La celebración online del noveno arte

Jonás Zabala

Bajo la dirección artística de Cecilia Barrionuevo y del presidente del festival Fernando Juan Lima, llega una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Un evento celebrado a nivel mundial y cuya nueva edición, a diferencia de otros, aseguró su presidente “nunca estuvo en duda”. Así las cosas entonces, del 21, hoy mismo, al 29 de noviembre, el festival y sus estrenos tendrán acceso gratuito para todos en su plataforma. Solo hay que acordarse de obtener un pase temprano ya que los cupos, solo para los films, son limitados. La edición asegura ser federal, online y gratuita, de hecho, como estandarte. Es un año donde sobresalen los saludos y homenajes a grandes figuras del cine: desde la apertura con La hora de los hornos, del fallecido Fernando “Pino” Solanas y compañía, hasta los saludos a figuras como Edgardo Cozarinsky, Norma Aleandro y Manuel Antin. Se suman homenajes a María Luisa Bemberg, y a Rosario Bléfari.

Una gran alegría la dieron las charlas, las famosas “Charlas con maestros”. En esa lista, este año cuentan con directores con vasta experiencia en el medio como: Miranda July, Walter Hill, Albert Serra (miércoles 25 a las 18), Andrés Duque (el jueves 26 a las 18), Rita Azevedo Gomes (viernes 27 a las 18) y Robert Minervini (sábado 28 a las 18). Son varios los eventos online, y entre ellos se puede ver: la 13° edición de 24 horas de Cine Nacional (domingo 22), charlas de actores argentinos frente a las nuevas tecnologías (domingo a las 22, con nombres como Jorge Marrale y Osvaldo Santoro), una charla con Glen Keane, la leyenda detrás de personajes clásicos de Disney, que ahora presenta Más allá de la luna (lunes 23 a las 16), una charla sobre las leyes del cine con el actual director del Incaa, Luis Puenzo (cuya influencia en el festival puede verse con claridad), charlas sobre distribución (jueves 26 a las 17), sobre perspectivas de cine de género (viernes 27 a las 16) y muchas más.

Una nota especial la tendrán los libros del festival. El más importante, por la cantidad de trabajo en él, es ¿Qué será del cine? Postales para el futuro, un manifiesto colectivo que posee más de setenta libros de cineastas, actrices, programadores, críticos, disfribuidores y más voces del medio del cine. En su presentación, el jueves 26 a las 18, se podrá ver a las integrantes de Piel de Lava leyendo varios de los textos que integran el tomo. Un enorme trabajo de sus editores. El segundo libro es un saludo merecido a la obra de una cineasta fundamental: El asombro y la audacia. El cine de María Luisa Bemberg. Se lo presenta el martes 24 a las 20 y con nombres de lujo como Graciela Borges, Lita Santic, Annamaria Muchnik, María Laura Rosa y Vanessa Ragone. Algunas notas no tan felices tienen que ver con la ausencia de un saludo al público infantil, Mar de Chicos, una sección que venía mejorando saludablemente, y una presencia pop y ¿por qué? un aire muchísimo más sub 30 a la hora de largometrajes, hallazgos y mostrar novedades.

1 El mejor salvaje del cine de neón y polvo

Walter Hill tiene varias de esas películas que algunos se dan el lujo de no saber que dirigió. Y por suerte aquí se cruza con alguien que adora el cine, con corazón, y es Pablo Conde. Entonces el duelo, esperado es poder oír qué cree del cine alguien que ha filmado clásicos como Calles de fuego, The Warriors, 48 horas y muchos más ser interpelado sin ningún otro horizonte que una gran charla cinéfila. Fan del boxeo, de Borges, del western y el noir ahora autor de cómics y audiolibros ¿qué nos dirá el martes 24 a las 19?

2 La gran mirada de una artista de muchas formas

Otra Charla con maestras que se venía esperando hace añares en nuestra cinéfilia y que da mucha alegría. ese jolgorio sobre todo se da porque gran parte del cine reciente y sus mejores ideas (que también circulan en libros, en performances y más formas de su arte) viene con la firma de la norteamericana Miranda July. Sus historias, estén en pantalla o en el New Yorker, en videos musicales o hasta en roles en la serie Atlanta, son una pieza crucial del nuevo milenio y otra concepción del cine indie con filo y cerebro.



