fue con los autos que se destruyeron en el rodaje. Me acercaba a preguntarles cómo estaban y no respondían, así que no me interesaron”, bromeó por última vez antes de despedirse del público, al que enloqueció con cada uno de sus chistes.

*Desde San Pablo.

Tarantino versus Bay

Si algo parece obsesionar a Michael Bay es demostrar que puede hacer escenas de acción gigantes con muchas explosiones y efectos especiales. Lo ha demostrado en la saga Transformers, y con Escuadrón 6 no se queda atrás. Tanto Mélanie Laurent como Manuel García Rulfo lo destacan como director por la libertad para improvisar y el ejercicio diario de estar preparados para cualquier cosa, pero también bromean sobre la locura que se vivió en el set.

“Amé trabajar con él. Por supuesto que está loco, pero es un genio. Creo que su gran problema es que no comparte lo suficiente. Quizás lo que sucede es que es muy desordenado en su mente porque su cerebro va muy rápido, y creo que no sabe cómo explicar sus ideas al resto del equipo”, explicó Laurent a PERFIL.

En este sentido, la actriz cuenta que el rodaje fue muy diferente al de otros directores con los que ha tenido que filmar escenas de acción, como por ejemplo Quentin Tarantino en Bastardos sin gloria. “Trabajar con Tarantino es exactamente lo contrario. El está obsesionado con los diálogos y con la intimidad de la historia que respalda a tu personaje. Es muy cercano a vos y la mayoría del tiempo el set es muy tranquilo”, recordó, y marcó la diferencia con Bay: “Michael es lo opuesto. El confía en vos y si querés incorporar algo personal para el personaje está abierto a hacerlo, pero está más enfocado en cómo hacer escenas de acción especiales. Lo que construyes para tu personaje es algo más solitario”.