Jamie Foxx habló por primera vez sobre su problema de salud: "Fui al infierno ida y vuelta"

El actor estadounidense Jamie Foxx, que en los últimos días generó una enorme preocupación tras ser internado de urgencia, reapareció para llevarle tranquilidad a sus fans y aseguró que "fui al infierno ida y vuelta".

Por medio de un posteo en Instagram, Foxx, que brilló en películas como Django sin cadenas, El Hombre Araña y Colateral, entre tantas otras, le agradeció "a todos los que oraron" y le "enviaron mensajes".

"Amo todo el cariño que recibí", completó el actor en el posteo.

"Se que mucha gente estaba esperando, ya saben, queriendo escuchar actualizaciones. Para ser honesto con ustedes, no quería que me vieran así", comenzó en el video, y subrayó: "Quiero que me vean riendo, divirtiéndome en una fiesta, contando una broma, haciendo una película o programa de televisión. No quería que me vieran con tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si iba a sobrevivir".

Qué le pasó a Jamie Foxx

Más allá que no reveló cuál fue su problema de salud, el actor aprovechó para reírse de los rumores: "Algunas personas decían que estaba ciego, pero como pueden ver, los ojos están funcionando bien. Dijeron que estaba paralizado, pero no lo estoy".

Incluso se burló de aquellos que decían que era un clon al hacer la mímica de sacarse una máscara.

El dolor de Jamie Foxx por la muerte de su hermana a los 36 años

Por último, reveló: "Fui al infierno y volví, y mi camino hacia la recuperación también tuvo algunos baches. Pero estoy volviendo y en condiciones de trabajar".

El actor de 55 años le dio un susto a todos cuando fue ingresado de urgencia a un hospital por una "complicación médica" mientras grababa Back in Action, una nueva producción de Netflix.

ED