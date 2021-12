“Hay personajes que nos pertenecen a todos”

No creo saber algo de Geralt que el resto del mundo no sepa. Nació en los libros, siguió en los videojuegos, y ahora seguimos en esta serie. Pero dudo saber algo más sobre él por haberlo interpretado: es un personaje que nos pertenece a todos” dice Henry Cavill. Habla del Geralt de The Witcher, ícono pop de las últimas dos décadas que ahora llega en su segunda temporada, después de libros y videogames, a Netflix. Pero Cavill podría estar hablando de su Superman, que una generación entiende como el definitivo, o también de su paso por Sherlock Holmes. O, claro, por franquicias como Misión Imposible o El agente de C.I.P.O.L.. Si hay algo de lo que Cavill, el nombre que el mundo quiere que sea 007, entiende, es de personajes que el mundo cree le pertenecen, y sobre los que cuales todos tienen algo que decir. ¿Cómo se le brinda humanidad a personajes invencibles, reproducidos más de una vez en diferentes medios? En el caso de Geralt, de The Witcher sostiene: “Los libros originales, donde nace el personaje, son una fuente fundamental. Ahí está todo. En todos mis personajes enormes, el material de base está hecho de gente que busca su humanidad, que intenta lograr que lo humano aparezca. Entonces es fácil ver el ícono, pero todos los íconos tienen un tapiz de historias generalmente contado por gente que ha peleado mucho por conjugar lo espectacular con lo humano”.

—¿Cuál es la alteración que creen ustedes que proponen al universo de The Witcher?

—Creo que Lauren Schmdt Hissrich, nuestra showrunner, recientemente dijo que ha trabajo mucho para hacer que esta historia tenga una presencia fundamental de las mujeres. En este caso, la perspectiva del personaje de Geralt, mi personaje, viene de una mujer. Y eso es algo particular a nuestra lectura de esta persona. Creo que ese componente no posee tanta presencia en las otras encarnaciones del personaje. Debo ser sincero, a la hora de un set, después de estas superproducciones muy

poco me sorprende estos días. Pero este punto de vista de la historia, o incluso el trabajo del diseño del set, han sido aportes impecables que ayudan al crecimiento del relato.

—¿Cuál fue tu reacción ante el éxito de la primera temporada de “The Witcher”, que demostró que este personaje vive más allá de sus primeras audiencias?

—Me mantuve al tanto de todo. Vi todas las reacciones y los memes, que me parecieron divertidísimos. De verdad vi todo eso; disfruto mucho esas cosas. Paso mucho tiempo leyendo Reddit y todos los foros, porque esta es una serie hecha para el público. Creo que es muy importante escuchar al público y prestar atención a lo que dice. Incluso si no lo hiciste bien la primera vez, puedes adaptarte, hacer ajustes, puedes comenzar a esmerarte por convertirlo en algo que honre el increíble material que creó Andrzej Sapkowski. Para nosotros, poder hacer una temporada 2 es muy emocionante y es algo que valida nuestro trabajo. Me alegra que lo que estamos haciendo sea entretenido para el mundo.

—Incluso antes de incorporarte al elenco en el personaje de Geralt en la temporada 1, querías obtener el papel porque eres un gran fan de la franquicia, ¿cierto?

—Me encantan los juegos y los libros de la saga. Definitivamente soy fan. En mi tiempo libre, ese tipo de libros sigue siendo el que más me gusta leer. Cuando escuché que harían la serie, llamé a mi equipo y les dije: “Consigamos este papel antes de que alguien más aproveche la oportunidad”. Pero, a esa altura, Netflix todavía ni siquiera había seleccionado un showrunner para la serie. Cuando Lauren se unió al equipo, no paramos de llamarla y me reuní con ella. Y después, en realidad, no obtuve el papel de inmediato. Hicieron un proceso de casting completo, luego me llamaron de vuelta y todo fue a mi favor. Así que pasé de sentirme desilusionado a sentirme bastante bien.

—Sabemos que eres un entusiasta de los videojuegos. ¿Cuándo comenzaste a jugar a los videojuegos de “The Witcher”?

—De hecho, jugué The Witcher 2: Assassin of Kings primero. Leí buenas referencias sobre el juego, así que lo exploré y pensé: “Espera, todavía no puedo sumergirme de lleno”. Así que di un paso atrás. Cuando salió The Witcher 3: Wild Hunt, me absorbió por completo. Los entornos y los gráficos aún se mantienen vigentes. El nivel de detalle es extraordinario..., los personajes, la narrativa.

—¿Qué crees te conectó de tal manera con el universo de las historias?

—Si voy a ser sincero creo que es algo que fue siempre parte de mi, casi innato. Por supuesto, en primera instancia, por los momentos lúdicos de mi infancia. El que más el recuerdo de mi papá leyendo lo que me enamora de los relatos que otra cosa.Cuando era niño, mi padre me leía cuentos, y fue él quien despertó en mí el gusto por los géneros de fantasía y ciencia ficción. Hoy por ejemplo recuerdo más esos momentos donde me contaba que las historias. Esa manera de contar fue crucial para mí. Por eso creo que mi amor por las historias nace ahí. y solo fue agrandado con el paso del tiempo. Apenas empecé a realizar obras en el colegio, donde siempre me bancaron mis padres, me ví contando yo historias, y todos alrededor me ayudaron a creer que podía hacer eso. Celebraban lo que hacía, celebraban como lo hacía. La forma en que me permitían disfrutarlo me permitió disfrutarlo y descubrir cuánto de eso había naturalmente en mi.

—¿Qué te entusiasma del contar relatos?

—Me entusiasma cuanto representan un arte, y un arte que une, que aúna, que cuenta. Una visión del mundo que vivimos, de los mundos que pasaron. Es un real y crucial punto de cruce de un montón de ideas, buenas y malas, pero generalmente más asociadas a lo noble, a un carácter noble. Y siento también que hay un factor crucial en saber que la audiencia está ahí, que te están escuchando. Hay algo en esa comunión que es muy importante, porque empezas (o seguís) a darte cuenta que el mundo es también sus muchas formas de oírlo, no solo de contarlo. Eso es algo que importa mucho.

La palabra de la showrunner

Lauren Schmidt Hissrich es la showrunner de The Witcher, y es quien ha generado una visión nueva y sentida de un universo con una iconografía muy reconocible para millones de personas.

—¿Cuál fue tu reacción ante el éxito de la temporada 1, y cómo abordaste la segunda entrega de la saga?

Para todos, en especial para mí, fue una gran sorpresa el enorme éxito de la temporada 1. La manera en que los fans respondieron a los personajes y a las historias nos permitió arrancar esta temporada con un tremendo impulso de energía. Esta temporada sacamos nuestros temas principales de La sangre de los elfos, de Andrzej Sapkowski. Para la temporada 2 creamos muchas tramas adicionales, pero el corazón de la historia es el mismo. La temporada anterior se centró en construir la promesa de una familia entre tres personajes que pudimos conocer muy bien por separado.

—¿A partir de qué punto continuará la historia Geralt de Rivia en su nuevo rol de figura paterna de Ciri?

—La temporada 2 retoma la historia justo después de la Batalla del Monte de Sodden, y esta temporada transcurre, en su mayor parte, durante la misma línea de tiempo. El viaje de Geralt es el más personal de esta temporada.