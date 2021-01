La cocina que unió otra vez a los argentinos

Fue una buena sorpresa”, dice Guillermo Pendino, vicepresidente de programación y contenidos de Telefe y marcas PayTV e Cono Sur. Y habla por supuesto del fenómeno televisivo que marcó el prime time y share del 2020 en Argentina: MasterChef Celebrity. Sea en sus shows diarios, o en las galas de los domingos (donde hoy se anticipa la tan esperada final de mañana, y que promedia 17,89 puntos de rating y se queda con un 66% del share promedio), el show ha sido un masivo suceso, que atiborra los portales y redes con sus noticias y que generó un nuevo vínculo con celebridades como “El Polaco”, Vicky Xipolitakis, el “Turco” García, Analía Franchín y así la lista. ¿Cómo se crea entonces, con un formato que Telefe ya había explotado en el pasado, pero no en esta veta “alfombra roja”, tal suceso? Responde Pendino, uno de los cerebros, junto a Diego Guebel, en la producción día a día del show: “Los elementos se dieron, y hay mucho en el cuidado de los detalles, sobre todo a la hora de una apuesta tan grande: casting de nombres heterogéneos (que van desde la voz principal de Kapanga a Sofía Pachano, pasando por Claudia Villafañe), emisiones diarias, poner a Santiago del Moro en la conducción y, por supuesto, el jurado que es la frutilla del postre”.

Pero la pregunta va más allá, y todos lo saben, del rating y de los nombres, y de los hashtag: en un momento donde la TV no parecía encontrar un producto contundente que pudiera alterar la conversación del día a día pandémico, MasterChef lo logró. Todo comenzó a darse desde el estreno el 5 de octubre de este reality culinario. Pendino: “Provocamos esto que ya nos había pasado anteriormente: que la familia se siente a ver el programa y que la familia tenga algo para comentar al día siguiente. Estamos muy felices por eso. Trabajamos mucho juntos con el equipo de Boxfish TV, de Diego Guebel, para ver cómo trasladamos los elementos de MasterChef para transformar a MasterChef Celebrity en algo que le interese al público en un momento crucialmente particular de nuestra vida”.

—En una primera instancia, ¿cómo vivieron el éxito que tuvo “MasterChef Celebrity”? Obviamente era un éxito buscado, pero creo que sorprendió a todos por su efectividad.

—La llegada de MasterChef a la pantalla, y más la llegada de MasterChef Celebrity, que fue la primera temporada que hicimos, representó siempre un gran desafío para nosotros. Sabés que Telefe y Viacom tienen en su ADN ir más allá, buscar novedades, innovar. La idea es siempre dar un producto de gran calidad y que tengamos siempre variedad, y novedad. Ya habíamos hecho el formato MasterChef, con tan buenos resultados que en el 2015 lo hicimos con chicos, una temporada después de la otra. Todo tiene que ver con los valores, con la novedad, con la calidad. Así que trajimos esta versión ya producida en otros lugares del mundo. Eso sí, sumamos el desafío de hacerlo diario, ya que habíamos tenido una buena experiencia con The Voice, en mutar algo gigante en algo diario.

—¿Cuán grande fue el desarrollo de producción para hacer shows diarios en plena pandemia?

—MasterChef es el formato líder en todo lo que tiene que ver con un talent show de culinaria. La producción es gigantesca. La gente no toma dimensión de lo que significa producir. Hay equipos que trabajan todo el tiempo para, por ejemplo, mantener al día todo lo que tiene que ver con el supermercado y con los ingredientes para que cada participante elija dentro de su creatividad y que eso no lo limite. Todo el equipo de producción está, en esta situación particular que estamos atravesando, obsesionados con los recaudos de protección. Todo se hizo siguiendo protocolos, para poder tener un set de alto nivel, pero también tener la seguridad de estar protegidos.

—¿Cómo fue entonces surfear el día a día, por ejemplo, cuando aparecen contagiados de Covid o hasta la muerte de Diego Armando Maradona siendo Claudia Villafañe una de sus participantes?

