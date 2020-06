La celebración de una industria en crisis

El coronavirus alteró todo, seguro. Pero la importancia de los Premios Platino Xcaret sigue vigente, ya que en poco tiempo han logrado establecerse como la fiesta más grande del cine y las series habladas en español (no por nada ahí estaban, en sus previas ceremonias, todos en su alfombra roja). El lunes 29 de junio el galardón de este año será entregado online, a las 12 en Argentina y a través de su canal de YouTube. Lo cierto es que la gala estaba prevista para el 3 de mayo, pero la crisis del coronavirus y el aislamiento no dieron tregua al medio audiovisual y su celebración. Eso no le quita importancia, claro, a la labor de los Platino y lo que muestran del cine y las series habladas en español.

Los ganadores entonces serán conocidos online, en una emisión conducida por el periodista de la CNN Juan Carlos Arciniegas y el actor y humorista mexicano Omar Chaparro y la actriz y cantante colombiana Májildalssa. Los Platino en su breve pero contundente historia han logrado que 23 países iberoamericanos, cuya producción si bien cada vez avanza más (aquí hay nominaciones a producciones de Netflix, Amazon y más plataformas que apuntan a la producción original), queden representados como nunca antes. La región nunca había tenido un galardón de proyección internacional que busque espectacularmente a su promoción. Aquí Egeda y la Federación Iberoamericana de Productores, las correspondientes academias de cine, han logrado algo especial.

Justo en esta edición, se sumaban dos categorías cruciales a los tiempos que corren: Mejor Interpretación Femenina y Masculina en una miniserie para televisión o teleserie. Dos categorías que dan cuenta de cómo las series ganan cada vez más terreno, y donde había nombres argentinos como Jorge Román (Monzón). Entre otros pesos pesados ahí estaban Úrsula Corberó (por La casa de papel) y Cecilia Suárez (por La casa de las flores).

Entre las nominaciones locales, hay muchos nombres: Ricardo Darín por La odisea de los giles como Mejor Interpretación Masculina (que se las tendrá que ver con el también nominado al Oscar por este rol, Antonio Banderas), Juan José Campanella por El cuento de las comadrejas (compite ni más ni menos que contra Pedro Almodóvar y su Dolor y Gloria), y Gerardo Romano por El marginal III. Se suma Florencia Raggi por Monzón como Mejor Interpretación Femenina de Reparto. La gran actriz argentina Graciela Borges se ganó una nominación como Mejor Actriz por El cuento de las comadrejas. Monzón compite como Mejor Serie así como también lo hace El marginal III (compiten contra La casa de papel y la colombiana Distrito salvaje).