3 El poeta más querido del nuestras exageraciones

Edgardo Cozakinsky es saludado. Y lo cierto es que siempre es un buen momento para saludar al escritor, director, autor y usina de belleza seca y feroz, y también sentida y felizmente expansiva. Aquí la excusa, perfecta, es su largometraje Medium, que fuera estreanado en el pasado Festival de Berlín. Un film documental que lo encuentra en pleno estado de gracia, de notable sensatez y sentimientos. Un raconto de la obra de Margarita Fernández que no deja de exudar una humanidad a prueba de las mezquindades cool que los rodean.



4 La despedida al enorme Pino Solanas

Fernando “Pino” Solanas falleció recientemente. Y el festival reaccionó dándole un gran lugar: la apertura del mismo con la proyección de La hora de los hornos. Y sí, se piense lo que se piense, es un gran momento para encontrarse con una obra fundamental que da cuenta de un espíritu distinto, que siempre creyó en el cine como herramienta perfecta para hacer política, una política de lo evidente, de la verdad, de la lucha. Así que vaya en este saludo, la posibilidad de saludar una vez más a nuestro enorme documentalista Pino Solanas.



5 El cine político que necesita el circuito

El año del descubrimiento es parte de una competencia internacional con nombres enormes y estrenados en festivales enormes, como Toronto, San Sebastián, Berlín y otros. En esa lista aparecen también Isabella, de Matías Piñeiro, Las mil y una, de Clarisa Navas y hasta consagrados de trayectoria como Sion Sono. Pero la película de Luis López Carrasco ha sido una sensación en su estreno en España y tiene con qué: es algo nuevo, salvaje, que reflexiona un país entero en tan solo una horas. Un film obligatorio para todos.



6 Los niños y las fiesta de cortos infantiles

La sección Mar de chicas y chicos es una que ha ido creciendo. Pero siempre tuvo un fuerte ideal: mezclar cortos con largos, y no menospreciar nunca a su audiencia. Este año, frente a la ausencia de varios largos (una pena enorme para el público infantil que debera ir a Disney + en un año con nula diversidad en estrenos animados, donde hubiera sido un gran servicio), hay una gran selección de cortos donde se destaca un estreno de la ya leyenda del medio Irene Blei, y los cortos Boriya, Leaf, Bosquecito y The Chronicles of Rebecca.



7 La despedida a la artista que todo lo cambió

La oriunda de la ciudad Rosario Bléfari había sido parte de Mar del Plata, del festival, de muchas formas. Pero seamos sinceros, para gente con determinada configuración ¿qué forma no pisó con contundencia y cambiando lo que creíamos de ese arte (y que podía dar en Argentina, sea las de los 90 a la del 2020)? El festival decide entonces decirle amargo adiós con la proyección de El arte musical, de Nahuel Ugazio, un documental que pasó por Youtube y que es tan solo uno de los cruciales esplendores que Bléfari generó en el cine.

8 El recuerdo que necesita volver a ser presente

Es fácil hablar de crisis en el cine argentino, pero cuando aterrizó este milagro, todo cambió. Por fin. Así fue que en 1995, nombres como Lucrecia Martel, Daniel Burman, Adrián Caetano, Andrés Tambornino, Bruno Stagnaro, Cristian Bernard, Paula Hernández, Sandra Gugliotta y Ulises Rossell aparecieron en la antología de cortos Historias breves. Y nada fue igual. Por un rato, por este rato. Y hoy, que el cine perdió nervio sea mainstream o de otros circuitos, que hay defensores de papel quizás esta charla del martes 24 a las 17 ayude y mucho a eso.

9 La exquisitez de quien hace del cine un recuerdo

Rita Azevedo Gomes ahora estrena La portuguesa, pero desde hace rato, y varios festivales lo saben, y debería saberlo el mundo, la directora de Correspondencias, filma como nadie determinados instantes delicados. Su especialidad es lograr mezclar la belleza, la paz de la belleza, sus radiaciones, con instante plenos, tremendamente humanos. Y si bien eso podría decirse lo hace cualquier cineasta, la protagonista de la Charla de maestras del viernes 27 a las 17, sabe hacerlo como nadie hoy en día. Ojalá la charla sea una prueba más de eso.

10 El regreso de las miradas sobre la diversidad

El domingo 22 a las 11 tendrá comienzo el Foro de Cine y Perspectiva de Género. Y si bien tenía inscripción previa, lo cierto es que hay que estar atento a lo que se pueda generar en el tercer año consecutivo. El festival ha decidido seguir con esta dinámica incluso online y vale sea celebrada. Habrá varias mesas, varias invitadas, y charlas sobre el ámbito del cine y su posible deconstrucción. Como bien lo define el celebrado festival: “Las experiencias individuales como lugar para pensar propuestas de acción colectivas”.