—Como te decía: la producción estaba diseñada contemplando casi todas las posibilidades. Entonces era cuestión de aplicar los protocolos a esas actividades ya previstas. Si bien hay situaciones más particulares que otras, fue todo muy orgánico: no hubo que cambiar reglas, o siquiera protocolos de producción. Así de listos estábamos.

—Lograron un número de rating que hacía mucho la TV no lograba y que no se creía se iba a alcanzar en el 2020: ¿qué creés que el programa le dice a la gente que genera tal respuesta popular?

—Creemos que se conectaron con la idea de innovación. Con tener un programa en un momento donde la familia se volvía a unir, por la situación global que estamos atravesando. Estando en casa, cocinando. La cocina es algo que une, y atraviesa a cualquier tipo de familia, todo tipo de público. Fue identificarse con algunos platos, pero también fue escuchar al otro, a situaciones que el otro vivía también en estos días. La llegada, sentirse cerca. Nosotros cerramos el 2020, como Telefe, con el mayor resultado de rating en los últimos 19 años. Pero en este caso particular, sí vale mucho esto: acercar a la familia y generar ese acercamiento desde la comida. Me parece que pasa un poco por ahí.

—Hablabas del casting, y me hablabas de heterogeneidad. Pero el público realmente se entusiasmó con algunos participantes y con sus dinámicas. ¿Qué reflexión te genera eso ahora de cara a la final?

—La sensación es un buen sabor, para hablar en términos culinarios. Fue un desafío. Y creeme que el casting de la segunda temporada va a llamar la atención. Vamos a armar un elenco de participantes que tengan distintos tonos, y que, por supuesto, no te imagines qué pueden tener esta impronta o esta presencia en la cocina. Buscar personajes, historias, gente que represente. No hay una fórmula perfecta, y sí la hay, claro, nunca te la diría. Pero no, creo es el trabajo en conjunto, el hecho de buscar esos elementos que van a agradar al público. Después es todo cuestión del público, que decide solito.

—¿Qué dificultades surgieron que los sorprendiera?

—Mirá, ViacomCBS trabaja con muchos protocolos. Tener todo previsto para pensar el plan A, B o C. Si te digo que algo nos superó, no fue en la escala de “tener que frenar un mes”. Toco madera, claro. Pero no pasó porque estamos con protocolos previstos. Eso es crucial en lo que creamos estos meses. La verdad son protocolos muy rigurosos, ya que buscan reducir al mínimo denominador los imprevistos. Si hay que perder un día de producción, se pierde. Pero no hace a la totalidad de la producción.

El éxito que ya prometió su retorno

—El jurado conformado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular fue algo crucial. ¿Cómo viven hoy esa elección de estos nombres? ¿Siguen el año que viene?

—Lo vivimos muy felices. Tenemos tres jurados que son de lujo, que son referentes en el mundo culinario, y tienen mucha experiencia respecto de lo que es estar y participar en programas de talent shows gastronómicos. Funcionan muy bien individualmente, cada uno con su perfil, y también, claro, funcionan muy bien todos juntos. Eso nos generó un señority a la hora de hablar con propiedad de lo culinario. No es lo mismo que se ponga a juzgar alguien que no tiene la capacidad, que poner a gente con esta capacidad para explicar y para la televisión.

Eso sí, a la hora de hablar de la segunda temporada, poco se confirma del lado de Guillermo Pendino: “Viene con algunas novedades, pero que tiene que ver más con el contenido. Vamos a tener 16 participantes nuevos. Esa es la gran novedad”. Entre esos nombres, ya hay algunos confirmados: Gastón Dalmau, Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, Dani La Chepi y el músico Juanse. Día a día se suman nombres. Se sabe que las grabaciones van a comenzar a mediados de febrero, y hay rumores de que pueden sumarse Sol Pérez, Tacho Riera, Candela Vetrano, Andrea Rincón y Claudia Fontán. Se espera que la fecha de estreno de la segunda temporada sea en marzo. Por lo pronto, MasterCchef Celebrity marcó un sendero que nadie ha logrado seguir en una TV abierta cada vez más complicada a la hora de encontrar un gran éxito que sea una producción local.