La animación tendrá su fiesta en línea

El festival de animación más grande del mundo se llama Annecy, y es una bendición que se desarrolla, en tiempos no pandémicos, al lado de los Alpes suizos, con millones de fans de la animación y nombres cruciales del medio caminando a la par, codo a codo, con saludos, abrazos y haciendo enormes filas para saludar a nombres como Guillermo del Toro o Brad Bird. Pero, bueno, el coronavirus hizo lo suyo, y hoy este festival francés tendrá su versión online. Y, a su favor, es una de las versiones más poderosas hasta la fecha de un festival en línea.

Lejos de la mezquindad de otros eventos, Annecy ofrecerá a sus acreditados y visitantes online (que deberán pagar un monto) muchas de las actividades que lo hacen el mejor festival del planeta. El festival tendrá lugar del 15 al 20 de junio, y contará, como siempre, con una selección oficial, una competencia principal y muchas secciones alrededor.

Entre los argentinos, el largo Lava, en la sección Contracampo, es uno de los embajadores online. A él se suman eventos que tendrán su presencia como siempre, tal es el caso de Animation!, mercado y punto de encuentro crucial para la animación en Argentina y América Latina, y también una charla con el gran Juan Pablo Zaramella (ninja del stop-motion y los relatos animados en Argentina).

A diferencia de otros festivales, por ejemplo el escueto We Are One, Annecy posee grandes estrenos en su competencia: desde el regreso a la animación de Joann Sfar, con su Little Vampire, y la leyenda rusa Andrey Khrzhanovsky, que vuelve con la inclasificable The Nose or The Conspiracy of Mavericks. Por suerte, el mercado llamado Mifa seguirá en pie, a través de reuniones virtuales y la eterna capacitación que se hace de los estudiantes, y no dejará de contar con la presencia de compañías como Disney, Cartoon Network y gigantes de la animación. En fin, por ahora, Annecy ha sido el festival que mejor ha resistido la pandemia para lograr una versión que traduzca su habitual alegría e importancia.

Otra de las ofertas del festival (siempre reducidas, pero sin resignar nada) son los talleres y los work in progress, que muestran el desarrollo de proyectos animados. Este año les toca a la producción de Netflix, Animal Crackers, y el regreso de la franquicia que implica Moominvalley. Netflix ha apostado fuerte al festival, y también mostrará el anticipo muy esperado de la serie The Cuphead Show!, basada en un revolucionario videogame que toma la estética de los cartoons de comienzos del siglo pasado y la puso nuevamente en circulación. Es más, esta serie es la gran estrella del evento y se podrá ver un adelanto de este estreno de 2021.