“Fue un mundo completamente nuevo para mí, un reto, un desafío”

Pensar en María Becerra es pensar en la voz más exitosa de la Argentina. Más allá de sinónimos, Becerra es alguien que sabe no solo lo que quiere si no que sabe sorprender de la mejor manera. Ahora es Poppy, un personaje del mega éxito Mi villano favorito 4, el regreso animado de la saga de Gru y de sus siempre hiperactivos y treschifladescos Minions. Allí, Becerra se luce, logrando una actuación de doblaje que sale del cliché, que se sale del uso de un gran nombre, y que es, como corresponde, un gran trabajo como actriz de voz, con tonos perfectos de comedia, de sorpresa.

Lo que quizás en la infinita trivia de TikTok se desconoce es precisamente la pasión de Becerra por el cine, una pasión que viene de rincones tiernos, pequeños, que marcan a su infancia. Por ejemplo, cuando se le consulta por una película, una que la haya marcado, una que fue un cuento en su infancia, Becerra sostiene: Laberinto. Becerra tiene 24 años, y su respuesta cuanto menos sorprende, porque el clásico de marionetas de Jim Henson y pandilla se responde más a otra época, quizás a la generación de los años 80. Becerra habla con PERFIL: “Justo recién hablaba de una película, una película que gracias a mi tía, que es del mundo del teatro, siempre ha marcado mi infancia. Se trata de Laberinto, la película de Jim Henson, en la que actuaba David Bowie con apenas casi cuarenta años. Yo adoraba esa película, mucho”. Pero la vida cinéfila de Becerra es una bastante activa, siempre, y queda en claro a medida que se entusiasma y habla de diferentes géneros, de diferentes clásicos, que no tienen porqué ser los inmediatos a su generación: “Me enamoré de las películas románticas también, y cuando hablo de películas románticas, hablo de clásicos como Lo que el viento se llevó, y de ahí fui siempre viendo, siempre romance, llegando al punto del universo Crepúsculo. Pero no solo lo romántico me gustaba, también me gustaba la comedia. Reírme en el cine, enamorarme en el cine. Son dos cosas que siempre me gustaron”.

—¿Qué sentís que te funciona del universo de los relatos del cine y sobre todo, como marcabas, del género que puede definirse como el romance?

—Me encanta que me hagan sentir full enamorada, perdidamente enamorada en el cine. Eso sí, a veces me es un problema cuando la cosa pasa a mayores. De repente en el cine, cuando el amor pasa a otra cosa, bah, en casa, tengo a mi vieja al lado en el sillón y pienso: ‘bueh, cuándo irá pasando esta escena’. Nos reímos. Pero todos conocemos esa sensación. Me gusta eso. Quiero decir, me gusta cuando algo está tan bien actuado, sea eso u otra cosa, que te genera un sensación plena, que creés plenamente en lo que está pasando. Me encanta cuando te asustan, cuando te creés todo. Odio los finales abiertos, no me dejes pensando todo el día en eso, no me hagas dar vueltas en internet buscando teorías conspirativas sobre tu película. Por ejemplo, El hoyo, es una película de esas, que me dejan pensando, con una metáfora tremenda, que ves teoría tras teoría. Pero amo lo mucho que una película te puede convencer de una historia

—¿Qué te divierte en este caso de escucharte en el cine, de salirte de un lugar y estar en otro?

—Me pareció muy divertido, muy lindo. Fue un mundo nuevo para mí, un reto, un desafío. Y la verdad que para mí está super bien logrado, y siento que eso se nota mucho. Conocí personas que nunca me hubiese imaginado conocer, tenía en mis oídos a maestros del medio, de la actuación oral. De repente uno de ellos me tira la voz de Goku en el oído. ¿Entendés? Me tiraba yo hice a tal, y ambos me tiraban voces, y voces y personajes y personajes. Entonces no lo podía creer. No solo era la experiencia, era poder compartir con gigantes del universo de la actuación oral. Todo fue muy inolvidable. Todo fue muy divertido.

El amor a la pantalla

J.M.D.

—¿Qué te divierte a la hora de la comedia en el cine?

—Me gusta mucho la comedia, pero me divierten mucho los silencios bien puestos. Los silencios…me hacen estallar de risa cuando están bien puestos. Cuando el chiste se termina de completar con el chiste.

—¿Te gustaría contar algo tuyo?

—Siempre tuve ganas de meterme, de producir, de guionar, mi propia serie. No de mi vida, sino de lo que sea. Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. O algo así, mezclado con Rick y Morty. Algo así, lunático, medio onírico. Me gustaría hacer algo de comedia, producirlo y guionarlo, algo así medio Casados con hijos, siento que me divertiría un montón. Pero bueno, los tiempos, las giras, el trabajo en la música me piden mucho. son pequeños sueños, flashes, cosas que no tengo tiempo. Pero esta pausa, este paso, me hacen muy feliz. Sobre todo con algo que tiene tanto éxito, y que me divierte tanto.

—¿Qué te genera verte en pantalla, escucharte en pantalla?

—Sí, me sorprendió mucho, mucho. Tuvimos una función especial privada para ver con mi familia. Y mi mamá me decía: “No se nota que sos vos”. “Me gustaría que se hubiese notado” me dice. Me hacía reír. En parte me pasaba, por ese amor de mi madre que quiere escuchar a su nena. Pero bueno, al menos eso indica que hice un gran trabajo, que pude lograr una voz profesional a la hora de interpretar a Poppy y de trabajar seriamente algo que, sí, es divertido, pero requiere muchísimo trabajo.