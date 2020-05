"La diversidad es crucial"

por Juan Manuel Dominguez

Las series y films de superhéroes inundan el planeta. Y lo cierto es que esos personajes, en estos días, son un imaginario muy visitado: se han convertido en la imagen del entretenimiento de masas. Por eso, un nuevo show como Batwoman, los viernes a las 22 por HBO, podría ser leído como “tan solo uno más”. Pero es diferente, a pesar de contar con la firma de Greg Berlanti, el supercreador detrás del renacimiento de DC Comics en la TV. Camrus Johnson, el actor de color que interpreta a Luke Fox en el show protagonizado por Ruby Rose, lo sabe: “Berlanti, el showrunner, siempre ha sido, y eso lo hizo vanguardista, una voz que cuenta sobre los superhéroes sumando diversidad de género y razas, con muchas identidades en pantalla. Estar en un show que sigue ese estilo, no regla, es genial, y sobre todo si tiene una protagonista queer. La apertura que hay a personajes, a hablar de identidades sexuales diferentes, de homosexualidad, de problemas de raza, lo hace un show distinto. No hay mucho arte mainstream que haga eso. El arte debería hablar de lo que hablamos en nuestra casa, pero con más inteligencia. Si activa la charla y al mismo tiempo genera hermosos relatos, que te hacen enamorarte de ese mundo, es algo impresionante y clave”.

—¿Qué lugar sentís que ocupa la historia que están contando ustedes en el mundo de las películas y series de superhéroes ahora?

—Todas son enormes, porque así es una historia de superhéroes. Pero creo que Batwoman se siente más con los pies en la tierra, ya de por sí tener una protagonista queer cuya identidad sexual es clave hace la diferencia. Narramos algo más cercano a personajes con limitaciones, con Ciudad Gótica de fondo, y mucho del peligro que mostramos es real, no tanto generado por supervillanos. Muchos de nuestros personajes lidian con problemas reales, y al menos nosotros, nuestro show, al no estar tanto volando por el aire y salvando el universo, y más en la ciudad, en la urbanidad de la noche, plantea problemas diferentes, genera algo distinto que ningún otro show súper está contando en este momento.

—¿Hay algo que sepas de tu personaje, Luke Fox, que nadie más sabe, que no saben ni los showrunners ni los guionistas y solo vos?

—Es más peligroso de lo que aparenta, de lo que deja ver. Tuvo un padre genial. Alguien que tenía un vínculo con Batman. Y hay una oscuridad también en él, como la hay en cualquier persona. Creo que Luke, si lo obligaran, podría lastimar mucho a alguien. Él no quiere que eso salga, pero a mí me divertiría que suceda.

—El fanatismo por los superhéroes tiene un lado oscuro: hay un grupo de fans con odio a lo nuevo, a una Batwoman queer o un Superman negro, y así la lista. ¿Qué te genera eso a vos y qué dice sobre los personajes normalmente idealizados por lo que generan?

—Es interesante. Siempre vi a los superhéroes como héroes para cualquier persona. Siendo de color, nunca vi a Batman como un blanco. Aunque, claro, eso está ahí. Tampoco es que lo ignoraba. Pero me refiero más al ícono y a la ficción operando para generar eso. No creo que Superman sea así si fuera real, ya que tiene un poco de cada uno de nosotros. Lo que importa es su corazón, y no cómo se ve. La diversidad no solo es importante sino que, en el mejor sentido, no importa. Es decir, un gran personaje puede serlo por sus condiciones, su identidad y raza, pero no debería ser importante, debería importar el personaje. Batman es una idea, y esa idea puede ayudar a muchas cosas muy distintas. Y eso es muy importante.

Una vida alrededor de los superheroes

—Tenés un corto animado, Grab My Hand, que acaba de ganar el New York Int’l Childern’s Film Festival, y ahí aparece el imaginario de los superhéroes. ¿Cuál es tu vínculo con los superhéroes?

—Tengo un corto animado llamado Grab My Hand (Toma mi mano). Está hecho en homenaje a mi padre, hablo de cómo él y mi tío eran superhéroes porque eran capaces de cualquier cosa para ayudar a otros. Los superhéroes forman gran parte de mi vida. La razón es que siento que son íconos para cualquiera alrededor del mundo, incluso aquellos que no los registran. Están siempre ahí, sean ficción o sean personas reales que no sabemos lo que hacen exactamente. Están presentes, y son el perfecto ideal de lo que alguien decente, con corazón y ganas de ayudar a los demás, debería ser. El sueño es uno de ellos.

—Sos fan de Batman, entonces, ¿cómo es caminar en el set de la serie viendo trajes y objetos de los que fuiste fan toda tu vida?

—La primera vez que entré a la baticueva, lloré. Batman ha sido siempre una gran parte de mi vida. Me disfracé de Batman cuando era niño muchas veces. La primera vez que vi el traje, no lo podía creer. Pregunté tímido “¿puedo tocarlo?”. Ver la mansión Wayne, ver la baticueva. Estar en la única baticueva del mundo en este momento es increíble. Cada vez que la piso, no puedo creer que trabaje de esto.