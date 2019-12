La duda que define a una familia

Daniel Barone

¿Hasta dónde llega el amor de los padres por un hijo?

¿Cuántos aciertos y cuántos errores cometemos con el fin de cuidarlos?

¿Cuántas herramientas ponemos en sus manos para que se protejan?

¿Qué mundo les dejamos?

¿Cuándo están listos para “enfrentarse” a ese mundo?

¿Qué va a pasar con ellos?

¿Qué va a pasar con ellos... después de nosotros?

Con todas estas preguntas me encontré al recibir esta potente, sensible y hermosa obra escrita por Julio Chávez y Camila Mansilla, con quienes ya habíamos trabajado juntos en Un rato con él.

Volver a dirigir teatro después de varias miniseries en televisión que realicé entre obra y obra me produjo cierto vértigo. Era inevitable. Comencé los ensayos gritando “corten” y hablando de salir de cuadro. Ahora, después de varias semanas de ensayo recuperé palabras como “ad libitum”, proscenio, etc,... o sea me “ubiqué en la palmera”. Comencé a disfrutar de un proceso creativo que ya no se “salva” en edición ni tampoco sale al aire en dos semanas. Un proceso en donde la velocidad de la decisión se reemplaza por el tiempo de la reflexión, un proceso donde la investigación detrás de una escena podría no tener fin.

Después de nosotros me sorprendió en su escritura. Me sorprendió en su clara determinación por contar esta historia, sin la pretensión de adueñarse de una verdad absoluta sobre el tema.

Me interesó el recorrido de sus personajes, la riqueza de los mismos y la atractiva línea narrativa. También la manera en que los conflictos van surgiendo en forma de espiral alrededor de un personaje, Federico, un joven con retraso madurativo, “nuestro joven con retrato madurativo” (Matías Recalt ) y lo que le sucede a sus padres Juan (Julio Chávez) y Andrea (Alejandra Flechner) a quienes ya no los une el matrimonio, sino las ocupaciones y preocupaciones que conlleva su hijo. La gran pregunta: ¿qué va a pasar con él cuando ellos ya no estén?

Esta obra nos pone en jaque con inteligencia y fuerza sin perder de vista el espacio lúdico del universo que plantea.

Es la tercera obra de teatro que dirijo, las tres tuvieron a Julio Chávez, y esto es definitivamente jugar con ventaja. El reencontrarme en una nueva experiencia con él es encontrarme con el aprendizaje. Es reencontrarme con la ayuda en la solución de los problemas artísticos y el trabajo en equipo al cual se le sumaron excelentes actores con quienes también trabajamos a la par: Alejandra Flechner con quien tuve el privilegio de trabajar en El Tigre Verón, María Rosa Fugazot con quien no habíamos trabajado juntos desde El puntero, Matías Recalt, quien fue el elegido de un casting entre más de veinte jóvenes, y Mariano Musso a quien conocí en Un rato con él. Una vez más en la producción de Adrián Suar y Nacho Laviaguerre me rodea un excelente apoyo técnico: Jorge Ferrari en escenografía, Mercedes Colombo en vestuario, la iluminación a cargo de Matías Sendon, la asistencia de dirección de Ramón Gaona y la música de Diego Monk. Finalmente, tenemos el privilegio de estrenar el 10 de enero en el Complejo La Plaza.

*Director de cine (El día que me amen, Cohen vs. Rossi), series (El Tigre Verón, El puntero, Para vestir santos, Silencios de familia) y teatro (Un rato con él, Red). Después de nosotros se estrena el 10 de enero en el Complejo La Plaza.