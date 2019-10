Festivales, regresos y rock con un dólar en alza

por Gustavo Mendez

Faltan 75 días para que termine el 2019 y la agenda musical muestra una amplia variedad en el epílogo del año con festivales, íconos del rock nacional, visitas internacionales, y también comienzan a anunciarse las fechas de los primeros conciertos que se realizarán entre enero y marzo del 2020 con los dos máximos eventos hasta el momento: el “regreso” Soda Stereo – Gracias totales y la nueva edición del Lollapalooza. Por supuesto que la crisis económica y la volatilidad del dólar son factores importantes a la hora de producir y cotizar el precio de las entradas.

Nuevo estadio. El 2 de noviembre el Movistar Arena vibrará con el regreso de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. Los españoles arribarán al país con la gira No hay dos sin tres y en sus cuatro funciones (2, 3, 7 y 8/11) las entradas van desde los $ 1.750 a $ 5.950. Al día siguiente, el 9 y 10 de noviembre, llegará el turno de Chayanne. El boricua trae su Desde el alma tour por el que ya pasó por 14 países y brindó más de 171 presentaciones. En Buenos Aires, los que quieran danzar Provócame o cantar la romántica Lo dejaría todo deberán abonar un mínimo de $ 1.280 y un máximo de $ 4.800.

Abel Pintos, el artista más convocante de Argentina, también forma parte de la programación del Movistar Arena de Villa Crespo. Pero esta vez será con concierto sinfónico bautizado Universo paralelo los días 21, 22 y 23 de noviembre. El acceso más económico para ver a Abel Pintos desde la Platea Alta cotiza casi igual que para ver a Chayanne ($ 1.200), y la más costosa es Campo Platino a $ 4 mil.

Los ingleses de Keane tocarán el viernes 29 de noviembre con el ingreso más económico a US$ 30 (si se toma el dólar a 60) y la más cara cuesta US$ 63. El 1º de diciembre, retorna Ricardo Montaner a los escenarios porteños con Montaner Tour con $ 1.200 y $ 4 mil. El colombiano J Balvin, referente de la música urbana, canta el 14 de diciembre con accesos de $ 1200 a $ 2900.

Internacionales. Tras llenar el CCK, la cantante Patti Smith And Her Band vuelve a la Argentina el 21 de noviembre en el Luna Park y solo queda el sector Platea Preferida que cotizan a US$ 70. Dentro del mítico estadio, pasarán Luis Fonsi el 30 de octubre (quedan de $ 1.550 a $ 3.250), y la banda australiana Hillsong United el 19 de noviembre de $ 1.100 a $ 2.800, y David Bisbal el 7 de diciembre ($ 1.200 a $ 3 mil). El año que viene el italiano Eros Ramazzotti vuelve con Vita Ce N’e Wolrd Tour el 14 de febrero con localidades a la venta que van desde $ 1.350 a $ 4.300.

Jack White (The White Stripes) viene con su banda The Racounters al Gran Rex y poder verlos en vivo costará desde $ 1.400 a $ 3.500.

Ganadora de nueve Grammy, Norah Jones cautivará a los presentes con su dulce voz, sus creaciones de jazz y blues, el 16 de diciembre en el Movistar Arena. Quedan entradas disponibles ($ 1.800 a $ 4.300). En el mismo estadio, volaron los tickets para ver a Shawn Mendes el 6 y 7 de diciembre. Hay reventa por $ 35 mil pesos para ver al autor de Señorita, el hit del momento.

Tal vez anticipando una nueva devaluación, ver al legendario guitarrista Pat Metheny en el Gran Rex cotizará $ 6.800 en las primeras filas y la última fila del sector pullman está en $ 1.900. Metheny brindará dos funciones con su banda el 13 y 14 de marzo.

Artistas locales. Andrés Calamaro cerrará el line up del nuevo estadio porteño Movistar Arena el jueves 5 de diciembre con la presentación de Cargar la suerte, su último álbum. Ya todas las localidades están agotadas. El sector campo, por ejemplo, cotizaba $ 2 mil.

Paulo Londra, el artista argentino más reproducido en las plataformas digitales, viene de llenar dos Superdomo Orfeo de Cordoba, y el 2 de noviembre cantará en el Hipodromo de Palermo en el marco del Home Run Tour. Los tickets arrancan en $ 850.

Babasónicos tocará el sábado 23 de noviembre en el Luna Park con entradas que arrancan en los $ 950. Pero también prefiere salir de Capital Federal y eligió el Auditorio Sur de Temperley para continuar con la promoción de Discutible. Tras girar por Uruguay y México, la banda tocará el 14 y 21 de diciembre con entradas únicas a $ 1.220.

Los ex Seru Giran, David Lebon y Pedro Aznar, forman parte de los “canosos” del rock nacional que siguen vigentes. Lebon se presentará el sábado 9 de noviembre en el Gran Rex con entradas desde $ 500 mientras que Aznar tocará el 16 de noviembre en Teatro El Círculo de la ciudad de Rosario con precios a $ 800. En Buenos Aires tiene fecha para el 21/12 en el Teatro Opera Orbis con el que cerrará el 2019.

El Kuelgue, la banda liderada por Julián Kartun, hará tres fechas en Complejo Art Media (Av. Corrientes 6271) los días 1º, 8 y 15 de noviembre. Más que un recital tradicional, es una especie de kermesse, y los tickets tienen un valor de $ 835.

Festivales. En el año que el trap explotó mundialmente, y con varios referentes del género surgidos en nuestro país, el próximo 30 de noviembre el Hipódromo de Palermo vibrará al ritmo de las canciones de Khea, Duki, C. Taganga y Niki Nicole en la segunda edición del Buenos Aires Trap. El campo cotiza en $ 1.500 y a los que compraron su ticket ofrecen agregar la Zona Fresh (vip) por $ 1.250 más.

Festival Mastai se muda de San Pedro al Parque Municipal Independencia de Mercedes el 9 de noviembre. La ciudad bonaerense será testigo de los shows de Ciro y los persas, Divididos, y Manu Chao en versión acústica con El Chapulín Solo. Además, el referente del rap, Wos, el referente de la cumbia villera, Pablo Lescano, Carajo y Julieta Rada entre otros. La entrada general cuesta $ 1.500 y las plateas laterales $ 2.900.

Juana Molina y El Kuelgue encabezan el Fardo Festival de la ciudad de Pilar. Bandalos Chinos y Las ligas menores forman parte del line up con entradas a $ 900 y con traslado a $ 1.200. Santa Fe tiene su Harlem Festival el 15, 16 y 17 de noviembre encabezado por artistas emergentes como los mendocinos de Usted señálemelo, la ganadora del Gardel de Oro, Marilina Bertoldi, Wos, Louta, Indios, entre otros.

Lollapalooza y Soda Stereo 2020

Los dos grandes eventos musicales en el primer trimestre del año que viene son la séptima edición del Lo-llapalooza el 26, 27 y 28 de marzo en el Hipódromo de San Isidro y el recital homenaje a Soda Stereo –Gracias totales el 21 y 22 de marzo en el Campo Argentino de Polo. En ambos conciertos, los productores ya remarcaron los precios ante una posible subida del dólar a $ 70 en diciembre.

Aquellos que esperaron hasta último momento para conocer el line up del Lollapalooza 2020, deberán abonar $ 8.252 para acceder a las tres jornadas, y si desean obtener un parking hay que desembolsar otros $ 1.590 por los tres días. El acceso al vip, con servicio de comida, y palco para ver el escenario princial, donde tocarán Guns and Roses, Gwen Stefany, The Strokes, y Travis Scott, tiene un valor de $ 16.990. En la nueva edición podrán ver más de cien bandas entre las que se encuentran el regreso de Los Fabulosos Cadillacs, Lana del Rey, el DJ Martin Garrix, Ratones Paranoicos, Lito Nebbia, entre otros.

Después de Sép7imo Día, el espectáculo del Cirque du Soleil inspirado en Soda Stereo, Zeta Bosio y Charly Alberti sorprendieron al anunciar un “regreso” a los escenarios. En Argentina agregaron una nueva funcion con tickets que van de $ 2 mil a $ 4.500. La gira latinoamericana que comenzará en el estadio El Campín de Bogotá tiene precios más elevados que en nuestro país. La entrada más cara cotiza casi el doble: $ 8.155 al cambio argentino aunque la más económica en Colombia saldrá 300 pesos menos que en Argentina. En cambio, en el Foro Sol de Ciudad de México la más cara ronda los $ 5.239 argentinos, y la más económica vale $ 500 más que las que se venden en nuestro país.

Los cantantes que ocuparán el rol del irreemplazable Gustavo Cerati en diferentes canciones son Chris Martin (Coldplay), Rubén Alba-rrán (Cafe Tacvba), Benito Cerati, Richard Coleman (ex Soda), Adrián Dárgelos (Babasónicos), Andrea Echeverri, Juanes, Mon Laferte, León Larregui, Fernando Ruiz Díaz, y Gustavo Santaolalla. El 7 de marzo, vuelven los Backstreet Boys con su exitosa gira internacional DNA World Tour 2020. El quinteto se reencontrará con el público en el Campo Argentino de Polo.